Pamela Anderson torna a casa: la villa esclusiva sull’isola di Vancouver che l’ha stregata

C’è un momento nella vita in cui Hollywood smette di sembrare la risposta a tutto. Per Pamela Anderson, quel momento è arrivato nel 2020, nel pieno della pandemia, quando l’attrice ha lasciato il mondo dello spettacolo alle spalle e ha fatto le valigie per tornare in Canada. Chi segue da anni la storia di Pamela Anderson sa che il legame con Vancouver Island — l’isola di Vancouver, nella provincia della Columbia Britannica — è qualcosa di profondo, quasi viscerale: non un capriccio da celebrity in cerca di quiete, ma un vero ritorno alle radici.

Il trasferimento del 2020: addio Hollywood, benvenuta Ladysmith

Nel 2020, mentre il mondo si fermava, Pamela Anderson faceva una scelta controcorrente. Ha lasciato Hollywood e si è stabilita a Ladysmith, una piccola cittadina della Columbia Britannica, sull’isola di Vancouver. Non un resort di lusso, non una villa con piscina a Malibu: una tenuta di famiglia, in parte trascurata, che aspettava di essere riportata in vita.

La proprietà si chiama Arcady — un nome che evoca pascoli, natura, semplicità — ed è qui che l’attrice ha scelto di costruire un capitolo completamente nuovo della sua esistenza. Niente red carpet, niente paparazzi sotto casa, niente della frenesia che aveva caratterizzato decenni di vita pubblica. Solo terra, silenzio e un progetto concreto da realizzare.

Va detto con precisione: le fonti disponibili parlano di una tenuta di famiglia, senza specificare ulteriormente a chi appartenesse in origine. Chiunque abbia letto versioni più romanzate della storia, con riferimenti espliciti ai nonni materni, si muove su un terreno non del tutto documentato. Il fatto verificato è che si tratta di una proprietà legata alla sua famiglia, e che Anderson l’ha trovata in stato di abbandono al suo arrivo.

La rinascita di Arcady: dall’orto alla comunità di Ladysmith

Dal 2020 in poi, Pamela Anderson ha lavorato attivamente alla ricostruzione e al restauro di Arcady. Non si tratta di un restyling estetico da copertina: l’attrice ha trasformato la proprietà in un grande orto produttivo, e — questo è forse il dettaglio più sorprendente — condivide regolarmente il raccolto con la comunità locale.

È un gesto che dice molto sul tipo di vita che Anderson ha scelto di condurre sull’isola di Vancouver. Niente di performativo, nessuna campagna social costruita ad arte: semplicemente una donna che coltiva la terra e distribuisce quello che produce ai suoi vicini. In un’epoca in cui ogni azione delle celebrity viene filtrata attraverso uffici stampa e strategie di brand, c’è qualcosa di genuinamente insolito in tutto questo.

Il progetto di Arcady è documentato anche attraverso il suo profilo Instagram, dove Anderson ha condiviso immagini del lavoro di restauro e della vita quotidiana nella Columbia Britannica. Il tono è lontano anni luce da quello che ci si aspetterebbe da una delle icone pop degli anni Novanta: c’è fango, ci sono piante, ci sono stagioni che cambiano. C’è, insomma, la vita reale.

Pamela Anderson e il Canada: un legame che va oltre la moda del “ritiro”

Negli ultimi anni sono molte le celebrity che hanno annunciato fughe dalla vita pubblica, salvo poi tornare sotto i riflettori nel giro di qualche mese. Il caso di Pamela Anderson e del suo rapporto con Vancouver Island sembra diverso, almeno per ora: il trasferimento risale al 2020 e, a distanza di sei anni, l’attrice è ancora a Ladysmith, ancora impegnata nel progetto di Arcady.

Non è una storia di isolamento totale — Anderson ha continuato a lavorare, a partecipare a progetti cinematografici e a mantenere una presenza pubblica — ma è chiaramente una storia di riequilibrio. La Columbia Britannica non è una parentesi: è diventata il centro di gravità della sua vita.

C’è qualcosa di interessante nel fatto che una delle figure più iconiche della cultura pop americana abbia scelto di radicarsi in un piccolo centro canadese, dedicandosi all’agricoltura e alla vita di comunità. È un contrasto che, a pensarci, racconta qualcosa di più ampio: il desiderio, sempre più diffuso anche tra chi ha avuto tutto, di trovare un posto concreto nel mondo — non metaforicamente, ma letteralmente, con le mani nella terra.

Per chi volesse approfondire il progetto di Arcady e seguire gli aggiornamenti di Anderson direttamente dalla fonte, il suo profilo Instagram ufficiale resta il punto di riferimento più diretto. Nel frattempo, Pamela Anderson continua a coltivare il suo angolo di Canada — e a condividerne i frutti, nel senso più letterale possibile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.