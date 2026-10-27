Sanremo Giovani 2026, i 15 finalisti sono ufficiali: ecco chi sono (tra ex Amici e X Factor)

La macchina di Sanremo Giovani 2026 è in pieno movimento, e i nomi che stanno emergendo dalle audizioni raccontano già molto su dove sta andando la musica italiana emergente. Dai corridoi di Amici a quelli di X Factor, passando per artisti meno conosciuti al grande pubblico ma già rodati nel circuito live: la selezione di quest’anno è partita da 60 artisti convocati per le audizioni dal vivo, da cui usciranno i 15 finalisti che si contenderanno un posto tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027.

Come funziona la selezione: dal pool di 60 ai 15 finalisti

Il meccanismo è quello consolidato degli ultimi anni: una rosa ampia di candidati, un percorso di audizioni dal vivo, e una commissione che valuta ogni esibizione prima di stilare la lista definitiva. Quest’anno, però, c’è una novità di peso alla guida del processo: Stefano De Martino, direttore artistico del Festival, presiede la commissione di selezione. Al suo fianco siedono nomi che coprono universi musicali molto diversi — Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo. Una commissione eterogenea, il che lascia presupporre una valutazione che non guarda solo al genere o alla provenienza degli artisti.

La finale è fissata per l’11 dicembre 2026 al Teatro del Casinò di Sanremo. Chi vince, ottiene un posto diretto tra i Big del Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. Una posta in gioco altissima, soprattutto per chi viene da percorsi già iniziati nei talent.

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Ex Amici e X Factor: la nuova generazione passa dai talent

Guardare la lista dei 60 selezionati è un po’ come sfogliare l’album dei ricordi degli ultimi anni di televisione italiana. Tra i nomi che spiccano ci sono diversi ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi: Petit, Antonia, Nicolò Filippucci e Senza Cri hanno tutti partecipato al programma di Canale 5 e ora tentano il salto verso il palco dell’Ariston.

Non mancano i veterani di X Factor: Mimì, vincitrice dell’ultima edizione del talent con Manuel Agnelli come mentore, è tra le candidate più attese. Con lei anche cmqmartina, Angelica Bove e la band Disco Club Paradiso. La presenza così massiccia di ex talent è un dato su cui vale la pena riflettere: da un lato conferma che quei programmi funzionano davvero come trampolino, dall’altro pone la domanda su quanto spazio rimanga per chi non è mai passato da uno studio televisivo.

La risposta, almeno parzialmente, la dà la selezione stessa: tra i 60 ci sono anche artisti meno noti al grande pubblico, a dimostrazione che la commissione non ha chiuso le porte a chi ha costruito la propria carriera lontano dai riflettori dei talent show.

I nomi confermati tra i finalisti e l’esclusione di Emma Muscat

Tra i 15 finalisti già confermati dalle fonti disponibili compaiono rob, Petit e Albe. Petit, in particolare, è uno dei nomi più attesi: dopo l’esperienza ad Amici, ha continuato a costruire la propria identità artistica e il suo approdo alla finale di Sanremo Giovani rappresenta un passo logico ma tutt’altro che scontato.

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Sul fronte delle esclusioni, ha fatto discutere l’assenza di Emma Muscat dalla lista dei finalisti. Cantante con un percorso internazionale alle spalle e già nota al pubblico italiano, la sua mancata qualificazione è uno di quei momenti che ricordano come Sanremo Giovani non sia mai una formalità, nemmeno per chi ha già un nome nel settore. La commissione valuta le esibizioni dal vivo, e in quel contesto ogni artista reinizia da zero.

Cosa significa arrivare alla finale dell’11 dicembre

Per un artista emergente, Sanremo Giovani 2026 non è solo una competizione: è una vetrina con una visibilità difficile da replicare altrove. La finale dell’11 dicembre al Teatro del Casinò sarà trasmessa in televisione, portando i finalisti davanti a un pubblico vastissimo in una sola sera. Chi si aggiudica il pass per i Big del 2027 ottiene automaticamente un contesto — quello del Festival — che può cambiare radicalmente la traiettoria di una carriera.

È anche per questo che la selezione è così seguita e discussa: ogni nome incluso e ogni esclusione racconta qualcosa sullo stato della musica italiana, sulle tendenze che la commissione considera rilevanti, e sulla direzione che De Martino vuole dare al Festival sotto la sua guida artistica. Per tutti i dettagli ufficiali e gli aggiornamenti sulla selezione, il riferimento resta il sito dedicato a Sanremo Live and Love.

Da qui all’11 dicembre, il percorso sarà ancora lungo e le sorprese non mancheranno. Ma una cosa è già chiara: Sanremo Giovani 2026 è già uno dei momenti più attesi della stagione musicale italiana, e la finale si preannuncia come una serata da non perdere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.