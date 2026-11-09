Francesco Sarcina non molla: lo scontro con Riccardo Scamarcio va avanti

Tra Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio non è mai davvero calato il sipario. A distanza di anni dallo scandalo esploso nell’estate del 2019, la tensione tra i due — legata alla vicenda che ha coinvolto Clizia Incorvaia — resta intatta, alimentata da dichiarazioni pubbliche, silenzi strategici e apparizioni televisive che continuano a rimettere tutto in gioco. La storia è ormai nota, ma i suoi strascichi non accennano a esaurirsi.

Cosa è successo nel 2019: il tradimento, l’amico e il testimone di nozze

Tutto è cominciato nel luglio 2019, quando Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, ha accusato pubblicamente la sua ex moglie Clizia Incorvaia di averlo tradito con Riccardo Scamarcio. Il dettaglio che ha reso la vicenda ancora più dolorosa — e mediaticamente esplosiva — è uno solo: Scamarcio era stato il testimone di nozze di Sarcina. Non un semplice amico, ma la persona scelta per stare accanto alla coppia nel giorno più importante.

Quella rivelazione ha innescato un caso di gossip che ha tenuto banco per mesi, con resoconti dettagliati su Sky TG24 e una copertura mediatica capillare. Le posizioni dei tre protagonisti sono rimaste però distanti, e nessuna riconciliazione pubblica è mai arrivata.

Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio: il silenzio come scelta, non come resa

Nel tempo, Sarcina ha scelto una strada precisa: non alimentare il dibattito nei salotti televisivi. Ha dichiarato apertamente di preferire stendere un velo pietoso sulla vicenda, aggiungendo di credere nel perdono, ma che l’amicizia, per lui, ha un prezzo. Una frase che suona come una porta chiusa, non come un invito al dialogo.

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Ancora più netto il suo giudizio su chi sceglie di raccontare fatti dolorosi in televisione in cambio di visibilità o compensi economici: Sarcina ha fatto capire chiaramente che questa non è una strada che intende percorrere, e che farlo gli farebbe schifo. Non si tratta di pudore, ma di una posizione etica dichiarata. Il cantante ha criticato apertamente l’abitudine — sempre più diffusa nel mondo dello spettacolo italiano — di monetizzare le proprie ferite davanti a una telecamera.

Questo atteggiamento lo distingue nettamente da altri protagonisti della vicenda, e spiega perché il suo nome continui a circolare pur in assenza di interviste o dichiarazioni esplosive: il silenzio, in certi contesti, è già una presa di posizione.

Scamarcio a Belve: la risposta che ha riaperto tutto

Nel novembre 2024, Riccardo Scamarcio è tornato a parlare pubblicamente della vicenda, ospite del programma Belve. L’attore ha affrontato l’argomento dichiarando che il presunto tradimento gli fa orrore, e che all’epoca credeva che Sarcina fosse un amico. Parole che hanno inevitabilmente rimesso in circolo la storia, riaccendendo l’interesse del pubblico e dei media.

La comparsa di Scamarcio in televisione su un tema così personale ha di fatto riaperto una ferita che Sarcina aveva scelto di non esporre. E la distanza tra i due approcci — uno che parla, l’altro che tace — racconta meglio di qualsiasi dichiarazione lo stato attuale del rapporto tra i due.

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Clizia Incorvaia nel mezzo: la sua posizione e le vicende legali

Nel quadro complessivo della vicenda, Clizia Incorvaia ha avuto le sue battaglie da affrontare. Tra i fatti verificati c’è il proscioglimento delle accuse a suo carico legate all’utilizzo della figlia Nina sui social media a fini commerciali. Una vicenda parallela, che ha comunque contribuito a mantenere il suo nome sotto i riflettori.

Il rapporto tra Sarcina e la sua ex moglie rimane complicato anche sul piano mediatico: il cantante ha criticato pubblicamente la tendenza a raccontare cose dolorose nei salotti televisivi, in un passaggio che molti hanno letto come un riferimento diretto alla ex. Incorvaia, dal canto suo, ha continuato la propria presenza pubblica senza entrare in un confronto diretto con queste dichiarazioni.

Perché questa storia continua a fare notizia

La vicenda che coinvolge Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio non è solo un caso di gossip datato che ricicla se stesso. È diventata, nel tempo, un caso emblematico di come le dinamiche dell’amicizia, della fiducia e del tradimento vengano gestite — o evitate — nel mondo dello spettacolo italiano. Sarcina ha scelto la strada del silenzio pubblico, Scamarcio quella della televisione. Clizia Incorvaia si è mossa su un piano ancora diverso, tra social, reality e vicende giudiziarie.

Nessuno dei tre ha mai offerto una versione definitiva e condivisa di quanto accaduto. Ed è probabilmente proprio questa ambiguità a tenere vivo l’interesse. Finché almeno uno dei protagonisti continuerà ad apparire in televisione per parlarne — o a dichiarare che non lo farà mai — la storia rimarrà aperta, sospesa tra quello che si sa e quello che ciascuno ha scelto di non dire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.