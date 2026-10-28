Elisabetta Canalis e il look autunnale: maxi felpa, micro shorts e stivali XXL

Quando Elisabetta Canalis torna a Milano, lo fa sempre con un colpo di stile che finisce dritto nelle conversazioni di chi segue la moda autunnale. Questa stagione non fa eccezione: la showgirl sarda ha scelto un look autunnale con maxi felpa, micro shorts e stivali XXL che mescola con disinvoltura un’allure mannish e un fascino iperfemminile, dimostrando che i contrasti, quando sono ben calibrati, funzionano meglio di qualsiasi coordinato monocromatico.

Il look di Canalis e il trend dei cuissardes alla coscia

Al centro dell’outfit ci sono i cuissardes, quegli stivali a coscia che ogni autunno tornano prepotentemente sulle passerelle e nelle strade delle grandi città. Canalis ha abbracciato questa tendenza con una versione XXL — altezza massima, tacco deciso — che trasforma le gambe in un elemento scenografico. Non è un dettaglio banale: scegliere uno stivale che arriva alla coscia significa costruire l’intero outfit attorno a lui, lasciando che sia lui a dettare il ritmo visivo dell’insieme.

La felpa oversize sopra i micro shorts crea quella proporzione volutamente squilibrata che è il cuore estetico del look. La logica è semplice: la maxi felpa copre, i micro shorts lasciano intravedere, gli stivali chiudono il cerchio con una presenza materica forte. Il risultato è un gioco di volumi che funziona perché ogni pezzo sa esattamente che ruolo ha.

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Come replicare questo abbinamento senza sbagliare proporzioni

La buona notizia è che questo tipo di look autunnale — maxi felpa, micro shorts e stivali alti — è più accessibile di quanto sembri, a patto di rispettare alcune regole di base sulle proporzioni.

La felpa deve essere davvero oversize. Non basta una taglia in più: deve coprire i fianchi e sfiorare la parte alta della coscia. Se è troppo corta, l’effetto mannish svanisce e il look perde coerenza.

Non basta una taglia in più: deve coprire i fianchi e sfiorare la parte alta della coscia. Se è troppo corta, l’effetto mannish svanisce e il look perde coerenza. I micro shorts devono essere appena visibili. L’idea è che emergano a malapena dall’orlo della felpa — un dettaglio che si intuisce più che si vede. Shorts in denim, in pelle sintetica o in tessuto tecnico funzionano tutti bene.

L’idea è che emergano a malapena dall’orlo della felpa — un dettaglio che si intuisce più che si vede. Shorts in denim, in pelle sintetica o in tessuto tecnico funzionano tutti bene. Gli stivali devono essere il punto focale. Scegli un paio con una silhouette netta, preferibilmente in pelle o in materiale con una certa struttura. Evita stivali con dettagli eccessivi: in questo look, la forma parla già abbastanza.

Scegli un paio con una silhouette netta, preferibilmente in pelle o in materiale con una certa struttura. Evita stivali con dettagli eccessivi: in questo look, la forma parla già abbastanza. Tieni la palette cromatica controllata. Canalis dimostra che il contrasto funziona meglio quando i colori sono pochi e coerenti — toni neutri, neri, grigi o marroni autunnali.

Perché questo mix mannish-femminile funziona in autunno

C’è una ragione precisa per cui questo tipo di combinazione esplode ogni ottobre. L’autunno è la stagione in cui il guardaroba si stratifica, e stratificare significa inevitabilmente giocare con i contrasti: materiali pesanti e silhouette leggere, capi sportivi e accessori sofisticati. La maxi felpa porta con sé tutta la comodità del loungewear evoluto, mentre i cuissardes XXL aggiungono quella tensione stilistica che impedisce all’outfit di scivolare nel casual da divano.

Il punto di forza di questo look è proprio la sua capacità di essere letto in modi diversi: sportivo, serale, urbano. Dipende da come si portano i singoli pezzi e da quali accessori si aggiungono. Una borsa strutturata sposta tutto verso il registro più formale; una shopper in tela mantiene l’anima street.

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Gli stivali alti come investimento di stagione

Se c’è un motivo per cui vale la pena puntare su un paio di cuissardes di qualità, è la loro versatilità autunnale. Funzionano con gonne midi, con abiti corti, con pantaloni slim e, come dimostra Elisabetta Canalis, anche con micro shorts e felpe oversize. Un buon paio di stivali a coscia, in un colore neutro come il nero o il caramello, può coprire almeno tre quarti degli outfit autunnali senza mai sembrare fuori posto.

Per chi non è abituata a portare stivali così alti, il consiglio è di partire da una versione con tacco contenuto o con una suola piatta: l’impatto visivo rimane forte, ma la gestione quotidiana diventa molto più semplice. Il tacco alto, come quello scelto da Canalis, amplifica la lunghezza della gamba e accentua il contrasto con la felpa, ma richiede una certa confidenza nell’indossarlo.

Quello che Canalis ci ricorda con questo outfit è che l’autunno non deve essere necessariamente la stagione dei look pesanti e monocromatici. Con le proporzioni giuste e qualche elemento di rottura — un paio di stivali XXL, una felpa che sfida le regole del total look — anche ottobre può diventare il mese migliore per sperimentare. E se vuoi approfondire il trend dei cuissardes e come si è evoluto nelle ultime stagioni, Vogue Italia offre una panoramica completa sulle tendenze calzature del momento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.