Paolo Bonolis non esclude il ritorno di Ciao Darwin: ecco cosa ha detto su Luca Laurenti

Al Festival dello Spettacolo 2026, Paolo Bonolis ha aperto concretamente all’ipotesi di un ciao darwin ritorno sul piccolo schermo, dichiarando senza troppi giri di parole: «Mi sa che la facciamo». Tre parole che, per i fan del programma, suonano quasi come una promessa — anche se i tempi, come vedremo, non saranno brevissimi.

La dichiarazione al Festival dello Spettacolo

Bonolis ha pronunciato la sua apertura ufficiale durante il Festival dello Spettacolo 2026, l’evento che quest’anno ha già regalato più di un annuncio televisivo di peso. Non è un caso: nella stessa occasione, Carlo Conti ha annunciato il ritorno di I migliori anni, segnale che il clima della manifestazione era decisamente favorevole ai grandi ritorni della televisione italiana.

La dichiarazione di Bonolis è diretta e verificata: «Mi sa che la facciamo». Non è una conferma blindata con data e orario, ma è molto più di un’indiscrezione. È la prima apertura pubblica del conduttore a una nuova edizione dopo che, nel 2024, aveva lasciato il programma al termine della nona stagione.

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Quando potrebbe tornare su Canale 5

Secondo quanto riportato da Today, Ciao Darwin non tornerebbe in onda prima della fine del 2027. Un orizzonte temporale che invita alla pazienza, ma che allo stesso tempo conferma che il progetto è tutt’altro che abbandonato. Si tratta di un’ipotesi concreta, non di un semplice rumor da corridoio.

Per capire il peso di questo possibile ritorno, basta guardare la storia recente del format. L’ottava edizione era tornata il 15 marzo 2019 dopo una pausa che durava dal 2016. Poi, dopo un’altra lunga assenza di quattro anni, il programma era riapparso il 24 novembre 2023 su Canale 5. La nona stagione si era conclusa con l’ultima puntata il 23 febbraio, sempre su Canale 5. Ogni volta che Ciao Darwin è tornato, ha dimostrato di avere ancora un pubblico fedele e curioso.

Trent’anni di Bonolis e Laurenti: una partnership che resiste

Al centro di tutto, come sempre, c’è il rapporto tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La loro collaborazione professionale e personale dura da oltre trent’anni: un sodalizio che nella televisione italiana non ha molti paragoni per longevità e coerenza.

Ciao Darwin è definito ufficialmente uno show-varietà antropologico: una formula che mette a confronto categorie di persone opposte, con sfide fisiche, culturali e di costume. La prima puntata andò in onda il 3 ottobre 1998 su Canale 5, e da allora il programma è diventato uno dei format più riconoscibili della televisione generalista italiana. Bonolis è il conduttore, Laurenti il suo spalla irrinunciabile: togliere uno dei due significherebbe snaturare completamente il prodotto.

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Che la loro intesa regga il tempo lo dimostra anche il semplice fatto che, ogni volta che si parla di un ciao darwin ritorno, il nome di Laurenti segue automaticamente quello di Bonolis — e viceversa. Non è scontato, nel mondo dello spettacolo, che due protagonisti rimangano così legati per decenni senza che qualcosa si incrinasse.

Un format che ha saputo reinventarsi

Una delle ragioni per cui si parla ancora di Ciao Darwin con entusiasmo, a quasi trent’anni dal debutto, è la capacità del programma di tornare ogni volta con qualcosa di nuovo pur mantenendo la struttura originale. Le edizioni si sono susseguite con pause anche lunghe — tre anni tra l’ottava e la nona, quattro anni prima del ritorno del 2023 — senza che il pubblico perdesse interesse.

Questa elasticità è rara. Molti format televisivi italiani, quando si fermano, non riescono più a ripartire. Ciao Darwin ha invece dimostrato che una pausa può diventare un vantaggio: il pubblico dimentica la saturazione e ricomincia ad aspettare.

Se l’apertura di Bonolis al Festival dello Spettacolo 2026 si tradurrà davvero in una nuova stagione entro fine 2027, sarà l’ennesima conferma di questa formula. Per ora, il conduttore ha detto la sua: «Mi sa che la facciamo». E nel linguaggio di Paolo Bonolis, è già abbastanza per tenersi pronti. Per approfondire la storia del programma, il comunicato ufficiale di Mediaset su Ciao Darwin resta il riferimento più completo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.