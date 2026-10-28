Tale e Quale Show, sesta puntata: Jasmine Carrisi si trasforma in Elettra Lamborghini

La serata del 28 ottobre 2026 su Rai Uno porta con sé uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva autunnale: la sesta puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto da Endemolshine Italia. Tra le imitazioni più chiacchierate della serata spicca quella di Jasmine Carrisi nei panni di Elettra Lamborghini, un abbinamento che già prima della messa in onda aveva acceso la curiosità del pubblico. E non è l’unica sorpresa in serbo per la serata.

Jasmine Carrisi veste i panni di Elettra Lamborghini

Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi è una delle concorrenti più seguite di questa edizione. Nella sesta puntata di Tale e Quale Show affronta una delle imitazioni più fisicamente e vocalmente impegnative del programma: portare sul palco l’energia esplosiva di Elettra Lamborghini, artista nota per la sua personalità travolgente, la sua voce riconoscibilissima e uno stile scenico che non lascia spazio alla timidezza.

Per Jasmine si tratta di una prova che va ben oltre il semplice travestimento. Elettra Lamborghini è un personaggio con una presenza scenica fortissima, e replicarla richiede un lavoro intenso su voce, movimento e carisma. I fan del programma si aspettano di vedere fino a che punto la giovane Carrisi riesca a entrare davvero nella pelle di un’artista così riconoscibile. La classifica generale, dopo sei puntate, potrebbe cambiare proprio in base a questa esibizione.

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Maddalena Corvaglia nei panni di Fiordaliso

Un’altra esibizione che merita attenzione è quella di Maddalena Corvaglia, che in questa sesta puntata di Tale e Quale Show interpreta Fiordaliso. Ex velina e personaggio televisivo di lungo corso, Corvaglia si cimenta con una delle voci più caratteristiche della musica italiana degli anni Ottanta e Novanta. Fiordaliso è un’artista dal timbro inconfondibile, e la sfida per Corvaglia è proprio quella di restituirne l’anima vocale senza snaturarla. Un compito tutt’altro che semplice, che richiede tecnica e sensibilità.

Sergio Friscia e Andrea Delogu giudici speciali

La serata si arricchisce anche grazie alla presenza di due giudici d’eccezione: Sergio Friscia e Andrea Delogu. I due si aggiungono alla giuria del programma in qualità di ospiti speciali, portando punti di vista diversi e probabilmente qualche commento fuori dal coro. Sergio Friscia, comico e conduttore siciliano con una lunga carriera televisiva alle spalle, e Andrea Delogu, conduttrice e scrittrice con un’identità artistica ben definita, rappresentano due voci complementari capaci di animare le valutazioni della serata.

La presenza di giudici speciali è una delle formule che Tale e Quale Show utilizza con regolarità per rinnovare la dinamica delle puntate e offrire al pubblico prospettive inedite sulle esibizioni. In questo caso, l’abbinamento tra Friscia e Delogu promette un mix di ironia e competenza.

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Perché la sesta puntata è un passaggio chiave della stagione

Arrivati alla sesta puntata di Tale e Quale Show, il programma entra in una fase in cui la classifica comincia a delinearsi in modo più netto. I concorrenti hanno già avuto modo di mostrare il loro range, di sorprendere o deludere il pubblico e la giuria, e ogni esibizione da questo punto in poi pesa di più. Le imitazioni più riuscite possono ribaltare posizioni che sembravano consolidate, mentre chi è rimasto indietro ha ancora margine per recuperare.

Carlo Conti, padrone di casa e anima del programma, guida la serata con il ritmo e l’esperienza che lo contraddistinguono. Sotto la sua conduzione, Tale e Quale Show si conferma uno degli spazi televisivi più longevi e apprezzati della Rai, capace di mescolare intrattenimento, musica e un pizzico di competizione senza mai perdere il tono leggero che lo rende accessibile a pubblici di ogni età. Per seguire aggiornamenti ufficiali sul programma è possibile consultare il sito di Endemolshine Italia.

Tra Jasmine Carrisi alle prese con l’energia di Elettra Lamborghini, Maddalena Corvaglia che omaggia Fiordaliso e la presenza di Sergio Friscia e Andrea Delogu in giuria, la sesta puntata di Tale e Quale Show si preannuncia come una delle serate più dense e variegate di questa edizione — il tipo di puntata che si guarda con il telecomando in mano ma che difficilmente si abbandona a metà.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.