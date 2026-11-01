Gianna Nannini a 72 anni sfida il triathlon: la leonessa che non conosce freni

C’è chi a 72 anni sceglie la poltrona e chi invece si tuffa letteralmente in mare, inforca la bici e poi parte di corsa. Gianna Nannini, la rockatrice senese che ha fatto la storia della musica italiana, appartiene chiaramente alla seconda categoria: a ottobre 2026 ha completato un triathlon a Ibiza, diventando in pochi giorni il simbolo di una vitalità che non conosce anagrafe. Fare un triathlon a 72 anni non è un’impresa per tutti — e lei lo sa benissimo.

Cosa ha fatto esattamente Gianna Nannini a Ibiza

Il triathlon è una delle gare di resistenza più impegnative che esistano: richiede di completare tre discipline consecutive senza interruzione. Per questa prova, Nannini ha affrontato 750 metri di nuoto in acque aperte, a cui si sono aggiunte le altre due fasi della competizione. Per una donna di qualsiasi età sarebbe un traguardo notevole. Farlo a 72 anni, con la stessa grinta con cui si sale su un palco davanti a migliaia di persone, trasforma l’evento in qualcosa di decisamente più grande.

La notizia ha circolato rapidamente dopo la pubblicazione su Il Fatto Quotidiano del 29 ottobre 2026, rimbalzando poi su tutti i principali siti di lifestyle e sport italiani. Le immagini e i video condivisi sui social — tra cui il suo profilo Instagram ufficiale — hanno mostrato una Nannini concentrata, determinata, tutt’altro che in posa. Niente di scenografico: solo una gara vera, sudata, completata.

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Il ruolo di Alex Schwazer nella preparazione al triathlon

Dietro un’impresa del genere c’è sempre un percorso di allenamento serio, e Gianna Nannini non si è certo presentata all’appuntamento improvvisando. Al suo fianco, nel ruolo di allenatore, c’era Alex Schwazer, il marciatore altoatesino che ha vissuto una delle parabole sportive più discusse degli ultimi vent’anni e che oggi si dedica anche alla preparazione atletica.

La combinazione tra una rockstar settantaduenne e un ex campione olimpico di marcia è, di per sé, una storia che vale la pena raccontare. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il titolo dell’articolo originale citava una frase attribuita a Schwazer sul dover frenare la cantante più che motivarla — un dettaglio che, se confermato, dice tutto sulla mentalità di Nannini. Ma al di là delle singole frasi, il dato concreto è che la cantante si è allenata cinque volte a settimana per prepararsi alla gara: un impegno che pochissimi atleti amatoriali, di qualsiasi età, riescono a mantenere con costanza.

Perché il triathlon a 72 anni diventa un messaggio culturale

Sarebbe riduttivo leggere questa storia soltanto come una curiosità sportiva. Gianna Nannini che completa un triathlon a 72 anni parla a un’intera generazione di persone che si interrogano su cosa significhi invecchiare bene, restare attivi, non smettere di mettersi alla prova. In un momento in cui il dibattito sull’healthy ageing — l’invecchiamento in salute — è sempre più centrale anche nel discorso pubblico italiano, il gesto della cantante di Siena ha un peso specifico che va oltre il gossip.

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Non si tratta di negare l’età o di fingere che il corpo non cambi. Si tratta, piuttosto, di scegliere ogni giorno di non arrendersi alla sedentarietà. Cinque allenamenti a settimana, una gara vera in un contesto internazionale come Ibiza, un allenatore di livello: tutto questo racconta una persona che prende la propria forma fisica con la stessa serietà con cui ha sempre preso la musica. E chi conosce la discografia di Nannini sa che quella serietà non è mai stata in discussione.

I 50 anni di carriera sullo sfondo: il GiannaGold Tour 2027

Il triathlon non arriva in un momento qualsiasi. Gianna Nannini si sta preparando a celebrare cinquant’anni di carriera, un traguardo che pochi artisti italiani possono vantare. Secondo quanto riportato da Libero, è in programma il GiannaGold Tour 2027, che la vedrà tornare sui palchi italiani per festeggiare questo mezzo secolo di musica.

Il triathlon, in questo contesto, non è un capriccio o una deviazione: è parte di un progetto di vita coerente. Una cantante che vuole stare sul palco con la stessa energia di sempre ha bisogno di un fisico all’altezza. E Nannini sembra aver deciso che il modo migliore per arrivarci è non fermarsi mai — nemmeno davanti a 750 metri di mare aperto a Ibiza.

Per chi cerca ispirazione concreta su come l’attività fisica possa trasformarsi in uno stile di vita a qualsiasi età, Men’s Health Italia ha approfondito i benefici dell’allenamento di Nannini con dettagli utili anche per chi vuole iniziare da zero. Perché alla fine, la vera notizia non è solo che una rockstar di 72 anni ha fatto un triathlon: è che lo ha fatto davvero, senza sconti e senza scorciatoie.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.