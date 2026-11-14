Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia i Big il 11 dicembre su Rai1

Manca ancora qualche settimana, ma la macchina di Sanremo 2027 è già in moto a pieno regime. Stefano De Martino, confermato sia come direttore artistico che come conduttore del Festival, ha reso ufficiale la data in cui svelerà i Sanremo 2027 Big in gara: appuntamento fissato per venerdì 11 dicembre 2026, in prima serata su Rai1 alle 21:30. E non sarà solo sul palco per l’occasione.

L’11 dicembre su Rai1: quando scopriremo i nomi dei Big di Sanremo 2027

La data è cerchiata in rosso sul calendario di tutti gli appassionati del Festival. Venerdì 11 dicembre 2026, in prime time, De Martino annuncerà in diretta su Rai1 i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio. L’appuntamento è fissato per le 21:30, il che significa che si tratterà di un evento televisivo vero e proprio, non di un semplice comunicato stampa o di un’uscita en passant durante un telegiornale.

Per chi segue da anni le dinamiche sanremesi, è un cambio di passo significativo: trasformare la comunicazione dei Sanremo 2027 Big in uno show a sé stante, in prima serata sulla rete ammiraglia Rai, dice molto sull’approccio che De Martino sta portando al Festival. Ogni momento diventa spettacolo, ogni annuncio diventa evento.

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Chi è Mariasole Pollio e perché sarà al fianco di De Martino

La notizia nella notizia è che Stefano De Martino non affronterà la serata da solo. Sul palco dell’annuncio ci sarà Mariasole Pollio, che affiancherà il conduttore e direttore artistico durante la comunicazione ufficiale dei nomi. La sua presenza aggiunge un elemento di curiosità all’appuntamento dell’11 dicembre, trasformandolo in qualcosa di più strutturato rispetto a una semplice lista di nomi letta in diretta.

Mariasole Pollio è un volto noto al pubblico giovane, il che suggerisce come De Martino stia costruendo intorno a Sanremo 2027 un ecosistema comunicativo pensato anche per intercettare generazioni di spettatori abituate a ritmi e linguaggi diversi dalla televisione tradizionale.

Quanti sono i Big in gara: la struttura del Festival 2027

Mentre aspettiamo di scoprire i nomi, qualcosa sulla struttura del Festival è già noto. I Sanremo 2027 Big in gara saranno in totale 24: 23 artisti affermati selezionati direttamente da De Martino nella sua veste di direttore artistico, più il vincitore di Sanremo Giovani, che conquisterà così il diritto di gareggiare tra i grandi. Una formula che mantiene il collegamento tra il settore delle nuove proposte e la gara principale, garantendo continuità al percorso di scoperta dei talenti emergenti.

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Il Festival è in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, cinque serate che — come da tradizione — terranno incollata al televisore una fetta enorme del pubblico italiano. Con 24 Big in gara, le serate si preannunciano dense e ricche di momenti da ricordare.

De Martino direttore artistico: un ruolo doppio con grandi aspettative

Assumere contemporaneamente il ruolo di direttore artistico e conduttore di Sanremo non è una novità assoluta nella storia del Festival — basti pensare ai precedenti illustri — ma ogni edizione porta con sé aspettative specifiche legate alla personalità di chi guida la kermesse. De Martino ha costruito negli ultimi anni una credibilità televisiva solida, confermata dai risultati di ascolto dei suoi programmi su Rai2 e poi su Rai1, e ora si trova a gestire la manifestazione musicale più seguita d’Italia.

La scelta di annunciare i Sanremo 2027 Big con un evento televisivo dedicato, in prime time, con una co-presenza sul palco, è coerente con uno stile comunicativo che punta a rendere ogni passaggio del Festival — non solo le cinque serate di febbraio — un momento di intrattenimento. Per sapere chi sono gli artisti che si contenderanno la vittoria all’Ariston, però, bisognerà aspettare l’11 dicembre: meno di un mese, e la lista sarà finalmente svelata.

Se vuoi seguire gli aggiornamenti ufficiali su Sanremo 2027, il punto di riferimento resta il sito ufficiale della Rai, dove tutte le comunicazioni vengono pubblicate direttamente dalla produzione. Nel frattempo, segna l’11 dicembre in agenda: alle 21:30 su Rai1, De Martino e Mariasole Pollio ci diranno finalmente chi salirà sul palco dell’Ariston.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.