Zendaya ai Governors Awards 2026: quando l’abito diventa un’opera d’arte (e Giles Deacon vintage la fa da padrone)

Sul red carpet dei Governors Awards 2026, il 15 novembre, Zendaya ha fatto quello che sa fare meglio: trasformare un evento in un momento di storia della moda. Il look scelto dallo stylist Law Roach per questa serata — un abito d’archivio di Giles Deacon — ha messo tutti d’accordo, e il connubio tra Zendaya, i Governors Awards e Giles Deacon si è rivelato una delle combinazioni più riuscite di questa stagione di premi.

L’abito che viene dal 2006: quando l’archivio vale più del nuovo

Non è un abito di stagione, non è un pezzo creato su misura per l’occasione. Zendaya ha scelto un abito vintage della collezione fall/winter 2006 di Giles Deacon, stilista britannico capace di costruire capi che sembrano sculture architettoniche più che semplici vestiti. E questo pezzo lo dimostra in pieno: fianchi esagerati, struttura pronunciata, e una cascata di frange bronzate scintillanti che coprono tutta la silhouette con un effetto quasi ipnotico sotto le luci della serata.

Parliamo di un capo che ha vent’anni. Eppure sul tappeto rosso del Ray Dolby Ballroom di Ovation Hollywood, a Los Angeles, sembrava pensato esattamente per quel momento. È questo il talento di Law Roach: non seguire il calendario della moda, ma costruire un’immagine che abbia senso narrativo, quasi cinematografico.

Law Roach e la logica degli abiti-scultura

Dietro ogni scelta di Zendaya c’è Law Roach, il suo stylist di lunga data, che da anni lavora con lei costruendo look che diventano oggetto di analisi e conversazione ben oltre il giorno dell’evento. La scelta di pescare nell’archivio di Giles Deacon — un designer che non è tra i più citati dal grande pubblico, ma che è rispettato profondamente nell’industria — dice molto sulla direzione che Roach ha voluto dare a questa apparizione.

Le frange bronzate dell’abito, i fianchi scultorei, la texture che gioca con la luce: tutto comunica qualcosa di preciso. Non è un look da tappeto rosso convenzionale. È una dichiarazione estetica che richiama mondi fantastici, texture extraterrestri, architetture immaginarie. E non è difficile capire perché questo abito, in questo momento preciso, sia perfetto.

Il filo che porta a Dune: Part Three

Zendaya è attualmente impegnata nella promozione di Dune: Part Three, e ogni apparizione pubblica in questo periodo è anche — inevitabilmente — parte di un racconto visivo più ampio. Le frange dorate, i volumi esagerati, il senso di qualcosa di antico e futuristico allo stesso tempo: l’abito di Giles Deacon si inserisce perfettamente nell’immaginario della saga di Denis Villeneuve, anche se non è stato scelto esplicitamente per questo scopo.

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È il tipo di coerenza visiva che Zendaya e Law Roach costruiscono con cura: ogni look racconta chi è il personaggio che l’attrice sta portando in quel momento nella cultura popolare, senza mai essere didascalico o ovvio.

Gli accessori: Rolex vintage e Chopard

A completare il look, una scelta altrettanto ragionata: un orologio Rolex vintage e gioielli Chopard. Il Rolex — un accessorio insolito per un red carpet formale, solitamente dominato da bracciali e collane — aggiunge un elemento di understatement maschile che bilancia la teatralità dell’abito. I gioielli Chopard portano invece la giusta dose di glamour senza sovrastare la struttura del capo.

È una combinazione che funziona proprio perché non cerca di essere perfetta in senso convenzionale. Il Rolex vintage accanto alle frange di Giles Deacon è un contrasto voluto, e in quel contrasto sta tutta la firma stilistica di questo duo.

I Governors Awards 2026: la serata e il contesto

La 17ª edizione dei Governors Awards si è tenuta il 15 novembre 2026 al Ray Dolby Ballroom di Ovation Hollywood, Los Angeles. La cerimonia, organizzata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, premia ogni anno personalità che hanno dato contributi straordinari al cinema. È un evento che attira i nomi più importanti dell’industria, e il red carpet è tradizionalmente uno dei più attesi della stagione autunnale, proprio perché precede la corsa agli Oscar e fissa il tono della stagione dei premi.

Secondo Harper’s Bazaar UK, Zendaya figura tra i look più riusciti della serata — e visto l’abito, è difficile dargli torto.

Vent’anni di distanza tra la creazione di un abito e il momento in cui finisce sulle prime pagine di tutto il mondo: è questa la magia che Zendaya e Law Roach riescono a produrre con una costanza che, ormai, non sorprende più — ma continua ad affascinare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.