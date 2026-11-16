Sanremo 2026, i 15 vincitori di Area Sanremo annunciati da De Martino

Ieri sera, 15 novembre 2026, il Teatro Ariston di Sanremo ha vissuto uno di quei momenti che ogni artista emergente sogna: la proclamazione dei 15 vincitori di Area Sanremo 2026, il concorso che apre ufficialmente la corsa verso il palco del Festival di Sanremo 2027. A leggere i nomi è stato Stefano De Martino, che ha trasformato l’annuncio in un piccolo evento, con Fabio Volo presente in sala — e, stando a quanto riportato da La Stampa, persino una citazione dantesca nell’aria.

Cos’è Area Sanremo e perché conta così tanto

Area Sanremo è il concorso ufficiale promosso dal Comune di Sanremo e dalla SIAE che ogni anno seleziona artisti emergenti in gara per approdare al Festival. Non è una semplice vetrina: i 15 finalisti di Area Sanremo 2026 si troveranno a competere direttamente contro i 15 vincitori di Sanremo Giovani nelle giornate del 21 e 22 novembre 2026. Da quella sfida usciranno soltanto sei nomi, che accederanno alla finale del 11 dicembre 2026. Il meccanismo è preciso, la posta altissima: per un artista indipendente, arrivare fin lì significa entrare nel radar dell’industria musicale italiana.

→ Leggi anche: Sanremo Giovani 2026, i 15 finalisti sono ufficiali: ecco chi sono (tra ex Amici e X Factor)

I 15 nomi annunciati da De Martino

La lista ufficiale dei vincitori di Area Sanremo 2026 comprende artisti con background e sonorità molto diverse tra loro, segno di una selezione che ha cercato varietà stilistica. Ecco i 15 finalisti proclamati da Stefano De Martino:

Bush (Andrea Gallo)

(Andrea Gallo) EroCaddeo (Damiano Caddeo)

(Damiano Caddeo) Lens

Primogenito

Gabriele Esposito

Nausica e l’inganno

Clarice

Lysa

Frero

Bluesy

Nox

Nashley

Equarantacinque

Kimono

Quattordici nomi certi, con la lista completa a quindici confermata dalle fonti ufficiali. Un gruppo eterogeneo — ci sono solisti, duetti e progetti con identità artistiche già definite — che adesso si prepara a una delle settimane più intense della propria carriera.

EroCaddeo, il nome che ha già fatto parlare

Tra i quindici, il nome che circola di più nelle ultime ore è quello di EroCaddeo, all’anagrafe Damiano Caddeo. Il suo progetto artistico, che mescola influenze urban e cantautorato, ha convinto la commissione di Area Sanremo 2026 al punto da garantirgli un posto tra i finalisti. È uno di quegli artisti che ha costruito la propria identità in modo autonomo, e il fatto di ritrovarsi adesso a un passo dal palco dell’Ariston racconta qualcosa di preciso sul tipo di ricerca che il concorso sta facendo negli ultimi anni.

→ Leggi anche: Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia i Big il 11 dicembre su Rai1

La presenza di De Martino e Volo: l’evento dentro l’evento

Non era scontato che a proclamare i vincitori ci fosse Stefano De Martino. La sua presenza ha dato all’annuncio un peso mediatico diverso, trasformando quella che avrebbe potuto essere una cerimonia tecnica in qualcosa di più vicino a uno show. Fabio Volo, presente all’evento, ha aggiunto un tocco inaspettato: secondo La Stampa, ha citato Dante — «se tu segui la tua stella, non puoi fallire» — un gesto che, volontariamente o no, ha dato il tono giusto a una serata dedicata a chi ha scelto di scommettere su se stesso.

L’abbinamento tra due volti così riconoscibili e un concorso per emergenti non è casuale: Area Sanremo ha bisogno di visibilità, e la visibilità passa anche da chi sale sul palco ad annunciare i nomi. Il risultato è che questa edizione 2026 ha già una copertura mediatica superiore alle precedenti, e le prossime settimane — con le sfide del 21-22 novembre e la finale dell’11 dicembre — saranno seguite con attenzione.

Ora tocca ai quindici: la fase più difficile è appena cominciata. Confrontarsi con i finalisti di Sanremo Giovani, su un palco che non perdona, è il vero banco di prova. Chi riuscirà a strappare uno dei sei posti per la finale di dicembre avrà fatto un passo concreto verso il Festival. Per tutti gli altri, Area Sanremo 2026 resta comunque un punto di partenza che pochi concorsi italiani riescono a garantire. Per seguire l’evoluzione della competizione, il sito di riferimento è AllMusicItalia, che aggiorna in tempo reale le fasi della selezione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.