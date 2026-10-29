Pechino Express 2027, il cast ufficiale è una bomba: Gregoraci, Siffredi e Nuredini pronti a partire

Il cast di Pechino Express 2027 ha iniziato a prendere forma, e la lista dei concorrenti annunciata il 29 ottobre 2026 promette già qualche sorpresa interessante. Tra coppie inedite, duo musicali e volti amatissimi della televisione italiana, la nuova edizione del reality di avventura condotto da Costantino della Gherardesca si preannuncia decisamente movimentata. Ecco chi ha già un posto confermato in gara.

Rocco Siffredi e Rózsa Tassi: marito e moglie alla prova del viaggio

Il nome che ha fatto più discutere è senza dubbio quello di Rocco Siffredi, che parteciperà a Pechino Express 2027 insieme alla moglie Rózsa Tassi. Una coppia consolidata, che ha costruito una vita comune lontana dai riflettori del reality — ma che ora si mette alla prova in uno dei format televisivi più fisicamente e psicologicamente impegnativi del panorama italiano. Viaggiare con pochissime risorse, affidarsi agli sconosciuti, dormire dove capita: è una sfida che mette in discussione qualsiasi equilibrio di coppia, anche quello più rodato. Curiosi di vedere come se la caveranno?

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Elisabetta Gregoraci con la sorella Marzia: un affare di famiglia

Elisabetta Gregoraci ha scelto di portare con sé la sorella Marzia Gregoraci. Una scelta che, in un certo senso, cambia le dinamiche rispetto a quelle delle coppie sentimentali: tra fratelli e sorelle il confronto è diretto, senza filtri, e spesso più tagliente di qualsiasi rivalità tra sconosciuti. Elisabetta è già abituata ai reality — il suo percorso televisivo è lungo — ma Pechino Express è un’altra categoria rispetto a un programma in studio. Qui si cammina, ci si arrangia, si dorme su stuoie. Vedremo se il legame familiare sarà un punto di forza o una fonte di frizione.

Benji e Fede: il duo musicale torna insieme in tv

Tra i concorrenti confermati ci sono anche Benji e Fede, il duo musicale che ha segnato la scena pop italiana degli anni Dieci. Dopo una pausa e poi una reunion, i due si ritrovano stavolta non su un palco ma su una strada polverosa, con uno zaino in spalla e senza certezze su dove passeranno la notte. Per loro, che hanno già dimostrato di saper gestire la pressione del successo e della separazione artistica, Pechino Express 2027 potrebbe essere un ulteriore capitolo di una storia già molto raccontata — ma in un contesto completamente diverso.

Franceska Nuredini e Ginevra Festa completano il quadro

Altra coppia confermata è quella formata da Franceska Nuredini e Ginevra Festa. Nuredini è nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello, dove ha dimostrato di non avere paura del confronto diretto. Con Ginevra Festa al suo fianco, la coppia porta nel cast una componente più social e generazionale, quella dei volti nati e cresciuti tra Instagram e i reality di seconda generazione.

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Un cast ancora in definizione per Pechino Express 2027

Vale la pena essere chiari su un punto: le coppie finora annunciate non esauriscono il cast completo. Le fonti indicano che la formazione definitiva di Pechino Express 2027 è ancora in fase di definizione, e altri nomi potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane. Chi seguirà il programma fin dalle prime indiscrezioni sa che la lista tende ad allungarsi progressivamente, con conferme e smentite fino a ridosso delle riprese.

A tenere le fila di tutto ci sarà, come ormai da tradizione, Costantino della Gherardesca, la cui ironia tagliente e il piglio da viaggiatore navigato sono parte integrante dell’identità del programma. Il suo stile nel condurre, capace di alternare momenti di leggerezza a commenti pungenti, resta uno degli elementi più riconoscibili del format. Per restare aggiornati sulle novità ufficiali, si può consultare direttamente la copertura de La Stampa con le ultime conferme sul cast.

Quel che è certo è che l’edizione 2027 ha già tutti gli ingredienti per fare parlare di sé: nomi forti, dinamiche di coppia imprevedibili e la solita promessa di un viaggio che trasforma le persone — nel bene o nel male. Appuntamento al 2027, dunque, con lo zaino pronto e la curiosità alle stelle.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.