Michele Carfora contro Barbara D’Urso: ‘Possessiva, gelosa e bugiarda sulle corna’

A distanza di circa vent’anni dalla separazione, Michele Carfora torna a parlare dell’ex moglie Barbara D’Urso e lo fa con parole tutt’altro che tenere. Il cinquantasettenne ballerino e attore teatrale originario di Salerno ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui traccia un ritratto della conduttrice molto distante dall’immagine solare e calorosa che il pubblico televisivo conosce bene. Le dichiarazioni di Michele Carfora su Barbara D’Urso stanno rimbalzando su tutti i siti di gossip in queste ore, e vale la pena capire esattamente cosa ha detto e in quale contesto.

Cosa ha detto Carfora su Barbara D’Urso: “gelosa e possessiva”

Nell’intervista al Corriere della Sera, Carfora ha descritto la D’Urso come una persona «gelosa e possessiva». Un giudizio netto, che arriva da chi quella relazione l’ha vissuta dall’interno e che dipinge una personalità ben diversa da quella che la conduttrice ha sempre mostrato in televisione — sorridente, aperta, abituata ad abbracciare letteralmente il suo pubblico. Ovviamente si tratta della versione di uno dei due protagonisti di una storia finita, e come tale va letta: una prospettiva personale, non una sentenza.

Quello che colpisce, però, è la tempistica. Sono passati circa vent’anni dalla fine del loro matrimonio, eppure Carfora sceglie proprio questo momento per parlare. Perché adesso? La risposta potrebbe stare nella visibilità tornata ad aleggiare intorno al nome della D’Urso negli ultimi tempi, ma su questo si può solo speculare.

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La rivendicazione sul successo televisivo di Barbara D’Urso

Non si ferma ai giudizi caratteriali, Michele Carfora: nell’intervista avanza anche una rivendicazione professionale piuttosto pesante, sostenendo che il successo televisivo di Barbara D’Urso sia in parte merito suo. Una tesi che la diretta interessata non ha — almeno per ora — commentato pubblicamente.

È un classico meccanismo che si vede spesso nelle separazioni ad alta tensione: chi rimane fuori dai riflettori sente, a un certo punto, il bisogno di rivendicare un ruolo nella storia dell’altro. Carfora, che ha costruito la sua carriera come ballerino e attore teatrale lontano dai grandi palcoscenici televisivi, si presenta come una figura chiave nel percorso professionale dell’ex moglie. Sarà così? Non ci sono elementi verificabili per confermarlo o smentirlo, ed è giusto dirlo chiaramente.

Chi è Michele Carfora, l’ex marito che parla adesso

Michele Carfora ha 57 anni, viene da Salerno e ha costruito la sua identità professionale nel mondo della danza e del teatro. Non è un volto noto al grande pubblico televisivo, il che rende ancora più interessante — e in qualche modo più insolito — la scelta di rilasciare un’intervista a un quotidiano di primo piano come il Corriere della Sera per parlare di una relazione chiusa due decenni fa.

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Il fatto che la coppia si sia separata circa vent’anni fa rende queste dichiarazioni ancora più difficili da contestualizzare. Cosa spinge una persona a riaprire un capitolo così lontano nel tempo? Di certo non la nostalgia, a giudicare dal tono delle parole riportate dalle fonti.

Il tema del tradimento: cosa sappiamo davvero

Tra le voci che circolano attorno a questa intervista c’è anche quella di presunte accuse legate al tema della fedeltà. Su questo punto, però, è necessario essere precisi: non esistono dichiarazioni verificate e attribuibili con certezza che permettano di riportare dettagli specifici. Diversi siti hanno titolato in modo molto esplicito su questo aspetto, ma le fonti disponibili non consentono di confermare la sostanza di tali affermazioni. Riportarle come fatti sarebbe scorretto.

Quello che si può dire con certezza è che l’intervista di Michele Carfora a Corriere della Sera ha riportato al centro dell’attenzione una relazione che sembrava archiviata da tempo, e che le parole usate — «gelosa», «possessiva» — sono state attribuite direttamente a lui da fonti giornalistiche multiple e concordanti.

Barbara D’Urso, almeno fino al momento in cui scriviamo, non ha risposto pubblicamente. E forse non lo farà: la conduttrice ha sempre dimostrato una certa abilità nel gestire la propria narrazione, scegliendo con cura quando e come intervenire. Staremo a vedere se questa volta deciderà di replicare o se preferirà lasciare che il tempo — come ha già fatto una volta — faccia il suo lavoro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.