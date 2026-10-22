Katy Perry in Roberto Cavalli vintage: il tributo a Dolly Parton che ci ha rubato il cuore

Quando si parla di red carpet memorabili, Katy Perry sa sempre come alzare l’asticella. La cantante ha fatto parlare di sé presentandosi all’evento tributo ‘I Will Always Love You’: A Celebration Of Dolly Parton con un look che ha fermato l’attenzione di chiunque: un abito vintage Roberto Cavalli Spring 2004, scelto con cura dallo stylist Heathers (noto sui social come @allthreeheathers). Un pezzo di moda di circa vent’anni fa, portato sul red carpet come se fosse stato disegnato apposta per questa serata.

Il look: quando il katy perry roberto cavalli vintage diventa protagonista

Non è la prima volta che Katy Perry punta su Roberto Cavalli per un’uscita pubblica importante. La cantante ha una storia consolidata con il brand italiano, e questa scelta per il tributo a Dolly Parton non sembra casuale. Recuperare un abito dalla collezione Spring 2004 significa attingere a uno dei periodi più iconici della maison fiorentina: stampe animali, silhouette sensuali, materiali che giocano con la luce. Tutto ciò che Roberto Cavalli ha rappresentato in quegli anni è condensato in quel tipo di capo.

Il merito della scelta va condiviso con lo stylist Heathers, che ha costruito un outfit capace di dialogare sia con l’estetica dell’evento sia con l’identità visiva della cantante. Non si tratta semplicemente di indossare un vecchio abito: portare un pezzo vintage di questo calibro richiede una visione precisa, la consapevolezza che certi capi invecchiano benissimo proprio perché nascono già fuori dal tempo.

Katy Perry e la moda: una relazione che evolve ma non si dimentica

Nel corso della sua carriera, Katy Perry ha attraversato diverse fasi stilistiche, passando da look pop coloratissimi e volutamente eccentrici a scelte più sofisticate e ricercate. Quello che resta costante è la volontà di sorprendere, di usare il guardaroba come strumento narrativo. La moda, per lei, non è mai un dettaglio secondario.

Scegliere un abito katy perry roberto cavalli vintage per un evento dedicato a Dolly Parton — una delle artiste che più ha incarnato il concetto di immagine costruita come arte — ha un senso che va oltre l’estetica pura. È un omaggio doppio: alla musica di Dolly e all’artigianalità della moda italiana degli anni Duemila.

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La carriera di Katy Perry ha sempre incluso scelte di moda audaci, e il ricorso al vintage si inserisce in una tendenza più ampia che vede molte celebrity riscoprire archivi di maison storiche anziché puntare esclusivamente sul contemporaneo. In questo senso, il look all’evento Dolly Parton si posiziona in modo coerente con una fase della sua evoluzione stilistica.

Roberto Cavalli Spring 2004: perché quella collezione è ancora rilevante

La collezione Spring 2004 di Roberto Cavalli appartiene a un momento preciso della storia della moda in cui il lusso era ostentato, sensuale e senza scuse. Era un’epoca in cui le stampe selvagge e i tagli audaci dominavano le passerelle, e Cavalli era tra i pochi designer capaci di portare quella visione a un livello di raffinatezza autentica.

Oggi, a distanza di circa vent’anni, quei capi tornano in circolazione non come nostalgia fine a se stessa, ma come oggetti di desiderio per chi sa riconoscere la qualità costruttiva e il peso culturale di un pezzo d’archivio. Non è un caso che il mercato del vintage di lusso sia in forte crescita: il post Instagram che documenta il look di Katy Perry è diventato rapidamente un riferimento per appassionati di moda e archivi di maison italiane.

Il fatto che uno stylist come Heathers abbia scelto proprio questo pezzo per un evento di quella portata dice molto sul valore che il vintage Cavalli ha riacquisito nell’immaginario contemporaneo. Non è recupero, è rivalutazione.

Quello di Katy Perry al tributo a Dolly Parton resterà probabilmente uno dei look più discussi della stagione: non per eccesso, ma per la precisione con cui un abito di vent’anni fa è stato riportato in vita nel contesto giusto, con la persona giusta addosso. E quando moda e momento si incontrano così bene, il risultato parla da solo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.