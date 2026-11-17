Antonella Clerici torna con The Voice Kids: ecco quando ripartirà lo show

Il calendario di Rai1 per l’inizio del 2027 si arricchisce di un appuntamento atteso: The Voice Kids torna in prima serata il 10 gennaio 2027, con Antonella Clerici alla conduzione. L’annuncio è arrivato durante la finale di The Voice Senior, trasformando la serata di chiusura di un programma in trampolino di lancio per il successivo.

Il ritorno di The Voice Kids su Rai1: date e dettagli confermati

Secondo quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, la quarta edizione di The Voice Kids debutterà sabato 10 gennaio 2027 in prime time su Rai1. Il programma si rivolge a bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, che si sfidano a colpi di voce davanti a una platea televisiva di milioni di spettatori.

Il format, ormai consolidato nel palinsesto della rete ammiraglia, punta ancora una volta su una formula che ha dimostrato di funzionare: le blind audition, la competizione tra coach e la valorizzazione del talento giovanile. Clerici è la figura centrale, quella che tiene insieme il ritmo della serata e il lato più emotivo dello show.

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I coach della nuova edizione: un cast di peso

Sul fronte dei coach, la quarta stagione porta in scena un quintetto di tutto rispetto. Confermati Loredana Bertè, Arisa, Nek e Clementino, ai quali si aggiunge una new entry: Rocco Hunt. Cinque personalità musicali diverse per genere, stile e percorso artistico, che dovranno conquistare — letteralmente girandosi sulla sedia — i giovani concorrenti prima ancora che siano loro a scegliere il proprio mentore.

La presenza di Rocco Hunt introduce una voce nuova nel tavolo dei coach, con un profilo legato al rap e alla musica urban che potrebbe attrarre una fascia di giovanissimi concorrenti con un repertorio diverso rispetto alle edizioni precedenti. Bertè, invece, resta una delle figure più riconoscibili e polarizzanti del programma, capace di catalizzare attenzione sia dentro che fuori dallo schermo.

L’annuncio durante la finale di The Voice Senior

Il momento scelto per comunicare il ritorno di The Voice Kids non è stato casuale. La finale di The Voice Senior ha fatto da palcoscenico naturale per anticipare la prossima stagione, creando un passaggio di testimone tra le due versioni dello stesso format. Una strategia di palinsesto che Rai1 usa con una certa regolarità per mantenere alta l’attenzione del pubblico già fidelizzato.

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L’annuncio, circolato anche sui social attraverso account dedicati alla televisione italiana, ha confermato la data del sabato 10 gennaio come punto di partenza ufficiale. Il prime time del sabato è da sempre uno degli slot più competitivi della settimana televisiva, e posizionare The Voice Kids in quella fascia dice molto su quanto Rai1 punti sul programma per aprire il 2027.

Perché The Voice Kids funziona ancora

Arrivare alla quarta edizione non è scontato per nessun programma, tanto più in un panorama televisivo che si rinnova rapidamente. The Voice Kids ha saputo costruire un pubblico affezionato che va ben oltre i familiari dei concorrenti: lo show intercetta spettatori di tutte le età, grazie a una combinazione di emozione genuina, competizione sana e momenti di pura sorpresa.

Antonella Clerici, dal canto suo, è una conduttrice che conosce bene il ritmo di questo tipo di programma. La sua presenza garantisce continuità e riconoscibilità, due elementi che per il pubblico del sabato sera contano quanto la qualità dei concorrenti stessi.

Con un cast di coach rinnovato, una data fissata e l’annuncio già in circolo, The Voice Kids si prepara a tornare con tutto il peso di un format che sa come emozionare — e che il 10 gennaio 2027 riprenderà il suo posto nel sabato sera di Rai1.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.