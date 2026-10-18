Alessandro Basciano rinviato a giudizio per stalking: la vicenda con Sophie Codegoni

La vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni entra in una fase decisiva: il DJ e influencer, conosciuto dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dovrà affrontare un processo per stalking verso Sophie Codegoni, sua ex compagna conosciuta proprio nella casa del reality. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha deciso il rinvio a giudizio per atti persecutori, fissando la prima udienza al 20 gennaio 2027.

Il rinvio a giudizio deciso dal gup di Milano

È stata la giudice Lorenza Pasquinelli, gup del Tribunale di Milano, a disporre il rinvio a giudizio di Basciano con l’accusa di atti persecutori nei confronti di Sophie Codegoni. La decisione è arrivata in questi giorni di ottobre 2026, aprendo formalmente la strada al dibattimento.

Il rinvio a giudizio non equivale a una condanna: significa che il giudice ha ritenuto che gli elementi raccolti nella fase preliminare siano sufficienti per sostenere l’accusa in un processo vero e proprio. Basciano, in quanto imputato, è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva — principio che vale sempre, ma che in vicende di questo tipo è particolarmente importante ribadire.

Tra le accuse contestate figurano insulti e minacce di morte nei confronti dell’ex partner. Il processo prenderà il via con la prima udienza fissata per il 20 gennaio 2027.

Chi sono Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Per chi non li seguisse da anni, vale la pena ricordare il contesto. Alessandro Basciano è un DJ e influencer che ha partecipato al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che negli anni ha lanciato o rilanciato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Proprio nella casa del programma ha conosciuto Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, con cui ha intrapreso una relazione diventata pubblica e seguita da migliaia di fan sui social.

La loro storia aveva attirato molta attenzione mediatica, tanto durante il reality quanto nelle fasi successive, quando la coppia era apparsa sui principali magazine di gossip. Poi, come accade spesso in queste situazioni, la relazione si è conclusa — e la vicenda ha preso una piega ben più seria di un semplice addio.

Alessandro Basciano, stalking Sophie Codegoni: cosa prevede l’accusa

Il reato contestato è quello di atti persecutori, comunemente noto come stalking, previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale italiano. Si tratta di una fattispecie che include comportamenti reiterati capaci di provocare nella vittima uno stato di ansia, paura o di costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Nel caso specifico, le accuse riportate includono insulti e minacce di morte. Ulteriori dettagli sul comportamento contestato non risultano al momento confermati da fonti verificabili, e saranno le aule del Tribunale di Milano a fare chiarezza nel corso del dibattimento.

È utile sottolineare la differenza tra le fasi processuali: il rinvio a giudizio segue l’udienza preliminare e precede il processo vero e proprio. Non si tratta di una sentenza, né di un riconoscimento di colpevolezza. Basciano avrà la possibilità di difendersi nel corso del procedimento.

La prima udienza il 20 gennaio 2027

Il calendario giudiziario prevede che il processo abbia inizio il 20 gennaio 2027 davanti al Tribunale di Milano. Da quella data in poi, la vicenda entrerà nel vivo del dibattimento, con l’acquisizione delle prove e l’esame dei testimoni.

Per Sophie Codegoni, la scelta di sporgere denuncia e di portare avanti la propria posizione fino al processo rappresenta un percorso che richiede coraggio, indipendentemente dall’esito finale. Per Basciano, il processo sarà l’occasione per esercitare il proprio diritto alla difesa.

La notizia del rinvio a giudizio è stata riportata, tra gli altri, dal Corriere della Sera edizione Milano, che ha documentato la decisione del gup Pasquinelli e la data della prima udienza.

Quello che è certo, oggi, è che la questione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non si risolverà con un post sui social o con un’intervista a un magazine: si deciderà in un’aula di tribunale, con le regole e i tempi della giustizia italiana. Gennaio 2027 è la prossima data da segnare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.