Meghan Markle cancella il discorso a Bruxelles: cosa è successo con l’evento sulla sicurezza online

Oggi, 10 novembre 2026, avrebbe dovuto essere una giornata importante per Meghan Markle: un discorso al Parlamento Europeo di Bruxelles, al fianco del marito Prince Harry, su uno dei temi più delicati dell’era digitale, la sicurezza dei bambini online. Invece, la notizia che rimbalza da questa mattina è un’altra: la duchessa di Sussex ha rinunciato all’intervento all’ultimo momento. La ragione, stando a quanto riportato da più fonti, è personale e dolorosissima. Capire perché Meghan Markle cancella il discorso a Bruxelles significa entrare in una vicenda familiare che nessuno si sarebbe augurato.

Cosa era previsto al Parlamento Europeo

L’evento in programma oggi a Bruxelles era l’inaugurazione del Lost Screen Memorial presso il Parlamento Europeo, una cerimonia dedicata alla sicurezza dei minori nel mondo digitale. Meghan e Harry avrebbero dovuto tenere insieme il discorso principale, un keynote su un argomento che la coppia ha fatto proprio negli ultimi anni. La presenza di entrambi i duchi di Sussex in una sede istituzionale europea era già di per sé un segnale della direzione del loro attivismo post-monarchia.

Un appuntamento pubblico di questo peso, su un tema così sensibile, rendeva la cancellazione ancora più clamorosa — e, alla luce di ciò che è emerso nelle ultime ore, anche profondamente comprensibile.

Il motivo dietro la scelta: l’arresto del padre Thomas Markle

A spingere Meghan a fare un passo indietro è stata una notizia devastante sul fronte familiare. Thomas Markle Sr., padre della duchessa, è comparso in un tribunale statunitense venerdì scorso, accusato di reati legati alla pornografia infantile. Un’accusa gravissima, che ha scosso l’intera vicenda pubblica e privata di Meghan.

Secondo quanto riportato da South China Morning Post e da altri media internazionali, la duchessa ha fatto sapere di non sentirsi “abbastanza forte” per prendere la parola oggi. Una frase breve, che dice tutto senza dover aggiungere altro.

È difficile immaginare una situazione più paradossale: dover parlare di protezione dei minori online — davanti al Parlamento Europeo, nientemeno — proprio mentre il proprio padre affronta accuse penali legate agli abusi sui minori. Chiunque, in quelle condizioni, faticherebbe a salire su un palco.

Meghan cancella il discorso a Bruxelles, ma resta presente all’evento

La scelta della duchessa non è stata quella di disertare completamente la cerimonia. Meghan sarà comunque presente all’inaugurazione del Lost Screen Memorial, ma non prenderà la parola. Sarà Prince Harry a tenere il discorso da solo, portando avanti il messaggio che i due avevano preparato insieme.

Questa distinzione è importante: non si tratta di un ritiro totale, ma di un passo indietro sul momento più esposto, quello del discorso pubblico. Una scelta che, in queste circostanze, appare come una forma di rispetto verso se stessa — e, paradossalmente, anche verso il tema trattato.

La relazione tra Meghan e Thomas Markle: una storia già complicata

Chi segue le vicende della famiglia Sussex sa che il rapporto tra Meghan e suo padre è stato tormentato da anni. Thomas Markle Sr. ha rilasciato nel tempo numerose interviste ai tabloid britannici, spesso in contrasto con la versione dei fatti della figlia. La rottura pubblica tra i due risale a prima del matrimonio reale del 2018 e non si è mai davvero ricucita.

Ora, con questa nuova vicenda giudiziaria, la situazione assume contorni ancora più gravi. Non è una semplice lite familiare, non è un malinteso: è un procedimento penale per accuse tra le più serie che esistano. Per Meghan, che ha costruito parte della sua identità pubblica proprio sulla difesa dei bambini e sulla loro sicurezza digitale, il contrasto con la realtà familiare è stridente.

Harry andrà avanti da solo

Nel frattempo, Prince Harry non si è tirato indietro. Il duca di Sussex parlerà oggi al Parlamento Europeo, portando avanti l’impegno comune sulla sicurezza online dei minori. Una scelta che dimostra come la coppia abbia deciso di non lasciare vuoto il palco su un tema che considera prioritario, pur rispettando lo stato emotivo di Meghan.

Quello che emerge da questa giornata è un ritratto umano, prima ancora che mediatico: una donna che, di fronte a una notizia devastante riguardante la sua famiglia, sceglie di non fingere di stare bene. E in un mondo in cui i personaggi pubblici sono spesso attesi al varco per qualsiasi segnale di debolezza, quella frase — “non mi sento abbastanza forte” — suona quasi come un atto di coraggio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.