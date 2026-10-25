Anna Safroncik a Ballando con le Stelle: chi è Lilia Tchapkis, la mamma che le ha insegnato a danzare

C’è un filo invisibile che collega la pista di Ballando con le Stelle al Teatro Nazionale dell’Opera di Kiev: si chiama Lilia Tchapkis, ed è la madre di Anna Safroncik. L’attrice, 45 anni, nata a Kiev nel 1981, è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2026, e la sua partecipazione porta con sé una storia familiare che vale la pena raccontare per intero. Perché quando Anna Safroncik scende in pista, non lo fa soltanto per sé.

Anna Safroncik a Ballando con le Stelle: il sogno di una vita

Partecipare a Ballando con le Stelle non è, per Anna Safroncik, una semplice avventura televisiva. L’attrice ha dichiarato di aver sempre sognato di imparare a ballare — un desiderio che, nel suo caso, ha radici profondissime. Cresciuta in una famiglia d’arte, con un padre tenore e una madre ballerina e insegnante di danza, Anna ha vissuto fin da bambina in un ambiente in cui il movimento e la musica erano tutt’altro che estranei. Eppure, nonostante questo contesto privilegiato, la danza è rimasta per lei un sogno più osservato che vissuto in prima persona.

Adesso, nel 2026, Anna Safroncik a Ballando con le Stelle ha finalmente l’occasione di trasformare quell’aspirazione in qualcosa di concreto, davanti a milioni di telespettatori. E il pensiero della madre è sempre presente.

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Chi è Lilia Tchapkis, la madre ballerina di Anna Safroncik

Lilia Tchapkis è una figura centrale nella vita di Anna, non solo come genitore ma come punto di riferimento artistico assoluto. Ballerina e insegnante di danza, Lilia ha lavorato nel corpo di ballo del Teatro Nazionale dell’Opera di Kiev — una delle istituzioni musicali e coreografiche più importanti dell’Europa orientale, con una tradizione secolare nel balletto classico.

Danzare in quel contesto non è un dettaglio secondario: il Teatro dell’Opera di Kiev forma professionisti di altissimo livello e ospita produzioni di rilevanza internazionale. Lilia Tchapkis ha quindi costruito la propria carriera in un ambiente di rigore tecnico e disciplina artistica che pochi possono vantare.

È proprio questa eredità che Anna porta con sé ogni volta che si avvicina a una pista da ballo. Lo ha detto lei stessa con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: «Mia madre è dispiaciuta di non potermi aiutare. Tutto quello che vedrete in pista viene da lei. Io la imito, non sarò mai brava come lei». Una dichiarazione che dice molto sul rapporto tra le due donne, e ancora di più su come Anna Safroncik viva questa esperienza televisiva — non come una competizione, ma quasi come un omaggio.

Un’eredità artistica che pesa (nel senso migliore)

Avere una madre con un percorso del genere può essere, al tempo stesso, una fortuna e una pressione silenziosa. Anna Safroncik non sembra nasconderlo: sa benissimo di non essere una ballerina professionista, e lo ammette con una sincerità che la rende simpatica al pubblico. Ma sa anche che quella passione per il movimento, quella sensibilità verso la musica e il ritmo, vengono da Lilia.

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In questo senso, la partecipazione di Anna Safroncik a Ballando con le Stelle ha una dimensione quasi intima. Non è la storia di una star che vuole aggiungere un trofeo alla propria bacheca: è la storia di una figlia che porta sul palco l’influenza di sua madre, cercando di restituire — almeno in parte — qualcosa di ciò che ha ricevuto.

Il padre tenore completa un quadro familiare fuori dal comune: Anna Safroncik è cresciuta letteralmente immersa nelle arti performative, tra voci liriche e scarpe da punta. Che poi abbia scelto la recitazione come professione principale è quasi un paradosso, ma racconta anche quanto il talento possa prendere strade inaspettate.

Ballando con le Stelle 2026: cosa aspettarsi da Anna in pista

Con questo retroscena, guardare Anna Safroncik a Ballando con le Stelle diventa qualcosa di più di un semplice giudizio tecnico sui passi di danza. Ogni esibizione porta con sé una storia familiare, un’eredità artistica e una promessa fatta — anche se non esplicitamente — alla donna che le ha trasmesso l’amore per il movimento.

Se la giuria valuterà la tecnica, il pubblico a casa ha già un motivo in più per tifare: Anna balla per sé, certo, ma anche per Lilia Tchapkis, la ballerina del Teatro dell’Opera di Kiev che, da lontano, guarda la figlia muoversi in pista e riconosce qualcosa di suo. E questo, in fondo, è il racconto più bello che Ballando con le Stelle potesse offrire in questa edizione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.