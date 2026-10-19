Alberto Angela racconta Giulio Cesare dal Colosseo: la serata evento su Rai1 che non puoi perdere

Se c’è una cosa che Alberto Angela sa fare meglio di chiunque altro in televisione, è trasformare la storia in qualcosa di vivo, capace di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. E domenica 18 ottobre 2026, su Rai1, lo ha fatto ancora una volta con una serata-evento dedicata a una delle figure più affascinanti e controverse dell’antichità: Giulio Cesare. La location scelta per raccontare il condottiero e dittatore romano non poteva essere più suggestiva: il Colosseo, uno dei simboli più riconoscibili di Roma nel mondo.

Alberto Angela e Giulio Cesare: una serata-evento dal Colosseo

Il programma Alberto Angela racconta Giulio Cesare è andato in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 21:30 su Rai1, con Alberto Angela nel ruolo di narratore e guida. Ambientato direttamente al Colosseo, lo speciale ha ripercorso l’intera parabola di una delle personalità più studiate della storia occidentale: le campagne militari, le alleanze politiche, il rapporto con Cleopatra e infine gli eventi che portarono alla sua assassinazione alle Idi di Marzo del 44 a.C.

Non si è trattato di una semplice lezione di storia. La serata ha puntato su ricostruzioni immersive e musica dal vivo, elementi che hanno trasformato la narrazione in qualcosa di più vicino a un’esperienza che a una trasmissione televisiva tradizionale. È esattamente questo il marchio di fabbrica di Angela: rendere accessibile e coinvolgente ciò che sui libri di testo rischia di sembrare distante.

Chi è Giulio Cesare e perché ancora oggi ci appassiona

La scelta di dedicare una prima serata su Rai1 a Gaio Giulio Cesare non è casuale. Si tratta di un personaggio che continua a esercitare una presa straordinaria sull’immaginario collettivo: generale, oratore, politico, amante di Cleopatra, vittima di una congiura ordita da chi considerava suoi alleati. La sua storia contiene tutti gli ingredienti che rendono una narrazione indimenticabile.

La serata ha esplorato le conquiste militari di Cesare — tra cui le campagne in Gallia — le sue complesse manovre politiche a Roma, il legame con la regina d’Egitto e il tragico epilogo: l’assassinio per mano dei congiurati, tra cui Bruto, il 15 marzo del 44 a.C. Ventitre colpi di pugnale, una data che ancora oggi viene citata come simbolo di tradimento e fine di un’era.

Il Colosseo come palcoscenico della storia

Ambientare una serata del genere al Colosseo è una scelta che ha un peso specifico enorme. L’anfiteatro Flavio, costruito secoli dopo la morte di Cesare, rimane il monumento romano più noto al mondo e il luogo che più di ogni altro evoca l’idea di Roma antica nel suo splendore e nella sua complessità. Averlo come sfondo per raccontare Giulio Cesare significa giocare su un’associazione visiva potentissima, quella tra il potere di Roma e la sua architettura monumentale.

Le ricostruzioni immersive presentate durante la serata hanno sfruttato questo contesto per portare il pubblico direttamente dentro le scene chiave della vita del dittatore. Non semplici illustrazioni, ma veri e propri momenti teatrali accompagnati dalla musica dal vivo, capaci di creare un’atmosfera che difficilmente si ottiene in uno studio televisivo.

Dove rivedere lo speciale: RaiPlay disponibile

Per chi non ha potuto seguire la diretta domenica sera, lo speciale è disponibile su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. È una buona notizia per tutti coloro che vogliono godersi con calma la narrazione di Alberto Angela su Giulio Cesare, magari recuperando qualche passaggio storico o semplicemente riassaporando le ricostruzioni visive. Puoi trovare il programma direttamente su RaiPlay.it.

Con questo speciale, Alberto Angela conferma ancora una volta il suo ruolo di riferimento assoluto per la divulgazione storica e scientifica in televisione. Alberto Angela racconta Giulio Cesare dal Colosseo è stata una di quelle serate che la televisione pubblica sa offrire quando decide di puntare sulla qualità: storia, spettacolo e rigore, tutto insieme, in prima serata.

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.