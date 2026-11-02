Heidi Klum regina di Halloween: il costume da mano mozzata che celebra 25 anni di festa

Venticinque anni di Halloween e Heidi Klum non ha perso un grammo del suo istinto scenografico. Per celebrare il venticinquesimo anniversario della sua leggendaria festa, la supermodella e conduttrice ha scelto un heidi klum halloween costume che ha lasciato poco spazio all’immaginazione — e moltissimo spazio al sangue finto: si è trasformata in una gigantesca mano mozzata, con vene in rilievo, unghie laccate di rosso e anelli inclusi, come se qualcuno avesse strappato via un arto intero e lo avesse messo in pista da ballo.

Venticinque anni di festa: un anniversario che richiedeva qualcosa di grande

La prima edizione risale al 2001, e da allora la festa di Halloween di Heidi Klum è diventata uno degli appuntamenti più attesi del calendario celebrity americano. Ogni anno la domanda è la stessa: come farà a superare se stessa? Quest’anno la risposta è arrivata sabato 31 ottobre 2026, al Cathédrale Restaurant del Moxy East Village di New York, dove la supermodella ha fatto il suo ingresso in un costume che ha richiesto mesi di preparazione e la collaborazione di uno dei nomi più rispettati nel settore degli effetti speciali prostetici.

Klum stessa ha anticipato il concetto sul suo profilo Facebook ufficiale con parole chiare: “Per il venticinquesimo anniversario della mia festa di Halloween sapevo di dover fare le cose in grande.” E grande è stato, letteralmente: il costume era una mano umana gigante e recisa, con dettagli anatomici realistici che includevano vene in vista, sangue, anelli sulle dita e smalto rosso sulle unghie. Dell’intera Heidi Klum rimanevano visibili soltanto gli occhi e la bocca.

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Il costume da mano mozzata: chi ha realizzato l’effetto speciale

Dietro la creazione del heidi klum halloween costume del 2026 c’è Mike Marino, artista prostetista fondatore di Prosthetic Renaissance, studio di riferimento per produzioni cinematografiche e televisive di alto livello. Klum ha collaborato con Marino per trasformare questa idea — al confine tra body horror e installazione artistica — in qualcosa di indossabile e d’impatto visivo immediato.

I dettagli del costume sono stati realizzati con materiali prostetici professionali: le vene riproducono la struttura anatomica reale di una mano, il sangue è distribuito con cura attorno al “taglio” del polso, e gli anelli aggiungono un tocco di macabra ironia. Il risultato è che Klum non sembrava portare un costume: sembrava essere dentro al costume, ridotta a un elemento di scena di un film horror degli anni Ottanta — ma con un budget decisamente superiore.

New York come palcoscenico: la location della serata

La scelta del Cathédrale Restaurant al Moxy East Village di New York non è casuale. La città ha fatto da sfondo a tutte le edizioni della festa, e ogni anno la location viene selezionata per amplificare l’effetto visivo dei costumi dei partecipanti. Il nome stesso del ristorante — con le sue alte volte e l’architettura ispirata alle cattedrali europee — crea un contrasto perfetto con l’estetica horror di Halloween, trasformando ogni edizione in qualcosa di più simile a una produzione teatrale che a una semplice festa in maschera.

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Partecipare alla festa di Heidi Klum significa presentarsi con un costume all’altezza: nel corso degli anni gli ospiti hanno capito che l’asticella è sempre altissima, e che l’ispirazione viene direttamente dall’alto. Il heidi klum halloween costume di ogni edizione funge di fatto da tema non dichiarato della serata.

Una carriera da “regina di Halloween” costruita costume dopo costume

Nel panorama delle celebrity americane, poche hanno trasformato Halloween in un elemento identitario con la stessa coerenza di Heidi Klum. La supermodella tedesca naturalizzata americana ha costruito negli anni una reputazione che va ben oltre la sua carriera nel mondo della moda e della televisione: ogni 31 ottobre, il suo costume diventa notizia internazionale, oggetto di analisi e di confronto con le edizioni precedenti.

Il costume da mano mozzata del 2026 si inserisce in questa tradizione con una scelta che privilegia l’effetto scenografico totale rispetto alla riconoscibilità del volto — una scelta coraggiosa per una modella e conduttrice il cui valore pubblico è legato anche alla propria immagine. Lasciare visibili soltanto occhi e bocca significa affidarsi completamente all’idea, al lavoro dell’artista e alla forza del concetto. Mike Marino e Prosthetic Renaissance hanno evidentemente superato l’esame.

Venticinque edizioni dopo la prima, la festa di Halloween di Heidi Klum rimane un fenomeno genuino: non una semplice operazione di visibilità, ma un progetto creativo che ogni anno trova il modo di sorprendere. Con una mano gigante, insanguinata e priva di corpo, Klum ha festeggiato il suo quarto di secolo di Halloween esattamente come ci si aspettava da lei — andando oltre ogni aspettativa ragionevole.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.