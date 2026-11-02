Cecilia Zandalasini campionessa WNBA 2026: il trionfo con le Golden State Valkyries

È una delle storie più belle dello sport italiano all’estero in questo momento: Cecilia Zandalasini è campionessa WNBA 2026 con le Golden State Valkyries, dopo una finale mozzafiato contro le Atlanta Dream chiusa solo a Gara 7. Un traguardo enorme per la cestista italiana, che in questa stagione ha dimostrato di essere una delle ali più complete della lega americana — e i numeri lo confermano senza bisogno di aggiunte.

Le Golden State Valkyries campionesse WNBA 2026: come è andata la finale

La serie tra le Golden State Valkyries e le Atlanta Dream è andata fino all’ultimo atto possibile, Gara 7, e ha tenuto col fiato sospeso tifosi e appassionati di basket fino alla sirena finale. A fare la differenza in quella partita decisiva è stata soprattutto Gabby Williams, che ha chiuso con 30 punti — una prestazione da manuale in una partita che valeva tutto.

Zandalasini, forward delle Valkyries, ha contribuito al percorso della squadra lungo tutta la postseason, come testimonia la sua prova in Gara 5 dei playoff: 20 punti e 5 rimbalzi in una partita che ha portato la franchigia californiana a un solo passo dal titolo. Un segnale chiaro di quanto l’italiana fosse fondamentale negli schemi della squadra nei momenti che contano di più.

Una stagione regolare da ricordare per Cecilia Zandalasini WNBA 2026

Prima ancora dei playoff, Zandalasini aveva già lasciato il segno nella stagione regolare. Il 19 giugno 2026 ha stabilito il suo massimo in carriera con 23 punti in una singola partita, una prestazione che ha fatto alzare le antenne a chi ancora non la conosceva bene. Per chi la segue da anni, invece, non è stata una sorpresa: la cestista italiana ha costruito la sua reputazione nella WNBA con costanza, lavoro e una lettura del gioco fuori dal comune.

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Giocare per le Valkyries, una delle franchigie più recenti della lega ma già solidissima, le ha evidentemente dato lo spazio e la fiducia necessari per esprimersi al meglio. E i risultati si sono visti.

Chi è Cecilia Zandalasini, l’italiana che conquista la WNBA

Per chi non la segue da tempo: Cecilia Zandalasini è una cestista italiana che milita nella WNBA da diversi anni. Nella sua carriera americana ha vestito anche la maglia dei Minnesota Lynx, dove ha giocato tra il 2017 e il 2018 e poi di nuovo nel 2024, prima di approdare alle Golden State Valkyries a partire dal 2025.

Gioca nel ruolo di forward — ala, nel gergo del basket italiano — e si distingue per la capacità di incidere sia in fase offensiva che difensiva. Non è il tipo di giocatrice che si nota solo per le statistiche: è quella che trovi nei momenti decisivi, con la testa giusta e il fisico per reggere i ritmi di una postseason americana.

La sua storia è quella di un talento che ha scelto di misurarsi con il meglio del mondo, attraversando l’Atlantico per competere nella lega femminile più importante del pianeta. E in questa stagione ha ottenuto la risposta più definitiva possibile a quella scelta.

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Il titolo WNBA 2026 di Zandalasini e cosa significa per il basket italiano

Ogni volta che un’atleta italiana conquista un titolo in una delle leghe professionistiche nordamericane, è inevitabile chiedersi quanto quella vittoria possa ispirare la prossima generazione. Il basket femminile italiano ha una tradizione solida, ma la visibilità internazionale è ancora un terreno da conquistare. Storie come quella di Cecilia Zandalasini nella WNBA 2026 sono esattamente il tipo di riferimento concreto che serve.

Non è retorica: quando una giocatrice italiana segna il massimo in carriera in stagione regolare, chiude playoff con 20 punti e 5 rimbalzi in partite decisive e poi alza il trofeo dopo Gara 7, il messaggio è semplice e potente. Si può arrivare fino in cima, anche partendo dall’Italia.

Per seguire aggiornamenti ufficiali sul percorso di Zandalasini e delle Valkyries, il punto di riferimento resta il profilo ufficiale WNBA di Cecilia Zandalasini, dove sono raccolte le statistiche e le notizie della stagione.

Adesso che il titolo è in bacheca, la domanda naturale è: cosa farà Zandalasini nella prossima stagione? Una campionessa in carica, reduce da una postseason del genere, parte con aspettative altissime. Ma visto come ha risposto finora, c’è ben poco da preoccuparsi per lei.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.