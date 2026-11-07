Alessia Marcuzzi rompe uno specchio a La Volta Buona: il caos in studio e la reazione di Caterina Balivo

Ospite di La Volta Buona il 6 novembre 2026, Alessia Marcuzzi ha regalato al pubblico di Rai Uno uno di quei momenti che difficilmente si dimenticano: nel corso della puntata, la conduttrice e showgirl ha rotto uno specchio nello studio del programma, scatenando la reazione di Caterina Balivo e attirando l’attenzione di chi stava seguendo la trasmissione. L’episodio legato ad Alessia Marcuzzi, allo specchio e a La Volta Buona ha subito fatto il giro della rete, diventando uno dei momenti più discussi della giornata televisiva.

Lo specchio rotto e la reazione di Caterina Balivo

Non è ancora del tutto chiaro come si sia verificato l’incidente — se per pura distrazione, per un movimento brusco o in qualche altro modo — ma il risultato è stato inequivocabile: uno specchio nello studio di La Volta Buona è finito in pezzi. Quello che è certo è che Marcuzzi era ospite in studio e che lo specchio si è rotto durante la puntata del 6 novembre 2026.

Caterina Balivo, padrona di casa del programma pomeridiano di Rai Uno, si trovava ovviamente in studio al momento dell’accaduto. La conduttrice campana, da anni volto rassicurante del pomeriggio televisivo italiano, ha vissuto in diretta questo momento inaspettato. Che si tratti di un imprevisto genuino o di un siparietto televisivo, l’effetto sul pubblico è stato comunque vivace e ha reso la puntata particolarmente memorabile.

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In televisione questi momenti — quelli non scritti, quelli che sfuggono al copione — sono spesso i più autentici e i più apprezzati. E in questo caso, l’episodio ha funzionato come una specie di interruzione improvvisa in una puntata che era già ricca di contenuti.

Una puntata intensa: figli, menopausa e UFO

Al di là dell’incidente con lo specchio, la presenza di Alessia Marcuzzi a La Volta Buona il 6 novembre è stata tutt’altro che monocorde. La showgirl romana ha parlato dei suoi figli, Tommaso e Mia, toccando uno dei temi più personali della sua vita privata. Un racconto che ha mostrato una Marcuzzi più intima rispetto all’immagine glamour con cui è spesso associata.

Non si è fermata lì. Marcuzzi ha affrontato anche il tema della menopausa, un argomento ancora troppo spesso trattato con imbarazzo nel dibattito pubblico italiano. Parlarne in un programma pomeridiano con un’audience ampia significa contribuire a normalizzare una fase della vita che riguarda milioni di donne. Un gesto comunicativo non banale, se vogliamo dirla tutta.

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E poi c’è stata la parentesi sugli UFO: Marcuzzi ha fatto una rivelazione sul tema, con quella leggerezza ironica che la contraddistingue, lasciando il pubblico in bilico tra il serio e il faceto. Un tocco di bizzarria che si è inserito perfettamente nel clima già vivace della puntata.

The Traitors e il momento televisivo di Alessia Marcuzzi

La visita a La Volta Buona è arrivata in un momento di grande attività professionale per Alessia Marcuzzi. Durante la puntata, la conduttrice ha parlato anche del suo nuovo show The Traitors, il format internazionale che la vede protagonista e che rappresenta uno dei progetti più attesi della sua carriera recente.

The Traitors — format già esploso in numerosi paesi europei e anglosassoni — porta in Italia una formula di gioco psicologico che mescola strategia, inganno e colpi di scena. Averlo come argomento di conversazione da Caterina Balivo ha permesso a Marcuzzi di presentarlo a un pubblico generalista, quello del pomeriggio Rai, che non sempre segue le novità più di nicchia dell’intrattenimento.

Il fatto che una puntata così densa di contenuti — dai figli alla menopausa, dagli UFO a un nuovo show televisivo — sia stata poi “coronata” dall’incidente con lo specchio dice qualcosa sulla capacità di Marcuzzi di rendere ogni sua apparizione televisiva un evento a sé. Che lo specchio porti sette anni di sventura, come vuole la superstizione, è un’altra questione: per ora, ha portato soprattutto visibilità. Puoi seguire gli aggiornamenti su La Volta Buona direttamente sul sito ufficiale di RaiPlay.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.