Spider Eyes: il trend make-up dell’autunno che trasforma lo sguardo

Le ciglia tornano protagoniste assolute del beauty look autunnale, e lo fanno in modo deciso: niente più effetto naturale, niente più sfumature soft. Lo spider eyes makeup è il trend che sta ridefinendo lo sguardo in questo autunno 2026, portando in primo piano ciglia grafiche, volumizzate e separate come le zampe di un ragno — esattamente come suggerisce il nome. Un’estetica che può sembrare estrema a prima vista, ma che in realtà si adatta a molte più occasioni di quanto si pensi.

Cosa sono gli Spider Eyes e perché stanno spopolando

Il concetto è semplice quanto efficace: ciglia allungate, ben separate, con punte definite e una texture quasi tridimensionale che cattura l’attenzione. L’effetto finale ricorda le zampe di un ragno — da qui il nome — e crea uno sguardo intenso, quasi ipnotico, che non ha bisogno di molto altro per imporsi. Niente contorno occhi elaborato, niente smoky eye sfumato: le ciglia fanno tutto il lavoro.

Questo trend arriva come risposta diretta alle ghost lashes, ovvero l’effetto ciglia quasi invisibili che ha dominato la scena beauty negli ultimi anni. Dove le ghost lashes puntavano sulla sottrazione — mascara trasparente, ciglia pettinate, look no-makeup — lo spider eyes makeup ribalta completamente la filosofia e riporta in auge la grafica, il volume e la presenza visiva.

Non è un caso che stia emergendo proprio in autunno: la stagione più dark dell’anno si presta perfettamente a uno sguardo che ha qualcosa di teatrale, di quasi gotico, senza però cadere nel costume da Halloween. La differenza tra un look spider eyes riuscito e uno eccessivo sta tutta nella tecnica di applicazione.

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Come si ottiene l’effetto: la tecnica di applicazione

Raggiungere questo look non richiede necessariamente prodotti professionali, ma vuole attenzione e qualche accorgimento preciso. Il punto di partenza è sempre un mascara volumizzante con una formula ricca, capace di costruire strati senza appesantire o incollare le ciglia tra loro. La chiave è applicare più passate lasciando asciugare brevemente tra una e l’altra.

Ecco i passaggi fondamentali da seguire:

Prima passata dalla radice : applica il mascara partendo dalla base della ciglia e portalo verso la punta con un movimento a zig-zag. Questo garantisce che il prodotto si depositi anche alla radice, dando volume sin dall’inizio.

: applica il mascara partendo dalla base della ciglia e portalo verso la punta con un movimento a zig-zag. Questo garantisce che il prodotto si depositi anche alla radice, dando volume sin dall’inizio. Separazione con pettinino : prima che il mascara si asciughi completamente, usa un lash comb o un pettinino in metallo per separare ogni singola ciglia. Questo passaggio è quello che crea la texture grafica tipica dello spider eyes.

: prima che il mascara si asciughi completamente, usa un lash comb o un pettinino in metallo per separare ogni singola ciglia. Questo passaggio è quello che crea la texture grafica tipica dello spider eyes. Seconda e terza passata : aggiungi altri strati concentrandoti sulle punte per allungarle ulteriormente. Se vuoi esagerare — e a volte si può — una quarta passata sulle ciglia centrali dell’occhio crea un effetto ancora più drammatico.

: aggiungi altri strati concentrandoti sulle punte per allungarle ulteriormente. Se vuoi esagerare — e a volte si può — una quarta passata sulle ciglia centrali dell’occhio crea un effetto ancora più drammatico. Definizione delle ciglia inferiori: non ignorarle. Applicare mascara anche sotto, con una bacchetta sottile, amplifica l’effetto ragno e incornicia l’occhio in modo più completo.

Un trucco che funziona sempre: terminare con un mascara in formula fiber, ovvero con microfibre che si aggrappano alle ciglia allungandole visivamente. Il risultato è ancora più grafico e tridimensionale.

Il resto del viso: cosa abbinare allo sguardo spider

Uno degli aspetti più interessanti dello spider eyes makeup è che, proprio perché le ciglia diventano il punto focale assoluto, il resto del viso può restare quasi neutro. Anzi, spesso è proprio questa la scelta più efficace: pelle luminosa ma non carica, guance con un blush leggero in toni pesca o terracotta, labbra in nude o in un rosso mattone sobrio.

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Se si vuole alzare l’intensità dell’intero look, si può aggiungere un sottile tratto di eyeliner nero alla radice delle ciglia superiori — non come cat eye elaborato, ma come base che rende le ciglia ancora più dense e grafiche. Evita invece lo smoky eye sfumato: in combinazione con le ciglia spider rischia di appesantire troppo lo sguardo e perdere la pulizia che rende questo trend così moderno.

Per chi ha gli occhi chiari, l’effetto spider è particolarmente d’impatto: le ciglia scure creano un contrasto netto che valorizza l’iride. Per gli occhi scuri, invece, si può giocare con un mascara colorato — blu notte, bordeaux o verde smeraldo — che aggiunge una dimensione cromatica inaspettata senza stravolgere il concetto di base.

Spider eyes makeup: funziona davvero su tutti?

La domanda che in molti si fanno è legittima: uno sguardo così grafico si adatta a qualsiasi forma di occhio? La risposta, con qualche accortezza, è sì. Chi ha gli occhi a mandorla può esaltare la lunghezza naturale concentrando il volume sulle ciglia centrali. Chi ha gli occhi rotondi può allungare l’effetto puntando sulle ciglia esterne. Chi ha occhi ravvicinati beneficia di ciglia più voluminose verso l’esterno, che aprono visivamente lo sguardo.

L’unico caso in cui serve un po’ più di attenzione è quello delle palpebre cadenti: in questo caso è meglio evitare troppe passate di mascara sulle ciglia superiori centrali, che potrebbero appesantire ulteriormente la palpebra, e concentrarsi invece sulle ciglia esterne e su quelle inferiori.

Lo spider eyes makeup è, in fondo, uno di quei trend che sembrano intimidatori da lontano ma che, una volta capita la logica, diventano sorprendentemente versatili. Non serve essere makeup artist per ottenerlo: serve solo un buon mascara, un pettinino e la voglia di lasciare che siano le ciglia a parlare per prime.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.