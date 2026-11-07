Awar Odhiang, da profuga a modella Chanel: la storia di Model of the Year che ti farà credere nei sogni

Quando il British Fashion Council annuncia il nome della Model of the Year, la scelta racconta sempre qualcosa di più di una carriera. Quest’anno, con Awar Odhiang premiata come awar odhiang model of the year ai Fashion Awards 2026, la storia che emerge va ben oltre le passerelle: nata in un campo profughi in Etiopia, cresciuta in Canada, protagonista di una delle stagioni più dense che una modella possa vivere in dodici mesi.

Il riconoscimento e la cerimonia al Royal Albert Hall

La notizia è diventata pubblica nei giorni scorsi: Awar Odhiang riceverà il premio di Model of the Year ai Fashion Awards 2026, la cerimonia si terrà il 30 novembre 2026 alla Royal Albert Hall di Londra. È uno degli appuntamenti più attesi del calendario della moda britannica e internazionale, organizzato dal British Fashion Council, e il titolo di Model of the Year è tra i più seguiti perché — come recita la definizione ufficiale — riconosce una modella il cui impatto globale ha definito l’industria nell’arco dell’anno, con un’influenza che si estende oltre la passerella.

Il 5 novembre 2026, L’Officiel Italia aveva già dedicato spazio alla notizia, raccontando la storia di Odhiang tra passerelle, lusso e lingerie. Il giorno successivo, il 6 novembre 2026, anche DiLei e Zazoom Social News hanno ripreso il profilo della modella canadese, segnalando come il riconoscimento stesse guadagnando attenzione trasversale anche in Italia. Il 4 novembre 2026 era stata Harper’s Bazaar ad anticipare l’annuncio ufficiale, contribuendo a costruire l’attesa intorno alla cerimonia di fine mese.

Dal campo profughi in Etiopia alle campagne dei grandi maison

Awar Odhiang è canadese, ma la sua storia inizia in un campo profughi in Etiopia, da cui è poi cresciuta in Canada. È un dettaglio biografico che non viene citato per aggiungere pathos a una narrativa già costruita, ma perché è parte integrante di chi è oggi: una donna che ha attraversato una distanza enorme — geografica, sociale, simbolica — prima di diventare il volto che chiude lo show di debutto di Matthieu Blazy da Chanel.

Chiudere il primo show di un direttore creativo in una maison come Chanel non è un dettaglio trascurabile. È il momento più carico di significato di tutta la sfilata, la scelta che il direttore fa per lasciare l’ultima impressione. Che Blazy abbia scelto Odhiang per quel momento dice qualcosa sulla sua presenza, sulla sua capacità di portare un vestito e un’idea insieme.

Otto copertine e sei maison: una stagione difficile da eguagliare

I numeri del 2026 di Awar Odhiang sono concreti e verificabili. Otto copertine internazionali nel corso dell’anno, un dato che da solo posiziona una modella in una fascia molto ristretta. Ma è la lista delle campagne a restituire la dimensione del percorso: Chanel, Chloé, Louis Vuitton, Saint Laurent, Loro Piana e H&M. Sei maison con posizionamenti diversissimi — dall’altissimo lusso al retail globale — che insieme disegnano una modella capace di muoversi su registri estetici distanti senza perdere riconoscibilità.

La combinazione di Loro Piana e H&M, per esempio, è rara: il primo è sinonimo di esclusività assoluta, il secondo di accessibilità di massa. Essere il volto di entrambi nello stesso anno richiede una versatilità che non è scontata, e che probabilmente ha pesato nella valutazione del British Fashion Council.

Cosa significa essere la awar odhiang model of the year nel 2026

Il premio di Model of the Year non è mai solo una questione di presenze in passerella o di copertine accumulate. Il British Fashion Council lo assegna a chi ha avuto un impatto che va oltre il catwalk, e questa formula — che potrebbe sembrare vaga — nel caso di Odhiang trova un senso preciso. La sua storia personale, la sua traiettoria, la scelta di Blazy di affidarle la chiusura del debutto da Chanel: sono elementi che costruiscono un’immagine pubblica con una sostanza difficile da ignorare.

La cerimonia del 30 novembre alla Royal Albert Hall consegnerà ufficialmente il riconoscimento. Per chi segue la moda come industria e come cultura, sarà interessante osservare come Odhiang sceglierà di raccontare questo momento — e se, dopo una stagione così densa, il 2027 saprà confermare o ridimensionare una parabola che, per ora, è difficile da ignorare. Puoi seguire gli aggiornamenti ufficiali sul sito del British Fashion Council, che pubblica tutte le notizie relative ai Fashion Awards.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.