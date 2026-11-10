Livatino, il giudice e i suoi assassini: Michele Placido racconta la storia del magistrato ucciso dalla Stidda

Su Rai 1 è in corso la trasmissione di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie che riporta in prima serata la storia di uno dei magistrati più coraggiosi della storia italiana recente. A firmare la regia è Michele Placido, regista e attore con una lunga carriera nel racconto del crimine organizzato, e il risultato è una produzione che unisce rigore storico e tensione narrativa in modo tutt’altro che scontato. Perché raccontare Rosario Livatino nel 2026? Probabilmente perché certe storie non smettono mai di essere necessarie.

Chi era Rosario Livatino e perché la sua storia conta ancora

Rosario Livatino era un giudice siciliano che svolgeva il suo lavoro con una dedizione fuori dal comune, in un territorio controllato dalla criminalità organizzata. Il 21 settembre 1990 fu assassinato dalla Stidda — l’organizzazione criminale agrigentina, distinta da Cosa Nostra ma altrettanto feroce — mentre percorreva in auto la strada statale 640 tra Agrigento e Canicattì. Aveva 37 anni.

Non era scortato. Non lo era quasi mai. Quella scelta, che potrebbe sembrare imprudenza, era in realtà coerente con un modo di concepire il proprio ruolo: un giudice che non vuole pesare sulla comunità, che non si mette al centro. Quella mattina del settembre 1990, quella scelta gli costò la vita.

Nel 2021 Rosario Livatino è stato proclamato beato dalla Chiesa cattolica, un riconoscimento che ha sancito ufficialmente la dimensione spirituale della sua testimonianza. La beatificazione ha riacceso l’interesse attorno alla sua figura, preparando in qualche modo il terreno per una produzione televisiva di questo calibro.

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La miniserie su Rai 1: cosa racconta Livatino – Il giudice e i suoi assassini

La miniserie non è una biografia dall’infanzia alla morte. Michele Placido ha scelto un taglio più preciso e più efficace: la narrazione si concentra sugli ultimi due anni di vita di Livatino. Una scelta registica che permette di entrare nel vivo della tensione quotidiana, di mostrare un uomo che sa di essere nel mirino e continua comunque a fare il suo lavoro.

È in questo arco temporale che si condensano le pressioni più forti, le minacce più esplicite, le indagini più pericolose. Raccontare quegli ultimi due anni significa mostrare non solo la vittima, ma la persona: le scelte, i dubbi, la fede, la determinazione. Livatino – Il giudice e i suoi assassini funziona proprio perché non si limita a commemorare, ma prova a far capire chi fosse quell’uomo mentre era ancora vivo.

Placido porta a questa storia una sensibilità che conosce bene il cinema di genere criminale italiano, ma che qui si mette al servizio di una testimonianza storica reale. Il rischio del biopic televisivo — scivolare nella agiografia — sembra consapevolmente evitato attraverso la scelta di concentrarsi su un periodo specifico anziché sull’intera esistenza del magistrato.

Immagine generata con AI

Michele Placido e il senso di un racconto civile in prima serata

Che Michele Placido abbia scelto di dedicarsi a questo progetto non è casuale. La sua filmografia ha spesso incrociato i temi della legalità, del potere criminale, della resistenza individuale. Con Livatino – Il giudice e i suoi assassini il regista porta in televisione — e su Rai 1, quindi in prima serata e con una platea potenzialmente vastissima — una storia che merita di essere conosciuta non solo da chi già frequenta i libri di storia o i documentari di approfondimento.

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C’è qualcosa di importante nel fatto che una miniserie del genere arrivi su una rete generalista in novembre 2026. La televisione pubblica ha la possibilità, quando vuole esercitarla davvero, di fare memoria collettiva in modo accessibile. Raccontare la Stidda, raccontare un giudice che lavorava senza scorta in una delle province più infiltrate dalla criminalità organizzata, raccontare una beatificazione che arriva trent’anni dopo l’omicidio: tutto questo ha un valore che va oltre l’intrattenimento.

Per chi vuole approfondire la figura storica di Rosario Livatino al di là della miniserie, Avvenire ha pubblicato un’intervista a Michele Placido in cui il regista racconta le motivazioni profonde dietro questo lavoro.

Perché vale la pena seguire questa miniserie

Non ogni produzione televisiva che si occupa di mafia o criminalità organizzata riesce a trovare il giusto equilibrio tra racconto e rispetto per la realtà. Livatino – Il giudice e i suoi assassini parte da un vantaggio non da poco: una storia vera che non ha bisogno di essere romanzata per essere potente. Un giudice di 37 anni, assassinato dalla Stidda il 21 settembre 1990, poi proclamato beato nel 2021: sono fatti che da soli basterebbero a costruire una narrazione avvincente.

Il merito di Placido è averli trattati con la serietà che meritano, scegliendo di raccontare non il martire già consacrato, ma l’uomo nei suoi ultimi due anni — con tutto ciò che questo comporta in termini di umanità, paura, scelta e coraggio. Una miniserie che, se la Rai ha fatto il suo lavoro, potrebbe restare a lungo nella memoria di chi la guarda.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.