Valentino Rossi a Che tempo che fa: la domenica con il Dottore

Domenica 8 novembre 2026, Valentino Rossi sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il talk domenicale di Rete Nove. Per chi segue il motociclismo — ma anche per chi ha semplicemente vissuto gli anni d’oro della MotoGP — l’appuntamento è già segnato in rosso sul calendario: il Dottore davanti alle domande di Fazio è sempre un evento, e questa volta non farà eccezione.

Valentino Rossi a Che Tempo Che Fa: perché è un appuntamento da non perdere

Quando si parla di Valentino Rossi e Che Tempo Che Fa, il punto di partenza è sempre lo stesso: non stiamo parlando di un semplice ospite televisivo, ma di uno dei sportivi più riconoscibili al mondo. Nove titoli mondiali in tasca, una carriera che ha attraversato generazioni di appassionati e un carisma che funziona tanto in pista quanto davanti a una telecamera. Fazio lo sa bene, e il format del suo programma — colloquiale, mai aggressivo, capace di mettere a proprio agio anche i personaggi più schivi — è probabilmente il contenitore ideale per un racconto come il suo.

L’ospitata è confermata dalla pagina ufficiale di Nove.tv dedicata alla puntata dell’8 novembre 2026. Niente rumor, niente indiscrezioni: la presenza del Dottore è ufficiale.

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Chi è Valentino Rossi: nove mondiali e una leggenda ancora viva

Per chi ha bisogno di un ripasso — o semplicemente vuole capire perché questa intervista fa notizia — vale la pena ricordare che Valentino Rossi ha conquistato nove campionati mondiali nel motociclismo, un numero che pochi atleti in qualsiasi disciplina possono vantare. Ha gareggiato in diverse categorie, ha cambiato squadra, ha vissuto rivalità memorabili e ha attraversato momenti difficili, uscendone ogni volta con una capacità narrativa rara: Rossi sa raccontarsi, e lo fa con un’ironia e un’autoironia che lo rendono simpatico ben oltre la cerchia dei tifosi della MotoGP.

La sua figura è diventata culturale prima ancora che sportiva. Il numero 46, il tifo del Mugello, i festeggiamenti in pista: tutto questo ha costruito un personaggio che in Italia è riconoscibile anche da chi non ha mai visto una gara in vita sua. Ed è esattamente quel tipo di ospite che Che Tempo Che Fa sa valorizzare meglio.

Fabio Fazio e il format che mette a proprio agio i grandi nomi

Fabio Fazio ha costruito negli anni uno stile di conduzione che punta sulla conversazione lunga, sull’ascolto e sulla capacità di far emergere il lato umano dei suoi ospiti. Su Rete Nove, Che Tempo Che Fa ha mantenuto questa impostazione, confermandosi come uno degli spazi televisivi domenicali più seguiti per chi cerca qualcosa di più sostanzioso rispetto al puro intrattenimento da varietà.

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Portare Valentino Rossi in studio è una scelta che si spiega da sola: è un nome che garantisce attenzione trasversale, capace di parlare sia agli sportivi sia al pubblico generalista. E Fazio, che ha intervistato nel corso degli anni praticamente chiunque abbia fatto la storia della cultura e dello sport italiani, sa esattamente come gestire un’intervista di questo peso.

Cosa aspettarsi dalla puntata dell’8 novembre

Al momento, i temi specifici dell’intervista non sono stati anticipati ufficialmente. Sarebbe prematuro — e scorretto — affermare con certezza di cosa parleranno Rossi e Fazio. Quello che si può dire è che un personaggio come il Dottore porta con sé materiale narrativo praticamente inesauribile: nove mondiali non si raccontano in dieci minuti, e la sua storia personale è altrettanto ricca.

L’appuntamento è per domenica 8 novembre 2026 su Rete Nove. Se non avete ancora inserito il canale tra i preferiti del telecomando, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.