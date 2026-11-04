Vanity Fair Stories: Ghali, Kasia Smutniak e Alessia Marcuzzi conquistano il Teatro Lirico

Mancano meno di tre settimane e il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano si prepara ad accogliere una delle appuntamenti più attesi del calendario culturale e pop italiano: Vanity Fair Stories torna il 21 e 22 novembre 2026 con un cast di ospiti che spazia dalla musica al cinema, dalla politica alla comicità. Se sei tra quelli che seguono le vanity fair stories edizione dopo edizione, questa è la conferma che aspettavi.

Una due giorni al Teatro Lirico Giorgio Gaber

Il palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber, nel cuore di Milano, sarà il centro di gravità del festival organizzato da Vanity Fair Italia per il weekend del 21 e 22 novembre. Non è la prima volta che la rivista sceglie questa location: il teatro, intitolato al grande cantautore milanese, ha già ospitato edizioni precedenti del format, diventando una cornice riconoscibile per chi segue l’evento. Due giorni, un palco, ospiti che arrivano da mondi molto diversi tra loro — e questo è esattamente il punto di forza delle vanity fair stories: la capacità di mettere insieme voci e storie che normalmente non condividerebbero lo stesso spazio.

Gli ospiti confermati: da Ghali a Kasia Smutniak

Il cast ufficiale già annunciato è piuttosto eterogeneo, e vale la pena guardarlo da vicino. Ghali è probabilmente il nome più atteso: il rapper milanese, tra le voci più rilevanti della scena musicale italiana degli ultimi anni, porta con sé una storia personale e artistica che difficilmente lascia indifferenti. Accanto a lui, Kasia Smutniak, attrice con una carriera solida tra cinema italiano e produzioni internazionali, che ha dimostrato più volte di saper raccontarsi con rara lucidità.

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Sul fronte dell’intrattenimento televisivo c’è Alessia Marcuzzi, presenza costante nel panorama dello spettacolo italiano e capace di reinventarsi in modi che continuano a sorprendere. La musica torna con Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti e poi solista, che ha costruito una fanbase fedele grazie a un songwriting riconoscibilissimo.

Il programma include anche Walter Veltroni, figura che attraversa politica, cultura e narrativa con una traiettoria difficile da catalogare in una sola categoria. E poi Tony Pitony e Sayf, due nomi che aggiungono ulteriore varietà al mix: il primo è uno dei comici più seguiti del momento sui social, il secondo un artista che ha saputo costruire una propria identità nel panorama musicale contemporaneo.

Perché le vanity fair stories funzionano

Il format delle Vanity Fair Stories non è un talk show classico né un concerto, ma qualcosa che sta nel mezzo: conversazioni, esibizioni, momenti inaspettati. È questa ibridazione a renderlo interessante, soprattutto in un momento in cui il pubblico è abituato a consumare contenuti in modo frammentato. Riunire persone reali, in uno spazio fisico, attorno a storie che meritano di essere raccontate per intero — senza il limite di un reel da trenta secondi — è una proposta che continua ad avere senso.

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Il fatto che Vanity Fair Italia riesca ogni anno ad aggiornare il cast con nomi capaci di intercettare generazioni diverse è un segnale chiaro: il festival non si è fossilizzato su un pubblico di riferimento, ma cerca attivamente di allargarsi. Ghali e Tony Pitony parlano a una platea giovane; Veltroni e Smutniak portano con sé storie più lunghe e stratificate. Il risultato è una programmazione che, almeno sulla carta, ha qualcosa da offrire a chiunque entri in quel teatro.

Per chi volesse seguire aggiornamenti ufficiali sul programma e sulle modalità di accesso, il punto di riferimento diretto è il sito ufficiale di Vanity Fair Italia, dove vengono pubblicate le informazioni più aggiornate sull’evento.

Il 21 e 22 novembre si avvicinano. Se le vanity fair stories sono nel tuo radar da un po’, questo potrebbe essere l’anno giusto per esserci — il cast parla chiaro, il teatro è quello giusto, e Milano in novembre sa essere una città che sa accogliere certi appuntamenti con la serietà che meritano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.