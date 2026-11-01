Tale e Quale Show, le pagelle del 28 ottobre: Malgioglio commosso e straordinario (9), Elettra fa preoccupare (6)

La sesta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda il 28 ottobre 2026 su Rai 1, ha regalato una serata ricca di emozioni, sorprese e qualche momento che ha fatto discutere. Dalle pagelle di questo appuntamento emergono chiaramente i protagonisti della serata: chi ha convinto, chi ha faticato e chi ha commosso persino se stesso. Ecco un bilancio completo di ciò che è successo.

Selma Ezzine vince la sesta puntata

Il nome che brilla più di tutti nelle pagelle del Tale e Quale Show del 28 ottobre è quello di Selma Ezzine, che si è aggiudicata la vittoria della sesta puntata. Una performance che ha convinto giuria e pubblico, confermando la concorrente come una delle protagoniste più solide di questa edizione. Quando si parla di talento vero, i numeri parlano da soli, e Selma ha saputo imporsi in una serata tutt’altro che semplice per molti dei suoi colleghi.

Malgioglio da 9: emozione autentica sul palco

Il momento più memorabile della serata porta la firma di Cristiano Malgioglio. Il giurato e personaggio televisivo tra i più amati d’Italia ha ricevuto una valutazione di 9, la più alta della serata secondo le pagelle circolate dopo la messa in onda. Ma il numero da solo non racconta tutto: Malgioglio si è commosso durante la puntata, in un momento di autenticità rara per un programma di intrattenimento.

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Chi segue Tale e Quale Show sa bene che Malgioglio non è tipo da nascondere le emozioni, ma vederlo visibilmente toccato ha aggiunto una dimensione umana all’intera serata. Una pagella di 9 guadagnata non solo con la performance tecnica, ma con quella capacità di portare qualcosa di genuino che il pubblico riconosce e premia sempre.

Elettra Lamborghini: un 6 pesante, con le attenuanti

Diverso il discorso per Elettra Lamborghini, che nelle pagelle del Tale e Quale Show del 28 ottobre si ferma a un 6, voto sufficiente ma tutt’altro che entusiasmante. Il dettaglio che cambia la prospettiva, però, è uno: Elettra era febbricitante durante la puntata. Esibirsi con la febbre addosso non è mai una condizione ideale, e questo spiega in parte una prestazione al di sotto delle sue possibilità.

Il 6 in questo contesto suona quasi come un merito, più che una bocciatura. Portare avanti la propria esibizione nonostante le condizioni fisiche non ottimali è già di per sé un risultato. Detto questo, i fan di Elettra si aspettano di rivederla in forma smagliante nelle prossime puntate, perché il suo potenziale è indiscutibilmente superiore a quanto mostrato il 28 ottobre.

Andrea Perroni convince, Roberta Morise in gara

Andrea Perroni è stato uno degli altri nomi positivi della serata. La sua performance ha convinto, confermando una crescita costante all’interno del programma. Perroni sa come gestire il palco e questa puntata lo ha dimostrato ancora una volta.

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Presente in gara anche Roberta Morise, che ha partecipato alla sesta puntata mantenendo il suo posto nel gruppo dei concorrenti. La sua serata non ha generato particolari scossoni, ma la continuità è già un valore in un talent dove la pressione è alta ogni settimana.

Paola Perego: pagella da 4, la serata no di una veterana

La nota più critica delle pagelle del Tale e Quale Show del 28 ottobre riguarda Paola Perego, che ha ricevuto un 4. Per una conduttrice con la sua esperienza televisiva, un voto così basso fa inevitabilmente rumore. La serata non è andata come sperato e il giudizio riflette una performance che non ha convinto né per somiglianza né per resa complessiva.

Succede, in un format come questo, dove il margine di errore è ridotto e ogni dettaglio conta. La domanda è se Perego riuscirà a ribaltare l’impressione nelle prossime puntate, recuperando quella sicurezza che le settimane precedenti avevano in parte mostrato.

La sesta puntata di Tale e Quale Show lascia quindi un bilancio variegato: una vincitrice netta in Selma Ezzine, un Malgioglio da applausi, una Lamborghini in difficoltà per ragioni fisiche e una Perego che dovrà ripartire. Il programma di Rai 1 continua a offrire il suo mix di talento, sorprese e umanità, e le prossime settimane diranno molto sugli equilibri finali di questa edizione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.