Lunetta Savino a casa sua nel centro di Roma: tra design d’autore e la nostalgia delle radici pugliesi

Lunetta Savino ha compiuto 69 anni il 2 novembre 2026, e il modo migliore per conoscere davvero un’attrice — al di là dei personaggi che interpreta — è spesso entrare nel posto dove sceglie di vivere. La rubrica #acasadi ha fatto esattamente questo, portando i lettori nell’appartamento nel centro storico di Roma dove l’attrice barese vive da molti anni. Parlare della casa di Lunetta Savino a Roma significa anche parlare di lei: delle sue radici pugliesi, della carriera tra teatro, cinema e televisione, e di come una donna nata a Bari nel 1957 abbia costruito il proprio nido nella capitale.

Da Bari al centro storico di Roma: una traiettoria di vita

Lunetta Savino è nata il 2 novembre 1957 a Bari, in Puglia, e la sua storia professionale l’ha portata lontano dalla città natale senza però farle perdere il legame con quella terra. L’attrice vive oggi in un appartamento nel centro storico di Roma, una scelta che racconta molto del suo modo di abitare il mondo: una città densa di storia, di cultura, di teatri e set cinematografici, al centro della vita artistica italiana.

È un percorso comune a molti attori italiani — lasciare il Sud per costruire una carriera a Roma — ma nel caso di Lunetta Savino questo spostamento non ha significato un taglio netto con le origini. Lo dimostra il fatto che l’attrice mantiene anche una proprietà nella campagna pugliese tra Castellana e Monopoli, un doppio radicamento geografico che dice qualcosa di preciso su come tiene insieme passato e presente.

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La casa di Lunetta Savino a Roma nella rubrica #acasadi

La rubrica #acasadi, pubblicata su DiLei, è uno spazio editoriale dedicato alle abitazioni delle celebrity italiane: non un semplice tour fotografico, ma un racconto che cerca di restituire la personalità di chi ci vive attraverso gli spazi che ha scelto. L’appartamento romano di Lunetta Savino è stato al centro di uno di questi approfondimenti, così come di un servizio pubblicato da Idealista nel dicembre 2025.

Quello che i due servizi documentano è la scelta di vivere nel cuore di Roma, nel centro storico, in un contesto urbano che per una professionista del teatro e del cinema rappresenta anche una vicinanza concreta ai luoghi del lavoro e della cultura. Non è un dettaglio secondario: per un’attrice con la carriera di Lunetta Savino — costruita su decenni di palcoscenico, set televisivi e produzioni cinematografiche — abitare nel centro storico della capitale è anche una dichiarazione di appartenenza a quel mondo.

È importante essere precisi su ciò che sappiamo: i dettagli specifici sull’arredamento, sui designer coinvolti o su come i due mondi — Roma e la Puglia — si traducano concretamente negli interni dell’appartamento, non sono stati resi pubblici nei termini che permettano di descriverli come fatti accertati. Quello che emerge dalle fonti è il quadro generale: una donna radicata nella capitale, con un secondo punto di riferimento nella terra d’origine.

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La Puglia come radice, non come nostalgia

Il legame con la Puglia non è soltanto biografico. La proprietà tra Castellana e Monopoli suggerisce un attaccamento concreto, fisico, a quella regione — non un ricordo sbiadito ma un posto dove tornare. È una distinzione che vale la pena fare: non si tratta di nostalgia decorativa, ma di un legame mantenuto attivo nel tempo.

Lunetta Savino ha costruito la sua carriera su personaggi spesso legati all’universo familiare italiano, a figure femminili forti e riconoscibili. Che la sua vita privata si divida tra il centro storico di Roma e la campagna pugliese è coerente con quell’immagine — senza che questo significhi ridurla a un cliché. Le radici meridionali e la vita metropolitana nella capitale sono due coordinate che convivono, non si contraddicono.

Una carriera tra teatro, cinema e televisione

Conoscere la casa di Lunetta Savino passa inevitabilmente dal conoscere la sua traiettoria professionale. Attrice di teatro, cinema e televisione, Savino ha accumulato nel corso dei decenni un repertorio ampio e riconoscibile, che le ha garantito una presenza costante nel panorama dello spettacolo italiano. È questo il contesto in cui va letta anche la scelta abitativa: Roma non è solo una città dove vivere, è il centro operativo di una carriera costruita con continuità.

La rubrica #acasadi funziona proprio perché mette in relazione il privato e il professionale, mostrando come gli spazi di vita riflettano — o a volte contraddicano — l’immagine pubblica di chi li abita. Nel caso di Lunetta Savino, il ritratto che emerge è quello di una donna che ha scelto di restare ancorata a due luoghi precisi: la capitale, dove lavora e vive, e la Puglia, dove è nata e dove continua a tornare.

Che si tratti di un appartamento nel cuore di Roma o di una proprietà nella campagna tra Castellana e Monopoli, la geografia di Lunetta Savino racconta una coerenza di fondo: quella di chi non ha mai smesso di sapere da dove viene, pur avendo costruito altrove la propria vita adulta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.