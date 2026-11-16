Acido poliglutammico, l’alleato skincare che non può mancare in inverno: i prodotti da avere subito

Con l’arrivo del freddo, la pelle inizia a dare i suoi segnali più chiari: tensione, desquamazione, incarnato spento. È proprio in questo momento che l’acido poliglutammico skincare si impone come uno degli ingredienti più discussi nelle routine invernali, capace di portare idratazione in profondità e di formare una barriera protettiva sulla superficie cutanea. Non è un nome nuovo nel mondo della cosmesi — la molecola è nota da più di ottant’anni — ma solo di recente ha conquistato uno spazio da protagonista nelle formulazioni moderne.

Cosa si nasconde dietro questa molecola

L’acido poliglutammico, spesso abbreviato in PGA, è un polimero naturale composto da filamenti dell’aminoacido acido glutammico. Viene prodotto attraverso la fermentazione batterica, in particolare grazie a diversi ceppi del batterio Bacillus, e la sua origine è strettamente legata alla fermentazione della soia — lo stesso processo che sta alla base di alimenti tradizionali come il natto giapponese.

Quello che rende questa molecola interessante per la skincare è la sua capacità di richiamare l’umidità dall’atmosfera e di trattenerla all’interno degli strati superficiali della pelle. Funziona, in sostanza, come un umettante: attira l’acqua e la mantiene dove serve, in modo simile a ingredienti già noti come l’acido ialuronico e la glicerina. La differenza sta nelle dimensioni molecolari e nella struttura, che in alcune formulazioni permettono all’acido poliglutammico di formare un film idratante più persistente sulla superficie cutanea.

Il confronto con l’acido ialuronico

È inevitabile parlare di acido ialuronico quando si introduce il PGA, perché il paragone tra i due è diventato il punto di partenza di molte discussioni nel mondo beauty. Entrambi appartengono alla categoria degli umettanti, entrambi aiutano la pelle a trattenere l’acqua, ma agiscono in modo leggermente diverso.

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L’acido ialuronico, nelle sue varianti a basso peso molecolare, riesce a penetrare più in profondità nel derma. L’acido poliglutammico, invece, tende a lavorare maggiormente in superficie, dove forma una sorta di rete idratante che riduce la perdita d’acqua transepidermica. Alcune fonti specializzate indicano che, in determinate formulazioni, il PGA può risultare più efficace dell’acido ialuronico nel trattenere l’umidità — anche se è bene diffidare di affermazioni che quantificano questa superiorità con numeri precisi, perché dipende molto dalla concentrazione e dalla formulazione del singolo prodotto.

La buona notizia è che i due ingredienti non si escludono: usati insieme, possono coprire livelli diversi della pelle, creando un’idratazione più completa e duratura.

Perché l’inverno è il momento giusto per provarlo

La stagione fredda mette la pelle sotto pressione da più fronti. Le temperature basse all’esterno, il riscaldamento artificiale negli ambienti chiusi e la riduzione dell’umidità nell’aria contribuiscono a impoverire il film idrolipidico cutaneo, quella barriera naturale che protegge la pelle dalla disidratazione. Il risultato è una pelle che appare spenta, tesa, a volte visibilmente secca o squamosa.

In questo contesto, un ingrediente come l’acido poliglutammico skincare può fare la differenza proprio perché agisce su due livelli: richiama attivamente l’umidità disponibile nell’ambiente e la mantiene legata alla superficie cutanea più a lungo. Chi ha la pelle naturalmente secca o mista che tende a seccarsi con il freddo potrebbe trovare in questo ingrediente un alleato particolarmente utile nei mesi da novembre ad aprile.

Come inserirlo nella routine quotidiana

L’acido poliglutammico si trova oggi in diverse tipologie di prodotto: sieri, creme idratanti, maschere e formulazioni multifunzione pensate per l’idratazione intensiva. La scelta del formato dipende dalle esigenze della propria pelle e da come si preferisce strutturare la routine.

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Una delle applicazioni più efficaci prevede l’utilizzo di un siero a base di PGA la sera, applicato sulla pelle pulita e leggermente umida — questo favorisce l’azione umettante della molecola. Subito dopo, soprattutto nei mesi freddi, è consigliabile sovrapporre una crema idratante o nutriente che agisca da occlusivo, sigillando l’umidità trattenuta dal siero. Questa combinazione — umettante + occlusivo — è una delle strategie più solide per contrastare la disidratazione invernale.

Applica il siero con PGA su pelle pulita e ancora leggermente umida dopo il toner.

Lascia assorbire qualche minuto prima di procedere con la crema.

La mattina, completa con una crema con SPF: anche in inverno la protezione solare è fondamentale.

Se la pelle è particolarmente secca, considera una maschera idratante con PGA una o due volte a settimana come boost extra.

Per chi è indicato e qualche precauzione

Uno dei punti di forza dell’acido poliglutammico è la sua tollerabilità. Essendo un ingrediente di origine naturale e con un profilo di sicurezza ben documentato — ricordiamo che la molecola è studiata da oltre ottant’anni — risulta generalmente adatto anche alle pelli sensibili. Non è un esfoliante, non irrita, non fotosensibilizza.

Chi ha una pelle grassa o mista dovrebbe scegliere formulazioni leggere, come i sieri in gel o le essenze, per evitare un effetto pesante o occlusivo non desiderato. Per le pelli molto secche o mature, invece, una crema ricca con PGA in combinazione con altri attivi nutrienti può essere la scelta più soddisfacente.

Come per qualsiasi nuovo ingrediente, è sempre utile fare una piccola prova su una zona circoscritta della pelle prima di integrarlo stabilmente nella routine, anche solo per escludere eventuali reazioni individuali. Per approfondire le basi scientifiche di questo ingrediente, Healthline offre una panoramica dettagliata sull’acido poliglutammico con riferimenti alla letteratura disponibile.

L’inverno 2026 porta con sé un’attenzione crescente verso ingredienti che lavorano in sinergia con la pelle senza aggredirla. L’acido poliglutammico rappresenta esattamente questo tipo di approccio: non una rivoluzione rumorosa, ma un’evoluzione silenziosa e concreta nella cura dell’idratazione — quella che si vede davvero, ogni mattina allo specchio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.