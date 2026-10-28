Francesca Michielin torna con Magia Bianca, Magia Nera: l’album dark che aspettavamo il 30 ottobre

Il 30 ottobre 2026 Francesca Michielin pubblica Magia Bianca, Magia Nera, il nuovo album in uscita per Columbia Records / Sony Music Italy. Un progetto che porta la cantautrice di Bassano del Grappa su un terreno dark e gotico, strutturato come un concept episodico costruito attorno al ciclo dei Sabba e al tema dell’equilibrio tra luce e oscurità. Già il titolo — francesca michielin magia bianca magia nera — dice molto sull’impianto duale che regge l’intero disco.

Un concept album costruito sul ciclo dei Sabba

Non si tratta di una raccolta di singoli tenuti insieme da un filo tematico generico. Magia Bianca, Magia Nera è pensato come un progetto episodico, in cui ogni pezzo occupa un posto preciso all’interno di una struttura narrativa che richiama il ciclo dei Sabba. Il principio che governa il tutto è quello della bilancia tra il polo luminoso e quello oscuro: nessuno dei due prevale, nessuno dei due viene eliminato.

È una scelta concettuale che va oltre la semplice estetica gotica. Strutturare un album attorno ai Sabba significa lavorare con una temporalità rituale, dove ogni momento dell’anno porta con sé un significato specifico e una energia diversa. Il risultato è un disco che vuole essere ascoltato come un ciclo, non come una playlist.

Sei tracce, sei figure femminili tra storia, mito e tradizione esoterica

Al cuore di Magia Bianca, Magia Nera ci sono sei nuove canzoni, ciascuna ispirata a una figura femminile cardinale attinta dalla storia, dal mito e dalla tradizione esoterica. È una delle scelte più ambiziose del progetto: anziché costruire un album attorno a un’unica voce o prospettiva, Michielin moltiplica i punti di vista attraverso archetipi che attraversano secoli e culture diverse.

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Ogni traccia diventa così un ritratto, un modo di incarnare una presenza femminile specifica con tutto il peso simbolico che quella figura porta con sé. La tradizione esoterica, in particolare, offre un repertorio ricchissimo di figure che la cultura pop ha spesso marginalizzato o ridotto a cliché: qui vengono invece trattate come materiale serio, degno di un’elaborazione musicale accurata.

Questo impianto narrativo fa di francesca michielin magia bianca magia nera qualcosa di più vicino a un’opera concettuale che a un album nel senso convenzionale del termine — una distinzione che vale la pena tenere a mente prima dell’ascolto.

Dark e gotico: cosa significa per il suono del disco

Il progetto è descritto come dark e gotico. Sono due aggettivi che nel mondo della musica pop italiana non vengono usati spesso, e che in questo caso sembrano indicare una direzione estetica precisa: timbri cupi, atmosfere dense, una produzione che non cerca la leggerezza come obiettivo primario.

Il gotico, in particolare, è un territorio che in Italia ha avuto poca tradizione nel pop mainstream. Portarlo in un album distribuito da Columbia Records / Sony Music Italy — quindi con una distribuzione ampia e una promozione strutturata — è una scommessa che dice qualcosa sulla fiducia che la cantautrice e la label ripongono nel progetto.

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Il fatto che il concept sia costruito attorno ai Sabba e all’equilibrio luce-oscurità suggerisce che il gotico non sia qui una posa estetica, ma una cornice filosofica. Il buio, in Magia Bianca, Magia Nera, non è fine a se stesso: è una delle due metà di un sistema.

La data di uscita e dove trovare il disco

L’album è disponibile dal 30 ottobre 2026, data che non è casuale: la vigilia di Halloween, ma soprattutto la notte di Samhain nella tradizione celtica, uno dei Sabba più importanti dell’anno — quello che segna il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Scegliere questa data per un disco costruito proprio sul ciclo dei Sabba è una coerenza che si nota.

Magia Bianca, Magia Nera è disponibile sullo store ufficiale Sony Music Italy, oltre che sui principali servizi di streaming e nelle piattaforme digitali. Per chi vuole il formato fisico, è il posto giusto da cui partire.

Con questo album, Francesca Michielin porta il proprio lavoro in una direzione che poche voci del pop italiano hanno esplorato con questa coerenza strutturale. Francesca Michielin Magia Bianca Magia Nera non è un disco da ascoltare distrattamente: è un progetto che chiede attenzione e restituisce, brano dopo brano, un universo costruito con cura.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.