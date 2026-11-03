Tananai torna con ‘Buonanotte anche stanotte’: cosa nasconde davvero il nuovo singolo

Tananai è tornato. Il cantautore e produttore milanese Alberto Cotta Ramusino ha pubblicato oggi, 3 novembre 2026, il nuovo singolo Buonanotte anche stanotte, il suo primo brano solista dopo una lunga pausa. Per chi seguiva con impazienza ogni sua mossa, l’attesa è finita: buonanotte anche stanotte di Tananai è già disponibile sulle piattaforme digitali e sta raccogliendo le prime reazioni del pubblico.

Due anni dopo CalmoCobra: il ritorno di un artista che non ama le mezze misure

L’ultimo album di Tananai era CalmoCobra, uscito due anni fa. Da allora il silenzio discografico si era protratto a lungo, con l’unico appuntamento pubblico rimasto nella memoria dei fan rappresentato dall’ultimo concerto, risalente al settembre 2025. Circa quattordici mesi di assenza dalle scene musicali che, nel ritmo frenetico della musica italiana contemporanea, equivalgono a un’eternità.

Il ritorno con Buonanotte anche stanotte non è quindi un semplice aggiornamento di catalogo: è la prima traccia solista dopo una pausa significativa, e come tale porta con sé un peso specifico diverso rispetto a un singolo di routine. Tananai ha scelto di rientrare con qualcosa che, almeno sul piano tematico, sembra avere molto da dire.

Chi ha scritto e prodotto il brano

Il singolo è stato scritto da Tananai e prodotto da Tananai insieme a Davide Simonetta. Non è la prima volta che i due collaborano, e la firma congiunta alla produzione suggerisce una cura particolare nella costruzione sonora del pezzo. Simonetta è uno dei produttori più attivi nella scena pop italiana, e la sua presenza nel progetto è un segnale di quanto Tananai abbia lavorato con attenzione su questo ritorno.

Di cosa parla Buonanotte anche stanotte: domande senza risposta

Sul piano dei contenuti, il brano si distingue per una struttura testuale insolita: il testo è costruito come una lista di domande rimaste senza risposta. Domande che spaziano su temi molto distanti tra loro — dall’idea di avere un figlio alla presenza di metal detector nelle scuole — creando un effetto di straniamento consapevole. Non c’è una narrazione lineare, non c’è una storia d’amore al centro: c’è invece una serie di interrogativi che fotografano l’incertezza del presente.

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Il tema portante, stando a quanto emerge dalle prime analisi del singolo, riguarda la tendenza a giudicare ciò che non si comprende, con un’attenzione particolare al modo in cui questo meccanismo si amplifica online. È un territorio che Tananai conosce bene — come artista che ha costruito la sua identità anche attraverso i social — e che affronta qui in modo diretto, senza didascalismi.

La scelta di mettere insieme domande apparentemente sconnesse — personali e collettive, intime e sociali — è in sé una dichiarazione di metodo: non esistono risposte facili, e chi finge di averle probabilmente non ha capito le domande. È una postura intellettuale che distingue il brano dalla media dei singoli autunnali italiani.

Il contesto artistico di un cantautore milanese

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, è un cantautore e produttore milanese che negli ultimi anni ha saputo costruire un pubblico fedele attraverso un suono riconoscibile e testi capaci di toccare corde emotive precise. La sua capacità di muoversi tra produzione e scrittura lo rende una figura anomala nel panorama pop italiano: non si affida a team esterni per costruire il proprio suono, ma lo plasma direttamente.

Con CalmoCobra aveva consolidato la sua presenza nel mercato discografico nazionale. Buonanotte anche stanotte arriva ora come primo capitolo di una nuova fase, e sarà interessante osservare se questo singolo è un episodio isolato o l’apertura di un progetto più ampio. Per il momento, i fatti parlano di un brano che pone domande scomode con la leggerezza apparente di chi sa che certe verità passano meglio in musica.

Per chi vuole leggere il testo e approfondire il significato del singolo, AllMusicItalia ha pubblicato un’analisi dettagliata con testo e commento al brano.

Dopo quattordici mesi lontano dai radar, Tananai torna con un singolo che non cerca scorciatoie: buonanotte anche stanotte è un brano costruito su domande, non su risposte, e forse è proprio questa la sua forza più autentica. Adesso tocca all’ascolto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.