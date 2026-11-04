Addio a Tinto Brass, il dolore della moglie Caterina Varzi

È una mattina pesante per il cinema italiano: Tinto Brass è morto oggi, 4 novembre 2026, intorno alle 10:30 a Roma. Ad annunciare la scomparsa del regista sono stati la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice Brass. Brass aveva 93 anni e lascia dietro di sé una carriera che ha segnato profondamente la storia del cinema di genere in Italia e non solo.

La notizia della morte e l’annuncio della famiglia

La conferma è arrivata direttamente dai familiari più stretti: Caterina Varzi, compagna di vita del regista, ha comunicato la notizia insieme ai figli Bonifacio e Beatrice. Tinto Brass morto a 93 anni è la notizia che rimbalza in queste ore tra le agenzie di stampa, a partire dall’ANSA, che per prima ha battuto il lancio stamattina. Un lutto che colpisce non soltanto chi ha amato il suo cinema, ma anche chi lo ha conosciuto nella dimensione più privata e familiare.

Caterina Varzi era al suo fianco da anni, una presenza discreta ma fondamentale nella vita del regista. Prima di lei, Brass era stato sposato con Carla Cipriani, soprannominata Tinta, scomparsa circa vent’anni prima dell’ultima intervista pubblica rilasciata dal regista. Due amori diversi, due stagioni della sua vita.

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Chi era Tinto Brass: una carriera costruita fuori dagli schemi

Parlare di Tinto Brass significa parlare di un autore che ha sempre rifiutato le etichette comode. Regista italiano tra i più riconoscibili del panorama europeo, ha costruito una filmografia capace di muoversi tra provocazione, estetica e racconto del desiderio in modo del tutto personale. Nel 1967 diresse Col cuore in gola, con Jean-Louis Trintignant e Ewa Aulin, un film che già mostrava la sua capacità di lavorare con attori internazionali su temi tutt’altro che convenzionali per l’epoca.

Il suo sguardo sul corpo, sulla sensualità e sull’erotismo come linguaggio cinematografico lo ha reso un caso unico nel cinema italiano: amato da alcuni, contestato da altri, ignorato raramente. Brass non cercava il consenso facile, e questa coerenza — nel bene e nel male — ha finito per diventare la sua firma più riconoscibile.

Il legame con Venezia e la dimensione pubblica degli ultimi anni

Negli ultimi anni della sua vita, Tinto Brass aveva continuato a essere presente nel dibattito culturale legato al cinema. Il suo nome era tornato alla ribalta anche in occasione di appuntamenti legati alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il suo lavoro era stato oggetto di attenzione critica. In quei contesti, Caterina Varzi era spesso al suo fianco, e le sue dichiarazioni avevano offerto uno spaccato raro sulla vita privata del regista.

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Brass aveva sempre avuto un rapporto diretto, a tratti irriverente, con il pubblico e con la stampa. Non amava le mezze misure, né nelle parole né nelle immagini. E questa franchezza lo aveva reso un personaggio difficile da dimenticare, anche al di là dei titoli della sua filmografia.

Tinto Brass morto: il cordoglio e il peso di un’assenza

Nelle prossime ore è probabile che arrivino messaggi dal mondo del cinema e della cultura italiana. Ma per ora, la notizia che Tinto Brass è morto a 93 anni pesa soprattutto per chi lo conosceva da vicino: Caterina Varzi, Bonifacio, Beatrice. Sono loro ad aver scelto di comunicare la scomparsa, e questo gesto dice già molto su quanto fosse centrale il nucleo familiare nella vita di un uomo spesso raccontato soltanto attraverso le sue opere più controverse.

Brass se n’è andato in una mattina d’autunno romana, a 93 anni, lasciando una filmografia che continuerà a far discutere — e questo, probabilmente, è esattamente il tipo di eredità che avrebbe voluto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.