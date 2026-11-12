Arisa e Sanremo 2027: il silenzio di De Martino sulla sua canzone

C’è qualcosa di molto umano nel racconto che Arisa ha fatto nelle scorse settimane: hai una canzone, credi in lei, la mandi alla persona che può aprire o chiudere la porta del palco più importante d’Italia, e poi aspetti. E aspetti ancora. Il silenzio di Stefano De Martino, nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, è diventato così il protagonista involontario di una storia che dice molto su come funziona — davvero — il meccanismo di selezione del festival. Arisa e Sanremo 2027: un’esclusione annunciata, o soltanto un’attesa che non è ancora finita?

La canzone inviata su WhatsApp e il silenzio di De Martino

Tutto parte da una dichiarazione pubblica che Arisa, 44 anni, ha rilasciato in ottobre 2026. La cantante ha confermato di aver mandato un brano a Stefano De Martino nella speranza di partecipare a Sanremo 2027, ma ha specificato subito che si tratta ancora di un lavoro in corso: «Gliel’ho mandata, ma è ancora un provino che si deve sviluppare. Non mi ha risposto, ma credo che in questo momento lui non risponda a nessuno».

Una frase che vale la pena leggere bene. Arisa non accusa, non drammatizza. Contestualizza il silenzio del direttore artistico come una condizione comune — probabilmente De Martino in questa fase sta ricevendo materiale da decine di artisti — e lo accetta con una certa pragmatica serenità. Il punto, però, è che quella canzone è ancora lì, in attesa. E la cantante non ha nessuna intenzione di ritirarla.

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Arisa non molla: «Continuerò a bussare»

Se c’è una cosa che emerge chiaramente dalle parole di Arisa sull’ipotesi Sanremo 2027, è la determinazione. «Io comunque continuerò a mandarla su quel WhatsApp, continuerò a bussare», ha dichiarato la cantante. Una frase diretta, quasi disarmante nella sua semplicità, che fotografa bene il rapporto tra un’artista e un festival che — per ragioni diverse — continua ad attrarla.

Non c’è vittimismo in queste parole, e questo è un dettaglio importante. Arisa non si presenta come una esclusa ingiustamente, ma come qualcuno che ha un progetto musicale e vuole trovare il contesto giusto per presentarlo. Il canale scelto — un messaggio WhatsApp diretto al direttore artistico — dice anche qualcosa sul rapporto informale ma diretto che certi artisti provano a instaurare con chi decide le sorti del festival.

Chi è Stefano De Martino nel ruolo di direttore artistico

Stefano De Martino è stato confermato come direttore artistico del Festival di Sanremo per le prossime due edizioni, quella del 2027 e quella del 2028. Un mandato doppio che gli conferisce una stabilità insolita per questa carica e che lo posiziona come figura centrale della musica italiana per i prossimi anni. Il festival è in programma a partire dal 1° settembre 2027.

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Tra le novità annunciate da De Martino per la sua gestione c’è anche una serata dedicata all’Eurovision Song Contest, segnale di una volontà di aprire il festival a dinamiche più internazionali. In questo contesto, la selezione degli artisti diventa ancora più strategica: non si tratta solo di scegliere belle canzoni, ma di costruire una narrazione complessiva per l’edizione. Il che rende comprensibile — anche se non necessariamente condivisibile — il silenzio verso chi, come Arisa, ha inviato materiale ancora in fase di sviluppo.

Cosa cambia per la carriera di Arisa

Il racconto di Arisa su Sanremo 2027 non è soltanto una storia di porte chiuse o di attese. È anche uno spaccato su come si muove oggi un’artista italiana affermata nel tentativo di restare al centro della scena musicale. Il festival resta il punto di riferimento più visibile per il pubblico generalista, e la partecipazione — o l’esclusione — ha un peso reale in termini di esposizione.

Quel che colpisce, però, è la trasparenza con cui la cantante ha scelto di raccontare questa fase. Parlare pubblicamente di un provino non ancora sviluppato, di un messaggio senza risposta, di un’intenzione di insistere: sono dettagli che normalmente restano dietro le quinte. Il fatto che Arisa li abbia condivisi dice qualcosa sulla sua capacità di trasformare anche l’attesa — e il possibile rifiuto — in comunicazione autentica.

Per ora il silenzio di De Martino non è un no definitivo, almeno non nelle parole di Arisa stessa. Il Festival di Sanremo 2027 è ancora lontano, il provino si deve sviluppare, e quel WhatsApp è ancora lì. Come andrà a finire, lo scopriremo quando la lista degli artisti sarà ufficiale. Nel frattempo, Arisa ha già fatto la sua mossa più interessante: raccontare tutto con una franchezza che, in un ambiente spesso opaco come quello musicale, è tutt’altro che scontata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.