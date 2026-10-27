Michelle Hunziker in guêpière: la Vampiressa della Martesana che fa impazzire Instagram

C’è chi si avvicina ai cinquant’anni cercando di passare inosservato, e chi invece decide di apparire in guêpière su Instagram con la didascalia più irresistibile della stagione. Michelle Hunziker appartiene chiaramente alla seconda categoria: la conduttrice svizzera ha pubblicato uno scatto in guêpière accompagnato dalla caption “La Vampiressa della Martesana”, e il risultato è esattamente quello che ci si aspetta da lei — eleganza, ironia e una sicurezza di sé che non ha bisogno di spiegazioni.

Lo scatto che ha fatto parlare: la michelle hunziker in guêpière su Instagram

Il post è comparso sul profilo Instagram ufficiale di Michelle Hunziker e ha subito catturato l’attenzione dei suoi follower. La foto la ritrae in guêpière — il classico corsetto strutturato che stringe il punto vita e allunga la silhouette — con quella naturalezza che solo chi è davvero a proprio agio nel proprio corpo riesce a trasmettere. Non è una posa forzata, non è un servizio fotografico patinato e distante: è uno di quegli scatti che sembrano quasi rubati, ma che in realtà nascondono una regia precisa.

La didascalia, però, è la vera protagonista. “La Vampiressa della Martesana” è un soprannome che Hunziker si è autoattribuita e che ha utilizzato in più occasioni su Instagram nel corso del 2025. Il riferimento alla Martesana — il naviglio milanese che attraversa la periferia est del capoluogo lombardo — mescola il glamour quasi gotico della vampiressa con una geografica concretezza tutta meneghina. È humor, è autoironia, è esattamente il tipo di comunicazione che la rende simpatica anche a chi normalmente non segue il gossip da vicino.

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Il collegamento con Zelig: “La Vampiressa della Martesana” arriva in tv

Non è un caso isolato. Nella didascalia di uno dei post più recenti, Michelle Hunziker ha esplicitamente collegato il personaggio della Vampiressa della Martesana a Zelig Official 30, ultima puntata, trasmessa su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity. Il dettaglio è importante perché trasforma quello che potrebbe sembrare un semplice scatto provocatorio in qualcosa di più strutturato: un personaggio, una maschera comica, un alter ego che la conduttrice porta avanti con coerenza sia sui social che in televisione.

Questo tipo di operazione — costruire un personaggio ironico attorno alla propria immagine pubblica e poi declinarlo su più piattaforme — è tutt’altro che banale. Richiede autoironia, tempismo e la capacità di non prendersi troppo sul serio. Tre qualità che Hunziker ha dimostrato di possedere in abbondanza nel corso della sua carriera.

Quasi cinquant’anni e una sicurezza che si vede

Va detto con chiarezza: Michelle Hunziker si avvicina ai cinquant’anni — le fonti parlano di quasi cinquant’anni — e lo fa con una disinvoltura che molte persone molto più giovani potrebbero invidiare. Apparire in guêpière sui social non è una mossa disperata né una sfida al tempo: è semplicemente la scelta di una donna che conosce il proprio corpo, lo apprezza e non ha nessun motivo per nasconderlo.

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La guêpière in sé è un indumento con una storia lunga: nata come biancheria intima strutturata, è diventata negli anni un simbolo di sensualità consapevole, sdoganata dalla moda e portata sempre più spesso anche come capo esterno o semi-esterno. Indossarla richiede una certa dose di coraggio — e Hunziker lo dimostra senza fare drammi.

L’ironia come stile di vita: perché “La Vampiressa della Martesana” funziona

Il punto non è soltanto l’estetica dello scatto. Il punto è il tono. “La Vampiressa della Martesana” funziona perché mette insieme due universi apparentemente inconciliabili: la vampiressa — creatura della notte, seducente e misteriosa — e la Martesana, zona popolare di Milano, lontana anni luce dai quartieri patinati del centro. È un ossimoro voluto, e fa ridere proprio per questo.

Hunziker non è nuova a questo tipo di comunicazione. Nel corso degli anni ha costruito un rapporto con i follower basato su una miscela di glamour e autoironia che la distingue da molte altre personalità televisive. Sa quando essere seria e sa quando prendersi in giro, e questa flessibilità è uno dei motivi per cui la sua presenza sui social continua a funzionare anche dopo decenni di carriera.

Che la Vampiressa della Martesana torni presto su Instagram — possibilmente con un altro scatto altrettanto azzeccato — sembra quasi scontato. E quando lo farà, i follower sapranno già cosa aspettarsi: stile, ironia e quella capacità di sorridere di sé stessa che, alla fine, è la forma di eleganza più difficile da imitare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.