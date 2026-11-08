Ballando con le Stelle, l’effetto Diaco fa volare gli ascolti

La puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 7 novembre 2026 su RAI1 ha registrato un incremento significativo di pubblico, guadagnando oltre 400mila spettatori e 3 punti percentuali di share rispetto alle rilevazioni precedenti. A spingere la curiosità del pubblico verso il programma condotto da Milly Carlucci sembra aver contribuito in modo determinante l’onda lunga della controversia legata a Pierluigi Diaco e alla sua intervista ad Alberto Ravagnani su BellaMà: un caso mediatico che, anziché restare confinato al programma di Rai 2, ha finito per alimentare l’interesse attorno all’intero palinsesto della rete pubblica.

I numeri della crescita di Ballando con le Stelle e gli ascolti della serata

Quando si parla di Ballando con le Stelle ascolti, il dato del 7 novembre 2026 è tutt’altro che ordinario. Il programma di Milly Carlucci ha toccato quota 3.330.000 spettatori con uno share del 25%, confermando la solidità di un format che da anni occupa la fascia del sabato sera su RAI1. Il guadagno di oltre 400mila spettatori in una sola settimana è un segnale che merita attenzione: non capita spesso che uno show televisivo consolidato registri un balzo simile senza un evento particolare nel cast o una finale di stagione.

Il merito, almeno in parte, va cercato fuori dallo studio di Ballando. Il caso Diaco-Ravagnani ha monopolizzato la conversazione sui social e sui media generalisti nei giorni precedenti la messa in onda, portando nuovi segmenti di pubblico a sintonizzarsi su RAI1 per una serata intera. È il cosiddetto effetto spillover: la visibilità generata da una polemica su un programma si riversa sull’intera offerta della rete, soprattutto quando la controversia è ancora calda.

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Tu Sì Que Vales resta in testa nella fascia di sovrapposizione

Nonostante la crescita registrata, i Ballando con le Stelle ascolti non sono stati sufficienti a scalzare la concorrenza di Canale 5. Tu Sì Que Vales ha mantenuto il primato nella fascia oraria di sovrapposizione, confermandosi il programma preferito dal pubblico in quella finestra serale. Si tratta di un risultato che racconta due cose insieme: da un lato, la capacità di Ballando con le Stelle di crescere e attrarre nuovi spettatori; dall’altro, la tenuta strutturale del varietà di Canale 5, che non ha ceduto terreno nemmeno di fronte a un avversario in forma.

La competizione tra i due show è ormai un classico del sabato sera italiano, con le due reti che si contendono fette di pubblico molto simili per profilo demografico. Ogni punto percentuale di share in più o in meno diventa oggetto di analisi puntuali, e il +3 punti ottenuti da Ballando rappresenta comunque un segnale positivo per RAI1 in un momento della stagione in cui la concorrenza non allenta la presa.

Il caso Diaco-Ravagnani e il suo impatto sul palinsesto Rai

L’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani nel programma BellaMà ha generato un dibattito che ha attraversato social, talk e testate online per diversi giorni. Secondo quanto riportato da Virgilio Notizie, anche BellaMà ha beneficiato di una crescita di ascolti in seguito alla polemica, con Diaco che ha scelto pubblicamente di non rispondere alle critiche ricevute.

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Il fenomeno è interessante perché mostra come le polemiche mediatiche, quando raggiungono una certa massa critica, non restino confinate al programma che le genera. Il pubblico incuriosito dalla discussione tende a esplorare l’offerta della stessa rete, e RAI1 — con Ballando con le Stelle come punta di diamante del sabato sera — ha intercettato parte di questa attenzione aggiuntiva. Non è una dinamica nuova, ma raramente la si vede così chiaramente riflessa nei dati di ascolto.

Cosa dicono questi numeri sulla stagione di Ballando

Monitorare i Ballando con le Stelle ascolti settimana per settimana serve a capire non solo la salute del programma, ma anche le dinamiche più ampie del mercato televisivo italiano. Un format longevo come quello di Milly Carlucci sa come costruire tensione narrativa nel corso delle puntate, ma quando arriva un contributo esterno — come in questo caso la visibilità generata dalla controversia Diaco-Ravagnani — il risultato può sorprendere anche gli analisti più esperti.

Il 25% di share con 3.330.000 spettatori non è un traguardo da sottovalutare, specialmente in una stagione televisiva sempre più frammentata tra streaming, social e offerta lineare. Ballando con le Stelle dimostra ancora una volta di saper tenere il pubblico davanti alla televisione tradizionale, e il sabato sera di RAI1 resta uno degli appuntamenti più seguiti dell’intera settimana televisiva italiana. Il margine su Tu Sì Que Vales rimane da recuperare, ma la direzione sembra quella giusta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.