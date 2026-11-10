Katie Holmes sdogana i mocassini color cioccolato: il trend dell’autunno 2026

Se c’è una cosa che Katie Holmes sa fare bene, oltre a recitare, è trasformare un dettaglio apparentemente semplice in qualcosa di cui tutti iniziano a parlare. Questa volta il protagonista è un accessorio preciso: i mocassini color cioccolato, la scarpa che l’attrice americana ha adottato come simbolo del suo autunno 2026 e che sta rapidamente conquistando spazio nelle pagine di moda di tutta Europa. Niente di urlato, niente di esagerato — solo quella capacità, tutta sua, di rendere il quotidiano desiderabile.

Il marchio di fabbrica di Holmes: lo stile “casual eccentric”

Chi segue Katie Holmes da anni sa che il suo guardaroba non è mai banale, anche quando sembra esserlo. Vogue Italia l’ha definita portatrice di un’estetica casual eccentric: un approccio alla moda che mescola pezzi semplici e accessibili con scelte cromatiche e di texture inaspettate. Non è la celebrity che punta tutto su abiti da red carpet nei giorni feriali. È quella che esce dal caffè a New York con un cappotto lungo, jeans dritti e una scarpa che — a guardarla bene — è quella giusta.

È esattamente in questo contesto che si inserisce la sua ultima scelta autunnale. I mocassini non sono certo una novità nel suo armadio, ma la tonalità cioccolato cambia tutto. Rispetto al classico nero, che tende a chiudere il look, il marrone caldo apre la silhouette, dialoga con i tessuti della stagione fredda — lana, velluto, tweed — e porta con sé una sensazione di calore quasi istintiva.

Perché i mocassini color cioccolato funzionano in autunno

La palette autunnale 2026 si muove su toni terrosi, ruggine, ocra e — appunto — marrone cioccolato. Non è una coincidenza: questi colori rispecchiano l’ambiente stagionale, le foglie, la luce radente del pomeriggio, e si abbinano con una facilità disarmante a quasi tutto ciò che già si possiede.

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I mocassini in questa nuance sono disponibili principalmente in pelle liscia, nelle varianti che spaziano dal borgogna al cioccolato puro fino al nero, ma è proprio la versione cioccolato a risultare la più versatile. Funziona con:

jeans dritti o a gamba larga — la combinazione preferita da Holmes stessa, segnalata da Grazia come il suo abbinamento casual-chic per eccellenza di questa stagione;

pantaloni sartoriali in lana cammello o grigio antracite;

gonne midi in velluto o tessuto plissé;

tute monocolore in tono su tono per un effetto total look ricercato.

La scarpa piatta, poi, ha un vantaggio pratico che non va sottovalutato: si porta tutto il giorno senza fatica, adattandosi alla vita reale più di qualsiasi tacco. Ed è forse proprio questa concretezza a renderla così appetibile — non solo per chi segue la moda, ma per chiunque voglia un guardaroba che funzioni davvero.

Come abbinare i mocassini color cioccolato secondo l’ispirazione Holmes

Guardando gli street style dell’attrice documentati da testate come Amica e Marie Claire Italia, emergono alcune costanti. Holmes non sovraccarica mai il look quando sceglie una scarpa caratterizzata: il mocassino cioccolato diventa il punto focale, e tutto il resto — borsa, cappotto, accessori — si mantiene su toni neutri o complementari.

Un esempio pratico che si ricava dal suo stile: mocassino color cioccolato, jeans a vita alta leggermente oversize, bomber in nylon o pelle scura e borsa a tracolla in tinta. Oppure, per un registro più formale, pantalone palazzo grigio, dolcevita avorio e il mocassino che porta il colore. In entrambi i casi, la scarpa lavora senza sforzo apparente.

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Vale anche la pena considerare l’abbinamento con i calzini — una tendenza che Holmes ha già esplorato in passato. Un calzino a costine sottili in lana color crema o grigio chiaro che sbuca dal bordo del mocassino aggiunge una nota di carattere senza stravolgere la sobrietà del look complessivo.

Un colore che supera la stagione

C’è un motivo in più per investire in un paio di mocassini color cioccolato adesso: non sono un trend destinato a esaurirsi con l’inverno. Il marrone, nelle sue varianti calde, ha dimostrato negli ultimi anni una longevità cromatica notevole, resistendo ai cambi di stagione meglio di molte altre tendenze. Se scelti in pelle di qualità, questi mocassini possono tranquillamente attraversare anche la primavera abbinati a tessuti più leggeri — lino grezzo, cotone naturale, seta opaca.

Katie Holmes lo sa bene. Il suo approccio alla moda non è mai dettato dall’impulso del momento: è costruito su pezzi che durano, che si portano e che — soprattutto — non chiedono di essere giustificati. I mocassini color cioccolato sono esattamente questo: una scelta semplice, concreta e con una resa visiva che parla da sola. Per chi vuole aggiornarsi sulla palette di stagione senza stravolgere il proprio stile, DiLei ha raccolto una panoramica utile sulle tendenze mocassino per l’autunno 2026, con riferimenti agli abbinamenti più efficaci del momento.

Alla fine, il merito di Holmes è sempre lo stesso: non impone nulla, ma mostra una strada talmente convincente da renderla difficile da ignorare. E questa stagione, quella strada è color cioccolato fondente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.