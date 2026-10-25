Kris Jenner sfoggia il mantello vintage di Elizabeth Taylor a Roma: il capolavoro da 74mila dollari che fa girare le teste

Quella di Kris Jenner sul red carpet romano è stata, senza mezzi termini, una delle apparizioni più parlate dell’intera stagione festivaliera. La matriarca del clan Kardashian-Jenner ha scelto di presenziare alla proiezione di All’s Fair alla 21ª edizione del Rome Film Festival — oggi, 25 ottobre 2026 — indossando un pezzo che non è semplice moda: è storia del costume, del cinema e dell’alta sartoria, tutto cucito insieme in un unico mantello d’archivio.

Il mantello Elizabeth Taylor firmato Karl Lagerfeld: cos’è davvero questo capo

Parliamo del mantello scorpione di Tiziani Roma, una cape vintage con cappuccio scultoreo e ricami in argento a forma di scorpione. Il dettaglio che rende questo indumento qualcosa di straordinario è la sua storia: il capo fu disegnato da Karl Lagerfeld per la maison Tiziani Roma, e a indossarlo per prima fu Elizabeth Taylor in occasione del compleanno dei 40 anni di Grace Kelly. Due icone assolute del Novecento, un unico mantello. Difficile immaginare un pedigree più potente nel guardaroba della storia dello spettacolo.

Il valore del pezzo è tutt’altro che simbolico: all’asta nel 2011 il mantello ha raggiunto la cifra di 74.500 dollari. Che si tratti di un investimento, di un prestito o di un colpo da collezione, portarlo sul red carpet romano nel 2026 significa portare con sé decenni di leggenda hollywoodiana.

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Roma, il tappeto rosso e il confronto con Kim Kardashian

L’occasione era la premiere di All’s Fair al Rome Film Festival, e Kris Jenner era lì anche per supportare la figlia Kim Kardashian, protagonista del film. Kim ha scelto per la serata un abito da cerimonia in stampa leopardata firmato Yves Saint Laurent Couture del 1986: un altro pezzo d’archivio, un altro omaggio alla moda come memoria collettiva.

Il risultato? Madre e figlia hanno trasformato il tappeto rosso in una sorta di mostra vivente di alta moda storica, con due look che dialogano tra loro attraverso epoche diverse ma con la stessa filosofia: il vintage non è nostalgia, è potere. La scelta del mantello Elizabeth Taylor da parte di Kris Jenner ha però catalizzato un’attenzione particolare, proprio per la densità narrativa che porta con sé — il riferimento a Grace Kelly, la firma di Lagerfeld, il prezzo battuto all’asta.

Perché questo look funziona (e cosa racconta di Kris Jenner)

C’è una logica precisa dietro la scelta del mantello Elizabeth Taylor da parte di Kris Jenner, e non è soltanto estetica. La momager per eccellenza del mondo dello spettacolo ha costruito la propria immagine pubblica su un equilibrio sottile: presenza senza sovrastare, stile senza competere con le figlie. Eppure, in certi momenti, sa benissimo come occupare il centro della scena.

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Indossare un capo appartenuto a Elizabeth Taylor — una delle donne più fotografate e ammirate del Novecento — su un red carpet internazionale non è una scelta casuale. È un gesto di posizionamento culturale, quasi una dichiarazione: anche io faccio parte di questa storia. Il cappuccio scultoreo e i ricami a scorpione in argento sono visivamente potenti, impossibili da ignorare, e il riferimento alla celebrazione dei 40 anni di Grace Kelly aggiunge uno strato di significato che va ben oltre il semplice look da festival.

Tiziani Roma e Karl Lagerfeld: un capitolo dimenticato della moda italiana

Non tutti sanno che Karl Lagerfeld — prima di diventare il volto di Chanel e Fendi — collaborò con la maison Tiziani Roma, atelier che nella seconda metà del Novecento vestì alcune delle personalità più influenti del pianeta, da dive hollywoodiane a teste coronate. Il mantello scorpione è uno degli esempi più citati di quel periodo: artigianato italiano d’altissimo livello, visione creativa di un designer che avrebbe poi ridefinito la moda mondiale.

Vedere questo capo tornare alla luce su un red carpet come quello del Rome Film Festival ha un senso quasi poetico: Roma come luogo d’origine, Roma come palcoscenico del ritorno. Per approfondire la storia del festival e del suo programma, il sito ufficiale della Festa del Cinema di Roma offre il contesto completo della manifestazione.

Il mantello Elizabeth Taylor portato da Kris Jenner a Roma resterà probabilmente uno dei momenti più discussi di questa edizione del festival — non tanto per il gossip, ma per la rarità di un oggetto che racconta più storie contemporaneamente: quella di chi lo ha creato, di chi lo ha indossato per primo, e di chi ha scelto di riportarlo in vita proprio qui, nella città che lo ha visto nascere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.