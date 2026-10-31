Ornella Muti a Ballando con le Stelle: quanto ha guadagnato davvero? Le cifre che non tornano

Quando si parla di Ornella Muti e del suo debutto a Ballando con le Stelle, il tema del cachet è diventato rapidamente il centro di un piccolo giallo televisivo. Il motivo? Due cifre molto diverse circolano in questi giorni, e tra chi le ha diffuse c’è addirittura una ex giurata del programma. Capire quale sia il vero cachet di Ornella Muti a Ballando con le Stelle non è semplice, ma vale la pena ricostruire le versioni in campo con attenzione, senza trasformare un’indiscrezione in un fatto accertato.

Anni di corteggiamento, poi il sì alla Carlucci

Prima di entrare nel merito delle cifre, vale la pena ricordare un dettaglio che racconta molto: Ornella Muti ha accettato la proposta di partecipare a Ballando con le Stelle solo dopo anni di corteggiamento da parte della produzione. Milly Carlucci ci aveva provato più volte, ricevendo rifiuti. Alla fine, però, la diva del cinema italiano ha detto sì. Questo retroscena è già di per sé significativo: quando una star del calibro di Ornella Muti accetta dopo tanto tempo, è lecito aspettarsi condizioni economiche fuori dal comune. E in effetti, secondo le fonti, è proprio così: l’attrice è descritta come la concorrente più pagata di questa edizione.

In pista, Ornella Muti balla in coppia con Pasquale La Rocca, uno dei maestri più apprezzati del programma. Una coppia che già di per sé attira l’attenzione del pubblico, indipendentemente dalle polemiche sui compensi.

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La cifra di Selvaggia Lucarelli: 40.000 euro a puntata

La prima versione arriva da Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter Vale Tutto ha dichiarato che Ornella Muti percepirebbe 40.000 euro a puntata, a cui si aggiungerebbero 4.000 euro per trucco e parrucco, oltre ad altri benefit. Una cifra che, se confermata, renderebbe il suo ingaggio particolarmente rilevante nel panorama dei programmi Rai.

Lucarelli non è nuova a questo tipo di rivelazioni: la sua newsletter è diventata uno spazio in cui l’ex giurata di Ballando commenta, critica e a volte svela retroscena del mondo della televisione italiana. In questo caso, il dettaglio sui 4.000 euro separati per hair e makeup ha un peso preciso: suggerirebbe che la Muti abbia negoziato condizioni personalizzate, diverse da quelle standard riservate agli altri concorrenti.

La versione di Fanpage.it: 27.000 euro tutto compreso

A distanza di poco, però, Fanpage.it ha pubblicato una cifra sensibilmente diversa: secondo la testata, il compenso effettivo di Ornella Muti sarebbe di 27.000 euro a puntata, tutto incluso. Questo significa che makeup e parrucco sarebbero già compresi nel totale, e verrebbero gestiti dal personale Rai, esattamente come accade per gli altri concorrenti del programma.

La differenza tra le due versioni non è marginale: stiamo parlando di circa 13.000 euro a puntata di scarto, una cifra tutt’altro che trascurabile su una stagione televisiva. Se Fanpage.it ha ragione, il racconto di Lucarelli avrebbe gonfiato il compenso — forse per effetto di una fonte imprecisa, forse per una diversa interpretazione dei termini contrattuali.

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Perché è difficile sapere chi ha ragione

Il problema con i cachet televisivi è strutturale: i contratti Rai non sono pubblici, e le cifre che circolano derivano quasi sempre da fonti interne, indiscrezioni o calcoli approssimativi. In questo caso, entrambe le versioni provengono da fonti giornalistiche con una propria credibilità, il che rende impossibile stabilire con certezza quale sia quella corretta senza accesso diretto agli atti.

Bisogna anche tenere a mente che i compensi televisivi possono essere strutturati in modi diversi: ci sono fee fisse, rimborsi spese, benefit in natura, bonus legati alla permanenza nel programma. È possibile che Lucarelli e Fanpage.it stiano descrivendo la stessa realtà con criteri di calcolo differenti — oppure che una delle due fonti sia semplicemente sbagliata.

Quello che possiamo dire con ragionevole certezza è che Ornella Muti è la concorrente più pagata di questa edizione, e che il suo compenso — qualunque sia la cifra esatta — è comunque fuori dalla media. Un segnale chiaro di quanto la produzione tenesse alla sua partecipazione, e di quanto anni di rifiuti abbiano alla fine alzato il prezzo.

Resta da vedere se nei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli, magari attraverso una dichiarazione diretta o una smentita ufficiale. Per ora, il dubbio rimane aperto: 40.000 o 27.000 euro a puntata, la verità sul cachet di Ornella Muti a Ballando con le Stelle è ancora tutta da chiarire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.