Milly Carlucci furiosa con Pierluigi Diaco: lo scontro per l’intervista ad Alberto Ravagnani

Uno scontro acceso, con toni che raramente si sentono tra colleghi di rete: l’intervista che Pierluigi Diaco ha condotto ad Alberto Ravagnani nel suo programma Bella Ma’ su Rai 2 ha scatenato una reazione durissima da parte del team di Ballando con le stelle, il talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Al centro della polemica, alcune domande molto dirette sull’orientamento sessuale del ballerino ed ex sacerdote, che hanno fatto alzare più di qualche sopracciglio — e non solo tra i telespettatori.

Chi è Alberto Ravagnani e perché è già al centro dell’attenzione

Alberto Ravagnani è uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle, e la sua partecipazione porta con sé già una storia personale tutt’altro che ordinaria: è un ex sacerdote, un dettaglio che inevitabilmente alimenta curiosità e domande sul suo percorso di vita. Nella trasmissione di Milly Carlucci ha trovato uno spazio per raccontarsi attraverso la danza, ma è fuori dallo studio di Rai Uno che la sua storia ha preso una piega inaspettata, proprio a causa dell’intervista rilasciata a Diaco.

Le domande di Diaco che hanno fatto discutere

Nel corso della puntata di Bella Ma’, Pierluigi Diaco ha posto a Ravagnani domande esplicite sul suo orientamento sessuale. La più diretta è stata: «Sei attratto dagli uomini o dalle donne?». Una domanda che ha messo visibilmente in difficoltà l’ex sacerdote, il quale ha risposto con una frase che dice molto sulla situazione che si era creata in studio: «Mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà».

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L’intervista è stata definita da chi l’ha commentata come «surreale e agghiacciante». Non si tratta di un giudizio di parte: il tono delle domande, la loro insistenza e il contesto in cui sono state poste hanno generato un disagio percepibile anche attraverso lo schermo. Ravagnani ha cercato di mantenere la calma, ma la tensione era evidente.

La reazione del team di Ballando con le stelle: da Lucarelli a Carlucci

La risposta del mondo di Ballando con le stelle non si è fatta attendere. Selvaggia Lucarelli, giurata del programma di Rai Uno, ha usato una parola sola ma inequivocabile per descrivere l’intervista di Diaco: «violenza». Un termine forte, scelto con precisione, che non lascia spazio a interpretazioni.

Ancora più netta, secondo quanto riportato, la reazione di Milly Carlucci: la conduttrice sarebbe rimasta furiosa per l’accaduto. Va precisato che non risulta, al momento, una dichiarazione pubblica ufficiale di Carlucci sull’episodio, ma la sua posizione sarebbe emersa con chiarezza negli ambienti della produzione. Quando la conduttrice di punta di Rai Uno esprime una reazione di questo tipo, difficile che passi inosservata all’interno della rete.

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Uno scontro che attraversa due programmi Rai

Quello che rende questa vicenda particolarmente interessante — e un po’ paradossale — è che il conflitto si consuma tutto all’interno della stessa azienda. Bella Ma’ è un programma Rai 2, Ballando con le stelle va in onda su Rai Uno: due reti, due filosofie editoriali, ma lo stesso tetto. Il fatto che un conduttore Rai abbia sottoposto un concorrente di un altro programma Rai a domande così invasive ha creato una tensione istituzionale, oltre che personale.

La questione tocca anche un tema più ampio: fino a dove può spingersi un conduttore nel fare domande su aspetti della vita privata di un ospite? Ravagnani è un personaggio pubblico, certo, ma la sua storia personale — inclusa la scelta di lasciare il sacerdozio — è già di per sé delicata. Aggiungere domande esplicite sull’orientamento sessuale, in diretta televisiva, senza che l’ospite abbia dato alcun segnale di volersi aprire su quell’argomento, è una scelta che molti hanno giudicato inopportuna, per usare un eufemismo.

Per chi volesse approfondire il contesto della polemica, Bubinoblog ha ricostruito l’episodio con dettaglio, parlando esplicitamente di «interrogatorio sessuale» e di un caso che ha scosso gli equilibri interni a Rai.

Quello che è certo è che Ballando con le stelle si ritrova suo malgrado al centro di una polemica che non ha cercato, e che Ravagnani — già alle prese con le sfide del programma — si è trovato a dover gestire una pressione mediatica extra, del tutto indipendente dalla sua performance in pista. Come andrà a finire tra Diaco e il team di Carlucci, è ancora tutto da vedere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.