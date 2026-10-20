Ballando con le Stelle, le pagelle del 17 ottobre: Monica Guerritore strega la giuria, Ghione nella bufera

La terza puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda il 17 ottobre 2026 su Rai 1, ha regalato una serata di voti estremi: da un lato le esibizioni da applausi, dall’altro qualche scivolone che non è passato inosservato. Le pagelle di Ballando con le Stelle del 17 ottobre raccontano una serata in cui il divario tra i concorrenti più in forma e quelli ancora in difficoltà si è fatto sentire in modo netto, con punteggi che vanno dal 3 al 10 pieno.

Monica Guerritore e Aurora Ramazzotti: le grandi della serata

Se c’è una protagonista indiscussa di questa puntata, quella è Monica Guerritore. L’attrice ha conquistato un 9 nelle pagelle dei critici, un risultato che conferma quanto il suo approccio alla danza sia tutt’altro che improvvisato. Guerritore porta sul palco di Ballando la stessa intensità che mette in scena a teatro: ogni movimento racconta qualcosa, e si vede. Non è solo tecnica — è presenza scenica, quella che non si insegna in una settimana di prove.

Ma il voto perfetto della serata va ad Aurora Ramazzotti, che ha ottenuto un 10 tondo. Un risultato che difficilmente lascia spazio a discussioni: quando i giudici assegnano il massimo, significa che l’esibizione ha funzionato sotto ogni aspetto. Aurora, figlia d’arte con una personalità sempre più definita nel mondo dello spettacolo, sembra essersi calata nel ruolo con una naturalezza sorprendente. Un 10 alla terza puntata non è poca cosa.

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Anche Ornella Muti si conferma tra le concorrenti più apprezzate: i voti che le vengono assegnati oscillano tra 8,5 e 10 a seconda della fonte, un range comunque altissimo che la colloca stabilmente nella parte alta della classifica. L’attrice, icona del cinema italiano, dimostra che l’eleganza non è una questione d’età.

Le pagelle di Ballando con le Stelle del 17 ottobre: i voti bassi

Non tutte le esibizioni della serata hanno convinto. Jimmy Ghione è il concorrente che ha ricevuto la valutazione più bassa: un 3 nelle pagelle, un voto che non lascia spazio a interpretazioni. Ghione, noto al pubblico televisivo per anni di presenza nei programmi Mediaset, si trova chiaramente a disagio con il ballo competitivo. La critica è stata diretta, e il punteggio lo riflette senza sconti.

Anna Safroncik si posiziona in una zona intermedia ma problematica, con voti compresi tra 4 e 6: abbastanza da non essere la peggiore della serata, non abbastanza da sentirsi al sicuro. L’attrice di origini ucraine ha dimostrato qualche miglioramento rispetto alle puntate precedenti, ma la costanza tecnica ancora manca.

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Anche Riccardo Rossi e Massimo Ghini chiudono la serata con un 5 ciascuno — la sufficienza risicata, quella che non entusiasma nessuno. Per Rossi, comico di lungo corso, e per Ghini, attore di cinema e teatro, il palco di Ballando continua a rappresentare una sfida non ancora del tutto superata. Un 5 alla terza puntata significa che il lavoro da fare è ancora molto.

Cosa dicono i numeri su questa edizione

Guardando il quadro complessivo delle pagelle di Ballando con le Stelle del 17 ottobre, emerge una fotografia abbastanza chiara di questa edizione: il gap tra i concorrenti più talentuosi e quelli meno a loro agio con la danza è già evidente dopo sole tre puntate. Aurora Ramazzotti e Monica Guerritore si stanno imponendo come le candidate più solide, mentre Ornella Muti aggiunge glamour e qualità tecnica a un cast che, nella sua parte bassa, fatica ancora a trovare il ritmo.

Il programma, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, conferma la sua capacità di generare discussione puntata dopo puntata: i voti estremi — il 10 di Ramazzotti contro il 3 di Ghione — sono esattamente il tipo di contrasto che tiene il pubblico incollato allo schermo e alimenta il dibattito il giorno dopo. Con la quarta puntata alle porte, la domanda è se chi è rimasto indietro riuscirà a recuperare terreno o se il divario si allargherà ulteriormente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.