Tale e Quale Show conquista il martedì: gli ascolti Auditel del 3 novembre non lasciano dubbi

Gli ascolti tv di martedì 3 novembre 2026 hanno consegnato un verdetto netto: Tale e Quale Show ha dominato la serata con numeri che lasciano poco spazio all’interpretazione. Il programma di Carlo Conti ha conquistato 2.653.000 spettatori e il 18,8% di share, confermandosi il punto di riferimento del prime time settimanale su Rai 1, anche in una collocazione inusuale come quella del martedì.

Perché Tale e Quale Show è andato in onda di martedì

Chi si aspettava di vedere il programma al suo solito appuntamento del venerdì ha trovato una sorpresa nel palinsesto. La settima puntata è stata anticipata a martedì 3 novembre per lasciare spazio alle celebrazioni della Giornata delle Forze Armate, che tradizionalmente coinvolgono la programmazione Rai nel fine settimana. Uno spostamento che avrebbe potuto pesare sugli ascolti — il pubblico abitudinario non sempre segue i cambi di giorno — e invece non ha scalfito minimamente la performance del format. Quasi 2,7 milioni di spettatori su un martedì sera, con una concorrenza agguerrita, è un risultato che parla da solo.

A vincere la puntata, nella classifica interna del programma, è stato Stefano Meloccaro, che ha interpretato Bruno Lauzi convincendo sia il pubblico che la giuria. Una performance che ha evidentemente colpito nel segno.

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Gli ascolti tv del martedì 3 novembre: Zelig e DiMartedì a confronto

Al secondo posto della serata, per numero di spettatori, si è piazzato DiMartedì di Giovanni Floris su La7, con 1.600.000 spettatori e il 10,5% di share. Un risultato solido per un programma di approfondimento politico, che conferma la fedeltà del suo pubblico anche in una serata affollata.

Più complicata la lettura dei dati di Il meglio di Zelig 30 su Canale 5: il programma ha registrato 1.276.000 spettatori e il 10,8% di share. Tecnicamente davanti a DiMartedì in termini di share percentuale, ma con un numero assoluto di spettatori inferiore — il che riflette bacini di utenza diversi e fasce orarie che non sempre si sovrappongono in modo diretto.

Quel 10,8% di Zelig, comunque, non è un risultato esaltante per Canale 5, che puntava sulla nostalgia del format comico per portare a casa una serata più brillante. La distanza da Tale e Quale Show — quasi 8 punti percentuali di share — racconta di un gap difficile da colmare con i soli highlight di una stagione precedente.

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Cosa dicono questi numeri sulla stagione televisiva

Gli ascolti tv del martedì 3 novembre si inseriscono in un quadro più ampio che vede Tale e Quale Show come uno dei programmi più solidi dell’intera stagione autunnale. La capacità di mantenere una media vicina al 19% di share, indipendentemente dal giorno di messa in onda, è un segnale di forza non scontato in un’epoca in cui il pubblico televisivo è sempre più frammentato tra streaming, social e piattaforme on demand.

Carlo Conti, dal canto suo, si conferma uno dei conduttori più affidabili del servizio pubblico: il suo format di imitazione riesce a intercettare trasversalmente famiglie, appassionati di musica e spettatori occasionali, costruendo ogni settimana un appuntamento che funziona. Per Canale 5, invece, la sfida rimane trovare un titolo capace di reggere il confronto in modo più strutturato.

Chi vuole approfondire i dati Auditel completi della serata può consultare la rilevazione ufficiale su SuperGuidaTV, che raccoglie i numeri di tutti i programmi in prima serata.

In attesa del prossimo appuntamento con Tale e Quale Show — che dovrebbe tornare alla sua collocazione abituale del venerdì — i dati di martedì confermano che il programma di Conti non ha bisogno di condizioni ideali per vincere la serata: gli basta andare in onda.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.