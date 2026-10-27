Fiorello torna su Rai1 con Fabrizio Biggio: il nuovo format rimane top secret

Dopo quindici anni di assenza dalla rete ammiraglia, Rosario Fiorello è tornato su Rai1 il 18 ottobre 2026 insieme a Fabrizio Biggio, con un nuovo show che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo — perché del format, fino alla messa in onda, non era trapelato praticamente nulla. Un ritorno che, per chi segue la televisione italiana, aveva tutto il sapore di un evento: Fiorello su Rai1 non si vedeva da un’era, e l’attesa si è fatta sentire.

Il ritorno di Fiorello su Rai1: quindici anni dopo

Quindici anni sono tanti, nella televisione italiana. Reti che cambiano, abitudini degli spettatori che si trasformano, piattaforme streaming che si mangiano fette sempre più grandi di pubblico. Eppure Fiorello su Rai1 resta una formula capace di catalizzare attenzione in modo quasi automatico. Il suo ritorno sulla rete ammiraglia, il 18 ottobre 2026 alle 20:30, è stato accolto con curiosità genuina — non il solito rumore social, ma un interesse diffuso e concreto.

Al suo fianco Fabrizio Biggio, con cui il sodalizio artistico è ormai consolidato. I due hanno costruito negli anni un’intesa che funziona proprio perché non è mai prevedibile: Biggio sa stare in scena senza rubare la scena, e Fiorello sa valorizzare chi ha accanto. Una coppia che sulla carta promette bene, anche quando — come in questo caso — il copione non viene svelato prima della messa in onda.

→ Leggi anche: Rai 1 rivoluziona il palinsesto dal 20 ottobre: Affari Tuoi si dilata, le fiction si stringono e Porta a Porta scatta in anticipo

Un format tenuto segreto fino alla prima puntata

La scelta di non rivelare i dettagli del format in anticipo non è stata casuale. In un panorama mediatico dove ogni anticipazione circola sui social giorni prima della trasmissione, mantenere il segreto è diventato quasi un atto di comunicazione in sé. Nessuna indiscrezione ufficiale, nessuna sinossi diffusa dalla produzione: gli spettatori hanno scoperto cosa avrebbero visto soltanto accendendo la televisione.

Questo approccio ha generato una curiosità che difficilmente si ottiene con i classici comunicati stampa. Chi è Fiorello senza uno show da presentare? Cosa fa Biggio quando non c’è un format da descrivere? Domande che hanno alimentato l’attesa nelle settimane precedenti, rendendo il debutto del 18 ottobre un appuntamento sentito.

La Pennicanza, Mina e l’annuncio del ritorno su Rai1

Il ritorno di Fiorello su Rai1 era stato anticipato dallo stesso showman durante La Pennicanza, il programma con cui aveva tenuto compagnia al pubblico estivo. Proprio in quella sede aveva annunciato il nuovo progetto in arrivo sulla rete ammiraglia — un annuncio che aveva fatto discutere, perché Fiorello non è tipo da fare proclami a vuoto.

→ Leggi anche: Natale su Canale 5: La Ruota della Fortuna in maratona e il ritorno di This is Me

E La Pennicanza aveva già riservato una sorpresa non da poco: un contributo speciale di Mina, presenza rarissima nel panorama televisivo italiano. Un dettaglio che dice molto sul livello di ambizione del progetto e sulla rete di relazioni che Fiorello è ancora capace di attivare.

La collocazione in palinsesto: prima di Affari Tuoi

Dal punto di vista della programmazione, il nuovo show è stato collocato prima di Affari Tuoi nella griglia serale di Rai1. Una posizione di tutto rispetto, che conferma come la rete abbia puntato sul ritorno di Fiorello come elemento di traino per la serata. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana in questo momento: avere Fiorello a precedere lo show significa costruire una serata con due nomi di primo piano.

Resta da vedere — e qui siamo nel campo delle domande aperte, non dei fatti confermati — come si strutturerà il progetto nelle prossime settimane. Per ora, quello che sappiamo con certezza è che il debutto c’è stato, che il pubblico ha potuto finalmente scoprire di cosa si tratta, e che Fiorello è tornato sulla rete ammiraglia dopo quindici anni di assenza. Per chi ama la televisione italiana, è già una notizia.

Puoi trovare ulteriori dettagli sul ritorno di Fiorello e sulla programmazione Rai su RaiNews. La sensazione, guardando tutto quello che si è costruito attorno a questo ritorno, è che Fiorello e Biggio su Rai1 abbiano intenzione di restare più di una sera sola.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.