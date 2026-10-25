Paola Caruso dice addio ad Avanti un Altro: ecco chi è Meny Sorbello, la nuova Bonas

Ad Avanti un Altro sta per cambiare una delle facce più iconiche del programma: Paola Caruso lascia il ruolo di Bonas del quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, e al suo posto arriva una nuova protagonista destinata a ridisegnare uno degli angoli più riconoscibili della trasmissione. Il cambio è ufficiale e riguarda la stagione che riporterà il programma in onda nel 2027.

Paola Caruso fuori dal ruolo di Bonas di Avanti un Altro

Per chi segue Avanti un Altro da anni, il nome di Paola Caruso è indissolubilmente legato al programma. È stata la prima storica Bonas del quiz di Canale 5, quel personaggio femminile che affianca il conduttore e i concorrenti con un ruolo ben preciso all’interno della dinamica dello show. Una presenza che nel tempo è diventata parte dell’identità stessa della trasmissione.

Ora quella pagina si chiude. Le ragioni dell’uscita di scena di Paola Caruso non sono state rese note pubblicamente, e non esistono al momento dichiarazioni ufficiali da parte sua o della produzione che spieghino i motivi del cambio. Quello che è certo è che la sua avventura nel programma si conclude con questa stagione.

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Chi è Meny Sorbello, la nuova Bonas di Avanti un Altro

A raccogliere il testimone è Meny Sorbello, modella italo-nigeriana cresciuta in provincia di Catania. Il suo arrivo nel cast del quiz show di Bonolis non è il primo contatto con il mondo dello spettacolo: Meny Sorbello ha già un curriculum che include una partecipazione alla serie The White Lotus e, curiosità che in pochi si aspetterebbero, una presenza allo Zecchino d’Oro nel 2008.

Sulla sua età le fonti non sono completamente allineate — alcune la descrivono come una giovane modella sulla ventina, altre la indicano come 26enne — ma quello che emerge chiaramente è il profilo di una figura con già una certa esperienza davanti alle telecamere, capace di muoversi tra contesti molto diversi tra loro.

Il ruolo di avanti un altro bonas non è mai stato semplice da ricoprire: richiede presenza scenica, capacità di stare in un format molto codificato e, soprattutto, il giusto feeling con la comicità e il ritmo che Bonolis e Laurenti hanno costruito negli anni. Meny Sorbello sembra rispondere a questi requisiti, e la scelta della produzione appare tutt’altro che casuale.

Un restyling nel cast per la nuova stagione

Il cambio della figura di avanti un altro bonas si inserisce in un momento di rinnovamento per il programma. Avanti un Altro si prepara a tornare nel 2027 con alcune novità nel cast, e l’arrivo di Meny Sorbello è la più significativa annunciata finora. Il quiz di Canale 5 è uno dei format più longevi e amati del pomeriggio-sera italiano, e ogni modifica al suo interno diventa inevitabilmente argomento di discussione tra i fan affezionati.

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Paolo Bonolis ha costruito attorno a Avanti un Altro un ecosistema di personaggi fissi — dalla Bonas al Bonus, dal Ciuffo alla Bona Sorte — che nel tempo sono diventati quasi dei personaggi seriali, riconoscibili e attesi. Sostituire uno di questi volti non è mai una scelta banale, e l’ingresso di una modella con un percorso internazionale come quello di Meny Sorbello segnala una precisa direzione.

Il passato televisivo e la carriera di Meny Sorbello

Nata e cresciuta in Sicilia, in provincia di Catania, Meny Sorbello ha intrapreso una carriera nel mondo della moda che l’ha portata a lavorare su produzioni di respiro internazionale. La partecipazione a The White Lotus — serie che ha avuto una visibilità globale — le ha dato una vetrina importante. Ma è il dettaglio dello Zecchino d’Oro del 2008 a restituire un profilo più completo: una presenza televisiva che inizia da bambina e che ora, a distanza di quasi vent’anni, approda a uno dei programmi più seguiti di Canale 5.

Per saperne di più sul programma e sulla sua storia, si può fare riferimento al profilo pubblicato da RDS, che ricostruisce anche alcuni dettagli biografici della nuova Bonas.

Quello che si apre adesso è un capitolo inedito per Avanti un Altro: Paola Caruso chiude la sua era come prima storica Bonas del programma, e Meny Sorbello prende il suo posto con un bagaglio di esperienze che la produzione ha evidentemente valutato come il profilo giusto per accompagnare Bonolis e Laurenti nella stagione che verrà.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.