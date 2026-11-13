Francesca Fagnani torna con Belve: Francesco Totti e Ilary Blasi tra gli ospiti

Se c’è un programma che negli ultimi anni ha ridefinito il format dell’intervista televisiva italiana, quello è senza dubbio Belve. Francesca Fagnani ha costruito puntata dopo puntata una trasmissione capace di mettere i propri ospiti in una posizione scomoda ma autentica, strappando dichiarazioni che raramente si sentono altrove. Oggi, mentre si parla con insistenza di una nuova stagione 2026-2027, vale la pena fare il punto su cosa ha reso questo show così irresistibile — e su cosa ci aspettiamo dal suo futuro su Rai 2.

Cos’è Belve e perché funziona così bene

Belve è un talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, giornalista e autrice nota per uno stile di intervista diretto, pungente e mai compiacente. Il titolo stesso — “belve”, ovvero creature feroci — non è casuale: gli ospiti vengono invitati a mostrare il lato più graffiante di sé, rispondendo a domande che in altri contesti verrebbero semplicemente schivate.

Il format si distingue perché Fagnani non cerca la risposta rassicurante. Chiede, insiste, torna su un punto. E gli ospiti, spesso sorpresi dalla precisione delle domande, finiscono per dire cose che non avevano programmato di dire. È questo il motore del programma: non lo scandalo fine a se stesso, ma la verità che emerge quando qualcuno smette di recitare il proprio personaggio pubblico.

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Francesco Totti e Ilary Blasi: due ospiti, una storia divisa in due

Tra le puntate più discusse delle stagioni già trasmesse, impossibile non citare quella con Ilary Blasi. L’ex moglie di Francesco Totti è apparsa in una puntata della seconda stagione — la settima — affrontando con Fagnani argomenti scottanti: la presunta infedeltà dell’ex marito e, in particolare, una fotografia di una ragazza allo stadio che aveva fatto molto discutere. Una conversazione che aveva tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori, perché Blasi aveva scelto di parlare con una franchezza insolita per i salotti televisivi italiani.

Quanto a Francesco Totti, la sua presenza a Belve è documentata: l’ex capitano della Roma è stato tra gli ospiti della stagione che ha preso il via su Rai 2 il 24 novembre, in una puntata che ha generato grande attesa e altrettanta discussione. Dire esattamente cosa abbia rivelato, o se abbia parlato di Noemi Bocchi in modo esplicito, richiede però cautela: le indiscrezioni circolate in rete vanno distinte da ciò che è stato effettivamente trasmesso e documentato.

Quello che è certo è che la coppia Totti-Blasi — anche da separati — continua a essere uno degli argomenti più seguiti dal pubblico italiano, e Belve ha avuto il merito di dare voce a entrambi, in momenti diversi, senza mai trasformare il tutto in uno spettacolo del dolore.

Gli altri ospiti che hanno lasciato il segno

Non solo Totti e Blasi. Nelle stagioni già andate in onda, Belve ha ospitato personalità molto diverse tra loro. Flavia Vento, ad esempio, è stata tra le protagoniste di una recente stagione, portando in studio la sua visione del mondo decisamente fuori dagli schemi. Altrettanto memorabile la presenza di Irma Testa, campionessa di boxe e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, che ha parlato della sua storia personale con una sincerità rara in televisione.

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Anche Elisabetta Gregoraci è stata citata tra le ospiti di una stagione recente, a conferma di come Fagnani riesca a costruire un cast capace di mescolare mondi diversi — sport, spettacolo, gossip — senza che il programma perda mai la propria identità.

Cosa aspettarsi dalla stagione 2026-2027

Parlare con certezza della stagione 2026-2027 di Belve è al momento prematuro: i dettagli ufficiali sul cast e sulle date non sono ancora stati confermati da Rai 2 o dall’ufficio stampa del programma. Circolano nomi, si fanno ipotesi, ma distinguere i rumor dai fatti è esattamente il tipo di esercizio che un programma come questo insegna a fare.

Quello che si può dire con ragionevole certezza è che Francesca Fagnani ha ormai costruito un format riconoscibile e una credibilità giornalistica che rendono Belve uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva italiana. Chiunque sieda su quella sedia sa che le domande saranno scomode — e forse è proprio per questo che continuano ad accettare l’invito. Puoi trovare maggiori informazioni sul programma e sulle puntate disponibili su il sito ufficiale Rai.

Nel frattempo, il pubblico aspetta. E con Belve e Francesca Fagnani alla guida, l’attesa raramente delude.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.