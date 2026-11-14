The Voice Senior 2026, Giovanni Scribano vince: la storia del nuovo campione

La settima edizione di The Voice Senior ha il suo vincitore: è Giovanni Scribano, musicista originario di Treviso e membro del Team Arisa, a conquistare la finale andata in onda il 13 novembre 2026 su Rai 1. Per chi segue il programma da anni, questo risultato porta con sé più di una soddisfazione — perché il trionfo di Scribano coincide con la prima vittoria in assoluto di Arisa nel ruolo di coach, rendendo questa edizione doppiamente memorabile. Chi cercava il nome del the Voice Senior 2026 vincitore ha la risposta: è lui, Giovanni Scribano, con un contratto discografico già in tasca.

La finale del 13 novembre: una serata che ha deciso tutto

La puntata conclusiva della settima edizione è andata in onda giovedì 13 novembre 2026 su Rai 1, con Antonella Clerici alla conduzione — confermatissima punto di riferimento del programma, capace di tenere insieme tensione competitiva e calore umano in ogni puntata. La finale ha visto sfidarsi i finalisti delle varie squadre davanti al pubblico da casa, che ha votato per decretare il proprio preferito.

A spuntarla è stato Giovanni Scribano, portacolori del Team Arisa. Il suo percorso all’interno del programma lo ha portato fino in fondo, convincendo sia la sua coach sia il pubblico. Un risultato che per Arisa rappresenta un traguardo personale significativo: nelle edizioni precedenti di The Voice Senior, la cantante e coach aveva già dimostrato grande capacità nel valorizzare i propri artisti, ma la vittoria finale le era sempre sfuggita. Questa volta no.

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Chi è Giovanni Scribano, il vincitore di The Voice Senior 2026

Giovanni Scribano viene da Treviso e porta con sé una storia musicale che precede di gran lunga la sua partecipazione al talent di Rai 1. Il programma è pensato per artisti over 60 — persone che hanno vissuto la musica come parte integrante della propria esistenza, spesso senza mai trovare la vetrina giusta per esprimere davvero il proprio talento a livello nazionale.

Scribano è riuscito a distinguersi in un contesto competitivo, guadagnandosi la fiducia di Arisa fin dalle prime fasi della competizione e mantenendola fino alla finale. Il fatto che provenga da Treviso — una città del Nord-Est con una vivace scena musicale locale ma lontana dai grandi circuiti dello spettacolo — rende il suo percorso ancora più rappresentativo dello spirito del programma: dare voce a chi la voce ce l’ha davvero, ma non ha ancora avuto l’occasione di farla sentire su scala nazionale.

Il contratto con Warner Music Italy: cosa cambia adesso

Vincere The Voice Senior non è solo un riconoscimento simbolico. Per Giovanni Scribano, il trionfo si traduce in qualcosa di molto concreto: un contratto discografico con Warner Music Italy. Si tratta di uno dei premi più significativi che un talent show italiano possa offrire a un artista, soprattutto a una certa età, quando le porte dell’industria musicale tendono a restare più chiuse che aperte.

Warner Music Italy è una delle major discografiche più importanti presenti sul mercato italiano, e un accordo con loro apre possibilità reali in termini di distribuzione, promozione e visibilità. Per Scribano, questo significa poter trasformare la vittoria televisiva in una carriera musicale strutturata — non solo un momento di notorietà passeggera, ma un punto di partenza concreto.

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La prima vittoria di Arisa come coach: un doppio trionfo

C’è un dettaglio che rende questa edizione ancora più speciale per chi segue The Voice Senior da quando è nato il format in Italia: quella del 13 novembre 2026 è stata la prima vittoria di Arisa in assoluto come coach del programma. La cantante lucana, da anni figura centrale della musica pop italiana, ha saputo costruire un rapporto autentico con i suoi artisti — e con Giovanni Scribano in particolare — che ha convinto il pubblico fino in fondo.

Essere coach in un talent non è solo una questione di notorietà: richiede capacità di ascolto, guida artistica e la sensibilità di capire cosa può funzionare per ciascun concorrente. Arisa, in questa edizione, ha dimostrato di avere tutto questo. E il pubblico l’ha premiata, scegliendo il suo artista come the Voice Senior 2026 vincitore.

Puoi rivedere la finale e la proclamazione del vincitore direttamente su RaiPlay, dove è disponibile la puntata completa del 13 novembre.

Adesso la domanda è quella che ci si pone sempre dopo una finale: cosa farà Giovanni Scribano con questo contratto? Come suonerà il suo primo progetto discografico sotto Warner Music Italy? Per ora, il musicista trevigiano si gode un trionfo che arriva dopo una vita passata a fare musica — e che dimostra, ancora una volta, che certe voci meritano di essere ascoltate a qualsiasi età.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.