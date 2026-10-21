Rai 1 rivoluziona il palinsesto dal 20 ottobre: Affari Tuoi si dilata, le fiction si stringono e Porta a Porta scatta in anticipo

Dal 20 ottobre 2026, il rai 1 palinsesto serale cambia struttura in modo piuttosto deciso: Affari Tuoi si allunga fino alle 21:45 circa, la fiction di prima serata inizia alle 21:50 e Porta a Porta anticipa il suo ingresso alle 22:55. Non si tratta di un aggiustamento minimo, ma di una vera e propria riorganizzazione della serata che tocca tre pilastri della rete ammiraglia della televisione pubblica italiana.

Come cambia la serata su Rai 1 dal 20 ottobre

Il nuovo schema orario ridisegna la sequenza della prima serata in modo abbastanza netto. Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino, guadagna minuti preziosi e si estende fino alle 21:45 circa. Subito dopo, alle 21:50, scatta la fiction. Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa, anticipa invece il proprio avvio alle 22:55, trovandosi così inserito in uno spazio più definito rispetto alla collocazione precedente.

La prima prova concreta di questo nuovo assetto riguarda la fiction Tutto l’Amore che resta, con protagonista Raoul Bova. La novità strutturale non è solo l’orario di partenza, ma anche il formato: si torna all’episodio singolo, abbandonando la doppia puntata che aveva caratterizzato alcune stagioni recenti. Una scelta che comprime la fiction in uno spazio più stretto ma, in teoria, più concentrato e fruibile.

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Il ritorno all’episodio singolo per le fiction

Passare da due episodi a uno solo per serata non è un dettaglio secondario. Per anni Rai 1 ha scelto la doppia puntata come strategia per aumentare il ritmo narrativo e trattenere il pubblico più a lungo davanti allo schermo. Ora la direzione si inverte: con Affari Tuoi che occupa una fetta più ampia del pre-serata e Porta a Porta che avanza il proprio orario, lo spazio disponibile per la fiction si riduce, rendendo il singolo episodio la soluzione più logica.

Questo vale per Tutto l’Amore che resta con Raoul Bova, ma il piano è già proiettato oltre: la stessa struttura è prevista per il 27 ottobre e sarà replicata con le serie in arrivo nelle settimane successive. Non si tratta quindi di un esperimento isolato, ma di un modello che Rai 1 intende testare su più titoli prima di valutarne la tenuta.

Porta a Porta e il nuovo equilibrio del palinsesto Rai 1

Uno degli obiettivi dichiarati della ristrutturazione riguarda proprio Porta a Porta. Il programma di Bruno Vespa beneficia di un posizionamento più preciso: partendo alle 22:55, si inserisce in una fascia oraria che segue in modo più fluido la fine della fiction, evitando i ritardi che spesso slittavano l’inizio del talk ben oltre la mezzanotte. Per un programma di approfondimento politico e di attualità, la collocazione oraria è tutt’altro che irrilevante: incide sull’audience potenziale e sulla capacità di tenere il pubblico sveglio fino alla fine.

La logica complessiva sembra puntare a un flusso serale più compatto e prevedibile, dove ogni programma sa esattamente quando inizia e il telespettatore può pianificare la propria serata senza aspettare slittamenti imprevedibili.

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Stefano De Martino e il peso di Affari Tuoi nella nuova struttura

È impossibile parlare di questa modifica al rai 1 palinsesto senza mettere a fuoco il ruolo di Affari Tuoi nell’equazione. Il game show condotto da Stefano De Martino è il programma che guadagna più spazio con questa riorganizzazione, e il suo allungamento fino alle 21:45 è il punto di partenza da cui tutto il resto si ridefinisce. De Martino è diventato uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, e Affari Tuoi resta uno degli appuntamenti fissi del pre-serata più seguiti della rete.

Il fatto che Rai 1 costruisca attorno a questo programma una nuova architettura serale dice molto su quanto la rete punti su questo format e sul suo conduttore come ancora del proprio palinsesto. Non è una novità che i programmi di punta dettino i ritmi della griglia, ma in questo caso la scelta è particolarmente esplicita.

Resta da vedere come risponderà il pubblico a questa nuova configurazione: se l’episodio singolo di fiction risulterà più appetibile o se invece i telespettatori sentiranno la mancanza del secondo episodio. Per ora si tratta di un test, e i prossimi appuntamenti — a partire dal 27 ottobre — daranno indicazioni più chiare su quanto questa scommessa regga. Puoi seguire gli aggiornamenti sul rai 1 palinsesto direttamente sul sito di Fanpage, che ha riportato per primo i dettagli della ristrutturazione.

La televisione generalista continua a cercare il suo equilibrio in un’epoca in cui la concorrenza dello streaming si fa sentire ogni sera. Rai 1 sceglie di rispondere con una serata più ordinata, più compatta, costruita intorno ai suoi programmi più solidi — e il test di ottobre dirà se questa è davvero la strada giusta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.