This is Me torna il 7 dicembre: Silvia Toffanin vi aspetta su Canale 5

Mancano meno di quattro settimane e Canale 5 è pronta a tornare con uno degli appuntamenti più attesi del mese di dicembre. This is Me su Canale 5 ripartirà lunedì 7 dicembre 2026 in prima serata, con Silvia Toffanin ancora una volta al timone dello show che celebra il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione con costanza e dedizione.

La data da segnare in agenda: 7 dicembre su Canale 5

L’annuncio di Mediaset è arrivato in questi giorni e ha già acceso l’interesse del pubblico: This is Me debutta il 7 dicembre 2026 e proseguirà ogni lunedì sera fino a Natale. Un appuntamento settimanale fisso, quindi, che accompagnerà le serate del pubblico di Canale 5 durante una delle fasi più intense e sentite dell’anno. Chi ha già seguito le prime due edizioni sa bene cosa aspettarsi: storie vere, emozioni autentiche e una conduttrice capace di mettere a proprio agio chiunque sieda di fronte a lei.

Il lunedì sera, tradizionalmente uno degli slot più competitivi della settimana televisiva, si prepara quindi a ospitare questa terza edizione dello show. Silvia Toffanin conferma la sua presenza alla conduzione, continuando un percorso che ha già dimostrato di funzionare nelle stagioni precedenti.

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Cos’è This is Me e perché funziona

This is Me è uno show che mette al centro il talento e la determinazione delle persone che hanno inseguito e coltivato la propria passione. Non si tratta di un talent classico nel senso competitivo del termine, ma di un programma che racconta percorsi, storie e traguardi raggiunti attraverso l’impegno. È questo il cuore della formula: non la gara, ma il viaggio.

Le prime due edizioni hanno registrato buoni risultati di ascolto, un segnale che il pubblico ha risposto positivamente sia al format sia alla scelta di Silvia Toffanin come volto guida. La conduttrice di Verissimo porta con sé uno stile riconoscibile — empatico, diretto, capace di creare un clima di fiducia — che si adatta perfettamente a un programma costruito sulle storie personali.

Questa terza edizione si inserisce in una continuità editoriale precisa. Mediaset ha scelto di confermare e rinnovare lo show, un dato che di per sé dice molto sulla solidità del progetto all’interno del palinsesto della rete.

Silvia Toffanin: il volto giusto per This is Me Canale 5

Parlare di This is Me su Canale 5 significa inevitabilmente parlare di Silvia Toffanin. La conduttrice veneta è ormai una delle presenze più stabili e riconoscibili della rete, con un approccio che privilegia l’ascolto rispetto alla spettacolarizzazione. In un panorama televisivo spesso dominato da dinamiche più aggressive, Toffanin ha costruito la sua identità proprio sul contrario: la cura del racconto, la gestione delicata delle emozioni, la capacità di far emergere il lato umano degli ospiti.

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Queste caratteristiche la rendono la conduttrice ideale per uno show come This is Me, dove ciò che conta è la storia dietro al talento, non solo il talento in sé. Non sorprende che Mediaset abbia scelto di confermarla anche per questa terza edizione.

Il calendario: ogni lunedì fino a Natale

La struttura settimanale dello show è uno degli elementi più interessanti dal punto di vista della programmazione. Partire il 7 dicembre e andare avanti ogni lunedì fino a Natale significa costruire un appuntamento ricorrente in un periodo in cui la televisione è tradizionalmente molto seguita. Le serate si allungano, si sta più in casa, e la voglia di contenuti emotivamente coinvolgenti cresce. This is Me sembra pensato proprio per rispondere a questa esigenza.

Per chi vuole seguire lo show fin dalla prima puntata, l’appuntamento è quindi fissato: lunedì 7 dicembre 2026, in prima serata su Canale 5. Tutte le informazioni ufficiali sul programma sono disponibili sul profilo Wikipedia dedicato a This is Me, dove è possibile trovare anche il dettaglio delle edizioni precedenti.

Tre edizioni in tre anni sono già un segnale abbastanza chiaro: This is Me su Canale 5 non è più un esperimento, ma una presenza consolidata nel palinsesto invernale della rete. Con Silvia Toffanin alla guida e un format che ha già dimostrato di funzionare, l’appuntamento del 7 dicembre si preannuncia come uno dei momenti più seguiti delle serate di Canale 5 in questo finale d’anno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.