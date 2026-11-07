Doc – Nelle tue mani 4 vola oltre il 23% di share: Auditel premia la fiction in prima serata

Gli ascolti tv del 5 novembre 2026 parlano chiaro: Doc – Nelle tue mani 4 ha dominato la prima serata televisiva italiana con una performance che lascia poco spazio all’interpretazione. La fiction di Rai 1 con Luca Argentero protagonista ha conquistato il giovedì sera con numeri che confermano un trend solidissimo, settimana dopo settimana.

Doc – Nelle tue mani 4: il 23,8% di share non è un caso

Il sesto episodio di Doc – Nelle tue mani 4 ha registrato uno share del 23,8%, con circa 4 milioni di spettatori collegati su Rai 1. Non è un risultato isolato: è la conferma che la serie medica con Luca Argentero continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti dell’intera stagione televisiva autunnale. Quando una fiction riesce a portare davanti allo schermo 4 milioni di persone in un giovedì sera, significa che il pubblico ha preso un impegno preciso con quei personaggi e con quella storia.

Il sesto episodio è un momento cruciale in qualsiasi narrazione seriale: la serie è abbastanza avanzata da aver fidelizzato il proprio pubblico, ma non ancora alla fase finale, dove gli ascolti tendono naturalmente a salire per effetto del finale di stagione. Eppure i numeri reggono, e reggono bene. Questo dice qualcosa di preciso sulla qualità percepita della produzione e sulla forza del personaggio interpretato da Argentero.

→ Leggi anche: Luca Argentero, la medicina che Rai1 aspettava: Doc – Nelle tue mani 4 decolla con lui

Tutto per la mia famiglia si ferma al 10,8%

Dall’altra parte del telecomando, Tutto per la mia famiglia ha totalizzato il 10,8% di share nella stessa serata. Un risultato che, visto in assoluto, non sarebbe disonorevole per molti programmi — ma che, messo a confronto con il 23,8% di Rai 1, misura con chiarezza la distanza tra le due proposte di prima serata. Più di 13 punti percentuali separano le due reti sul pubblico del giovedì 5 novembre.

Il dato di Tutto per la mia famiglia riflette una difficoltà strutturale nel costruire un’alternativa credibile a una fiction che ha già consolidato la propria base di fedelissimi. Non è solo una questione di numeri di una singola serata: è il segnale che, quando Rai 1 schiera una produzione di questo livello, lo spazio per la concorrenza si restringe in modo significativo.

Perché gli ascolti tv del 5 novembre confermano la forza della fiction italiana

Guardare gli ascolti tv del 5 novembre significa anche leggere qualcosa di più ampio sul gusto del pubblico generalista. La fiction italiana di qualità — con personaggi riconoscibili, ambientazioni credibili e una scrittura che non sottovaluta lo spettatore — continua a reggere l’urto di qualsiasi altra proposta. Doc – Nelle tue mani non è arrivata alla quarta stagione per caso: ha costruito nel tempo un rapporto di fiducia con il pubblico che ora si traduce in numeri stabili e significativi.

→ Leggi anche: Tale e Quale Show conquista il martedì: gli ascolti Auditel del 3 novembre non lasciano dubbi

Luca Argentero è il volto di questa storia, ma il successo della serie poggia su un sistema produttivo — sceneggiatura, regia, cast di supporto — che funziona in modo coerente. I 4 milioni di spettatori del 5 novembre non sono solo un dato Auditel: sono persone che hanno scelto attivamente di passare la serata con quel programma, rinunciando a tutto il resto.

Per chi segue i dati Auditel con attenzione, i numeri del giovedì sera sono disponibili attraverso il report di Adnkronos, che raccoglie i dati ufficiali della serata con le quote di share per ciascuna rete.

Se il trend della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani si mantiene su questi livelli fino al finale, Rai 1 potrà chiudere l’autunno 2026 con una delle fiction più performanti degli ultimi anni. Per ora, il sesto episodio ha già detto la sua.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.