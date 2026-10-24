Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Federica Nargi di nuovo in pista: ecco cosa succede

Stasera, 24 ottobre 2026, il quarto appuntamento di Ballando con le Stelle su Rai 1 riserva una sorpresa che i fan della trasmissione aspettavano: due delle protagoniste più amate dell’edizione 2024 tornano in pista, non come concorrenti ma come ospiti d’eccezione, pronte a ballare insieme davanti alle telecamere e alla giuria.

Guaccero e Nargi di nuovo insieme: cosa succederà stasera

Bianca Guaccero e Federica Nargi calcheranno di nuovo il parquet dello studio di Rai 1 nel ruolo di ballerine per una notte, la formula che Ballando con le Stelle utilizza per ospitare personaggi dello spettacolo in esibizioni speciali, fuori dalla gara ufficiale. La particolarità di questa serata è che le due non danzeranno con ballerini professionisti al fianco: si esibiranno insieme, in coppia, interpretando un tango. Una scelta che già di per sé basta ad alzare l’asticella dell’attesa.

Ad annunciare il ritorno è stata la stessa Milly Carlucci, conduttrice e anima del programma, durante un collegamento con La volta buona. Carlucci ha anticipato l’esibizione con parole precise, descrivendo il tango come un ballo «tra donne molto sexy». Una promessa che questa sera troverà risposta sul palco.

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Chi sono Bianca Guaccero e Federica Nargi nell’edizione 2024

Per capire il peso di questo ritorno, vale la pena ricordare cosa hanno rappresentato le due nell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. Bianca Guaccero ha vinto quella stagione in coppia con il maestro Giovanni Pernice, conquistando il trofeo finale e diventando uno dei volti più discussi — in senso positivo — di tutta la competizione. La sua vittoria ha avuto una risonanza che è andata ben oltre il semplice risultato sportivo.

Federica Nargi, dal canto suo, ha chiuso quell’edizione al terzo posto ballando con Luca Favilla. Un percorso solido, apprezzato dal pubblico e dalla giuria, che ha rivelato una capacità atletica e una presenza scenica tutt’altro che scontate per chi arriva da un mondo diverso dalla danza. Entrambe, insomma, hanno lasciato un segno concreto nell’edizione 2024, e il loro ritorno questa sera ha tutto il sapore di un capitolo che si riapre.

Un tango senza maestri: la sfida tecnica dell’esibizione

La scelta del tango — e soprattutto la decisione di ballarlo senza l’accompagnamento di un ballerino professionista — non è un dettaglio secondario. Il tango è una delle danze più tecnicamente esigenti del repertorio di Ballando con le Stelle: richiede sincronia perfetta, tensione corporea, interpretazione emotiva. Farlo in due, tra donne, senza la guida di un maestro in pista, significa assumersi una responsabilità coreografica precisa.

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Questo tipo di esibizione racconta anche qualcosa di più ampio sul format del programma: Ballando con le Stelle continua a usare il meccanismo delle ballerine per una notte come strumento narrativo, capace di richiamare l’attenzione del pubblico su vecchie edizioni e creare un filo emotivo con le stagioni precedenti. Funziona, e i numeri di ascolto del programma lo confermano stagione dopo stagione.

Perché questo ritorno interessa al pubblico

Guaccero e Nargi non sono due ospiti qualsiasi: sono due donne che hanno vissuto Ballando con le Stelle in modo molto diverso — una vincitrice, una finalista — e che questa sera si ritrovano sullo stesso parquet in condizioni di assoluta parità. Nessuna giuria che le divide, nessun punteggio da inseguire. Solo una coreografia da portare a termine insieme.

Per chi segue il programma con continuità, rivedere Bianca Guaccero e Federica Nargi in questo contesto è anche un modo per misurare quanto la trasmissione sappia costruire una comunità affettiva attorno ai suoi protagonisti, ben oltre la messa in onda delle singole puntate. Stasera, la quarta puntata di questa stagione, lo dimostra ancora una volta. Per seguire tutti gli aggiornamenti ufficiali sul programma, il riferimento è direttamente RaiNews.

Appuntamento questa sera su Rai 1 per scoprire se il tango di Guaccero e Nargi sarà all’altezza delle aspettative — e, conoscendo entrambe, c’è ogni ragione per credere di sì.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.