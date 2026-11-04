La Ruota della Fortuna, nuovo record con Gerry Scotti: il Triplete chiuso con una sola risposta

È bastata una sola risposta per riscrivere la storia de la ruota della fortuna. Nella puntata del 3 novembre 2026, la concorrente Francesca ha portato a casa 27.000 euro e la spesa per un anno, ma la cifra vinta è quasi passata in secondo piano rispetto a ciò che è successo nel gioco finale: il Triplete completato con un’unica risposta, un risultato che, stando all’annuncio di Gerry Scotti in diretta su Canale 5, non si era mai verificato prima.

Cosa è successo nella puntata del 3 novembre

La serata si è svolta come tante altre, almeno fino all’accesso al gioco finale. Francesca ha raggiunto il Triplete — la fase conclusiva del programma — e lì ha fatto qualcosa che nessun concorrente aveva fatto prima: ha risolto la prova con una sola risposta. Non è una questione di fortuna pura, perché il Triplete richiede lucidità, rapidità e capacità di leggere le lettere già visibili sul pannello. Eppure, chiuderlo al primo tentativo utile è un risultato che Gerry Scotti stesso ha definito senza precedenti.

Il conduttore ha annunciato al pubblico in studio — e a quello a casa — che era la prima volta in assoluto che accadeva una cosa del genere nel Triplete. Una dichiarazione che ha trasformato una bella vittoria in un piccolo momento di storia televisiva per il programma.

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Il premio: 27.000 euro e la spesa per un anno

Francesca se ne è andata con un bottino doppio: 27.000 euro in denaro più la spesa per un anno, il premio in natura che accompagna la vincita economica nel gioco finale. Non si tratta di cifre da capogiro rispetto ad alcuni record storici del programma, ma il valore della serata non stava tanto nel montepremi quanto nella modalità con cui è stato conquistato. Una sola risposta, giusta, precisa, definitiva. Fine.

Il fatto che Gerry Scotti abbia sottolineato l’eccezionalità del momento in tempo reale aggiunge peso all’episodio. Il conduttore milanese, alla guida de La Ruota della Fortuna su Canale 5, conosce il programma meglio di chiunque altro e non è tipo da enfatizzare gratuitamente. Quando dice che qualcosa non era mai successo prima, vale la pena credergli.

Gerry Scotti e il legame con la storia del programma

Difficile parlare de la ruota della fortuna senza parlare di Gerry Scotti. Il conduttore è il volto del format italiano da anni, e la sua presenza ha contribuito a mantenere il programma rilevante in un panorama televisivo che cambia continuamente. Ogni record, ogni vittoria fuori dal comune, passa attraverso la sua reazione in studio — e quella reazione diventa parte integrante del racconto.

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In questo caso, il suo annuncio ha dato alla performance di Francesca una cornice ufficiale. Non una semplice buona serata, ma un primato nella storia del Triplete. È il tipo di momento che i programmi di gioco custodiscono nei loro archivi e che i telespettatori più affezionati ricordano a distanza di anni.

Per chi volesse approfondire la storia e il formato del programma, la pagina Wikipedia de La Ruota della Fortuna offre una panoramica completa sull’evoluzione del game show in Italia.

Un record che cambia la percezione del Triplete

Il Triplete è da sempre il momento più atteso — e più temuto — per i concorrenti de la ruota della fortuna. Arrivare fin lì significa già aver superato la concorrenza, ma il gioco finale ha le sue regole e le sue insidie. Completarlo con una risposta sola significa non lasciare margine di errore, non avere bisogno di una seconda possibilità. È la versione più netta possibile della vittoria.

Francesca, nella puntata del 3 novembre 2026, ha fatto esattamente questo. E Gerry Scotti, con il suo annuncio, ha certificato che nessuno prima di lei ci era riuscito. Che si tratti di un record destinato a durare anni o di qualcosa che verrà battuto presto, per ora appartiene a lei — insieme ai 27.000 euro e a un anno di spesa già assicurato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.